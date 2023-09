Red Bull Salzburg - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 03.09.2023

Unser Red Bull Salzburg - Rapid Wien Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.09.2023 lautet: Red Bull Salzburg ist in Österreich weiterhin extrem dominant. Selbst Rapid Wien wartet seit 2019 auf einen Sieg gegen die Roten Bullen. Deshalb empfiehlt sich eine Torwette.

Dominant sind die Roten Bullen mit fünf Siegen in Folge in die neue Saison gestartet. Dabei erzielten die Salzburger die meisten Tore (14). Rapid hat sich auf dem vierten Tabellenplatz niedergelassen. Die grün-weißen Gäste reisen mit der zweitbesten Offensive (11) an.

Die Vormachtstellung der Hausherren wird im direkten Vergleich mit Rapid deutlich: Seit 2019 sind die Mozartstädter gegen die Gäste ungeschlagen. Zwei der letzten vier Duelle wurden zumindest ohne Sieger abgepfiffen. In den vergangenen vier Vergleichen trafen beide Teams. Unser Tipp: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,72 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Rapid Wien auf „Beide Teams treffen“:

5 der letzten 7 Duelle erfüllten die Voraussetzungen für „Beide Teams treffen“.

Salzburg (14) hat die meisten Tore erzielt, die Wiener die meisten erwartbaren Tore (14,1 xG).

Salzburg (23) und Rapid (20) haben die meisten Torchancen der Liga herausgespielt. Danach ist eine große Lücke bis zum Wolfsberger AC (10).

Red Bull Salzburg vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Gerhard Struber leitet seit diesem Jahr die Geschicke bei Serienmeister Salzburg. In den letzten zehn Meisterschaften der österreichischen Bundesliga führte kein Weg an den Roten Bullen vorbei. Ein klares Statement, das mit Quoten bis 1,50 zur Favoritenrolle in diesem Spitzenspiel führt.

Rapid Wien hat in der Frühphase der neuen Spielzeit Schwierigkeiten, die nötige Konstanz aufzubringen. Nach fünf Spieltagen haben die Grünen zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage auf dem Konto. Notwendigerweise ergibt sich daraus mit Siegquoten zwischen 5,50 und 7,00 die Außenseiterrolle. Entscheidet ihr euch kurzfristig für eine Wette, könnt ihr bei diesen Wettanbietern mit Paypal schnellstmöglich einzahlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Red Bull Salzburg vs Rapid Wien Prognose: Unübertroffene Offensiven

Die Vorfreude auf eine hochklassige Begegnung ergibt sich unter anderem aus den Geschichten und Narrativen, die eine Partie begleiten. Im Fall von Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien ist die Sachlage eindeutig: Der erfolgreichste Angriff der Liga (14) empfängt die zweitbeste Offensive des österreichischen Fußballs (11).

Beschäftigen wir uns mit den erwartbaren Toren, werden diese Rollen um 180 Grad gedreht. Zoran Barisic und seine Wiener Mannschaft haben an fünf Spieltagen die meisten erwartbaren Tore gesammelt (14,1 xG). Zumindest an dieser Stelle ziehen die Roten Bullen den Kürzeren (11,1 xG).

Mit 23 erspielten Großchancen haben wiederum die Hausherren einen leichten Vorteil gegenüber den Gästen (20). Verglichen mit den restlichen Teams der Liga sind beide Mannschaften der Konkurrenz enteilt. Zehn Großchancen vom Wolfsberger AC reichen bereits für den dritten Platz in dieser Kategorie.

Natürlich stehen diese Zahlen in einer engen Verbindung zu den abgegebenen Torschüssen. Hier schnappen sich die Wiener Gäste die Führung (8,6 pro Spiel). Der Abstand zu den zweitplatzierten Mozartstädtern ist sogar recht deutlich (6,2 pro Spiel).

Red Bull Salzburg - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:1 Wolfsberger AC (A), 5:1 TSV Hartberg (A), 2:0 Austria Wien (H), 3:4 Inter Mailand (H), 3:0 WSG Tirol (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 0:2 Fiorentina (A), 1:1 WSG Tirol (H), 1:0 Fiorentina (H), 5:0 BW Linz (A), 5:0 Debreceni (A)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg vs. Rapid Wien: 2:1 (H), 1:1 (A), 4:2 (A), 1:1 (H), 1:0 (A)

Die Stärken im Angriff wurden in den letzten direkten Duellen deutlich. Zuletzt endeten vier Partien in Folge mit Toren auf beiden Seiten, ebenso wie fünf der vorangegangenen sieben Vergleiche. Nach drei Spieltagen hatten die Gastgeber noch kein Gegentor kassiert. Das hat sich in den letzten beiden Runden geändert. In den vergangenen beiden Ligaspielen der Roten Bullen durften beide Fanlager mindestens ein Tor ihrer Mannschaft feiern.

Des Weiteren stehen die besten Angreifer der Liga auf dem Feld. Karim Konate trägt das Trikot der Salzburger und ist mit vier Saisontoren sowie 3,8 xG aktuell unschlagbar. Auf der anderen Seite läuft - sofern er rechtzeitig fit wird - der erfahrene Guido Burgstaller auf, der mit dem besten xGOT-Wert der Liga überzeugen kann (4,4 xGOT). Das bedeutet, dass der Gäste-Stürmer deutlich besser abschließt, als der erwartbare Wert vor dem Schuss vermuten lässt.

Bleiben wir bei diesen beiden Spielern. Erwartet ihr einen Treffer von Karim Konate, könnt ihr auch in der NEObet App eine Quote von 1,90 erhalten. Etwas höher liegt die Wettquote von 2,86 für einen Treffer von Guido Burgstaller.

Unser Red Bull Salzburg - Rapid Wien Tipp: Beide Teams treffen

Zwei solch gefährliche Offensiven, wie sie Salzburg und Rapid aufs Feld bringen, sollten in jedem Ligaspiel einen Treffer erzielen können. Im direkten Vergleich haben die Roten Bullen klare Vorteile und gehen gerechtfertigt als Favorit ins Spiel. Zuletzt kassierte die Struber-Elf zwei Partien in Folge mindestens ein Gegentor, was unserer anvisierten Wette hilft.