Red Bull Salzburg – Sturm Graz Tipp, Prognose, Quote | 9.2.

Unser Red Bull Salzburg - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 09.02.2024 lautet: Nach der Winterpause startet das österreichische Oberhaus mit dem Gipfeltreffen beider Meisterschafts-Kandidaten. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu Toren auf beiden Seiten.

Red Bull Salzburg zelebrierte kürzlich im ÖFB-Cup einen knappen 3:2-Triumph beim LASK und ist erfolgreich nach der Winterpause gestartet. Sturm Graz präsentierte sich ebenfalls im Viertelfinale des ÖFB-Cups souverän und feierte einen 2:0-Erfolg über Austria Wien.

Nur zwei Punkte Vorsprung zeigen die „Roten Bullen“ auf den Verfolger aus Graz auf. Da wir uns von einer klassischen Drei-Weg-Wette distanzieren, spielen wir in unserem Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,73 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Sturm Graz auf „Beide Teams treffen“:

RB Salzburg erzielte pro Liga-Heimspiel 1,75 Tore.

Der Tabellenzweite traf bisweilen in jedem Auswärtsspiel und schenkte der Liga-Konkurrenz 14 Auswärtstore ein.

6 der letzten 8 direkten Aufeinandertreffen in der Red Bull Arena endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Red Bull Salzburg vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Wie bei jedem Heimspiel auf nationaler Ebene sind die Mozartstädter auch diesmal am Markt „1x2″ favorisiert und weisen eine durchschnittliche Quote von 1,80 auf. In der regulären Spielzeit haben die Grazer seit November 2020 nicht mehr in Salzburg gewonnen. Sollte diese Serie ein Ende nehmen, steht der mehr als 4,3-fache Wetteinsatz im Raum.

Red Bull Salzburg vs. Sturm Graz Prognose: Gelingt Salzburg der vierte Liga-Heimsieg in Folge?

Mit zehn Meisterschaften am Stück führt in Österreich kein Weg an den Salzburgern vorbei. Kurzum könnten sie als FC Bayern des österreichischen Vereins-Fußballs bezeichnet werden.

Auch in dieser Saison rangieren die Recken von Trainer Gerhard Struber an der Tabellenspitze, ließen aber einiges an Souveränität vermissen. 39 Punkte fanden ihren Weg auf das Konto der Mozartstädter.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Sturm Graz beträgt zwei Zähler. Sollte eine Niederlage herausschauen, wäre das Abrutschen auf Rang 2 perfekt.

Beide Misserfolge in dieser Saison kamen in der eigenen Arena zustande und mussten gegen LASK (0:1) und BW Linz (0:1) hingenommen werden. Gleichzeitig handelte es sich hierbei auch um die einzigen Duelle, in denen die „Roten Bullen“ zu Hause einen eigenen Treffer verpassten.

Red Bull Salzburg - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 3:2 LASK (A), 1:3 Benfica (H), 1:0 SK Rapid (A), 1:0 Wolfsberg (H), 0:0 Real Sociedad (A).

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 2:0 Austria Wien (H), 0:3 Sporting Lissabon (A), 1:0 SCR Altach (H), 1:1 BW Linz (A), 0:1 Raków Częstochowa (H).

Letzte Spiele Red Bull Salzburg vs. Sturm Graz: 2:2 (A), 2:1 (H), 2:0 (A), 4:5 n.E. (H), 0:0 (H).

In den letzten beiden Spielzeiten mussten die Grazer zweimal in Serie mit dem undankbaren zweiten Tabellenplatz vorliebnehmen. In dieser Saison träumen die Mannen aus Graz vom vierten Meistertitel nach 1998, 1999 und 2011.

Mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellen-Primus Salzburg ist alles möglich. Zumal sich anhand der bisherigen Auswärtsleistungen Mut schöpfen lässt. Nur eines der acht Duelle in den Stadien des Gegners ging verloren. Dem 1:3 beim LASK stehen fünf Siege und zwei Remis gegenüber.

Die offensive Durchschlagskraft kann sich sehen lassen. Bisher haben die „Schwoazn“, wie die Grazer aufgrund ihrer Trikots gern genannt werden, in jedem Auswärtsspiel mindestens einmal getroffen. Im Schnitt stehen pro Fernduell im österreichischen Oberhaus 1,75 Tore zu Buche. Die von Trainer Christian Ilzer bevorzugte Viererkette hielt zu Hause nur in einer der jüngsten sechs Partien die Null.

Unser Red Bull Salzburg – Sturm Graz Tipp: Beide Teams treffen

Der österreichische Serienmeister will den Vorsprung auf die „Schwoazn“ weiter ausbauen und wird den Weg nach vorne suchen. Die Gäste aus Graz sehen hingegen die große Gelegenheit, den Rivalen vom Thron zu stoßen. Spannung und Tore scheinen bei den Offensiv-Qualitäten beider Kontrahenten vorprogrammiert zu sein. Salzburg erzielte im Schnitt zwei Tore pro Liga-Duell, bei den Gästen waren es immerhin 1,65 Treffer.