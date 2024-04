Red Bull Salzburg - SK Rapid Tipp, Prognose, Quoten |7.4.

Unser Red Bull Salzburg - SK Rapid Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 07.04.2024 lautet: Seit August 2015 haben die Mozartstädter zu Hause nicht mehr gegen Rapid verloren. Eine Bilanz, die in unserem Wett Tipp heute weiterhin unangetastet bleibt.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber vorne und tendieren obendrein zu weniger als 4,5 Toren. Für diesen Spielausgang gewährt Bwin eine Quote von 1,90 .

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs SK Rapid auf „Sieg Red Bull Salzburg & Unter 4,5 Tore“:

Red Bull Salzburg vs SK Rapid Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine deutliche Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Der Erfolg der Mozartstädter bringt eine durchschnittliche Quote von 1,60 mit sich. Die Quote hat absolut ihre Daseinsberechtigung, da die Gäste seit 2015 nicht mehr in Salzburg gewonnen haben. Tipp-Freunde, die entgegen jeglicher Statistik wetten möchten, dürfen sich über deutlich mehr als den fünffachen Wetteinsatz freuen.