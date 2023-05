Regensburg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Regensburg - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.05.2023 lautet: Für beide Teams steht am Sonntag viel auf dem Spiel. In einem engen Duell dürfen viele Tore erwartet werden.

Über die Jahre hatte man in Regensburg durch unzählige Krisen hinweg immer an Trainer Mersad Selimbegovic festgehalten. Doch in dieser Saison trafen die Verantwortlichen eine andere Entscheidung.

Drei Spieltage vor dem Saisonende wurde der Coach vor die Tür gesetzt. Nur neun Punkte in der Rückrunde und eine Serie von sechs sieglosen Spielen hintereinander wurden Selimbegovic zum Verhängnis.

Schon einen Tag später wurde mit Joe Enochs ein neuer Mann präsentiert, der den Jahn zumindest noch in die Relegation führen soll.

Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den HSV wartet zum Einstand gleich eine harte Nuss. Bei dieser Partie spielen wir mit einer Quote von 1,55 bei Happybet die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Regensburg vs HSV auf „Über 2,5 Tore“:

Der HSV hat die zweitbeste Auswärts-Offensive der 2. Bundesliga

In den vergangenen 8 Aufeinandertreffen klingelte es immer auf beiden Seiten

In den 9 Duellen zwischen beiden Teams fielen 36 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs HSV Quoten Analyse:

Drei Spieltage vor dem Saisonende ist der zweite Platz für den HSV vier Punkte entfernt. Die Regensburger hoffen dagegen auf den Relegationsrang am anderen Ende der Tabelle. Das rettende Ufer ist schon sechs Zähler weg.

So sind die Gäste bei der Regensburg vs HSV Prognose wenig überraschend mit Siegquoten im Schnitt von 1,86 die Favoriten der von uns getesteten Top-Buchmacher. Für einen Erfolg der Gastgeber gibt es durchschnittliche Quoten von 3,87.

Regensburg vs HSV Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel?

Mersad Selimbegovic arbeitete seit 2006 beim Jahn und betreute die Profimannschaft seit 2019. Dreimal hatte Regensburg unter dem Coach die Klasse halten können. Nun wollten die Verantwortlichen im Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Reiz setzen.

Nachfolger Joe Enochs trainierte zuletzt von 2018 bis Februar 2023 Drittligist FSV Zwickau. Der gebürtige US-Amerikaner wurde nicht nur als Feuerwehrmann geholt, sondern unterschrieb - unabhängig von der Liga - einen Vertrag bis 2024.

Doch selbst der Relegationsplatz ist eine schwere Aufgabe. Daheim empfängt man die Aufstiegsaspiranten aus Hamburg und Heidenheim. Zudem steht ein Gastspiel in Braunschweig an. Beim jüngsten 0:2 in Rostock stand die neu formierte Dreierkette halbwegs solide.

Dafür ließen die Oberpfälzer jegliche Torgefahr vermissen. Mit neun Punkten aus 16 Auswärtsspielen ist der SSV das schwächste Auswärtsteam der Liga. Aus den 14 Partien der zweiten Saisonhälfte sind neun Zähler ebenfalls der Negativwert.

Vor der Saison hatte sich der HSV den direkten Aufstieg zum Ziel gesetzt. Mit nur vier Punkten aus den letzten vier Spielen scheinen die Hamburger diese Vorgabe aber zu verpassen. Das 2:2 gegen Paderborn am Freitag war beispielhaft für die Saison der Rothosen.

Mit viel Mut und einem frühen Pressing zeigte der Gegner auf, wie man gegen die Männer von Coach Tim Walter spielen muss. Danach kämpften sich die Hausherren zwar mit mehr Stabilität zurück, doch ein individueller Patzer sorgte dafür, dass es am Ende nur für einen Zähler reichte.

In den letzten vier Spielen musste der HSV zehn Gegentreffer hinnehmen. Durch diese Nachlässigkeiten und die Siege von Düsseldorf sowie St. Pauli am vergangenen Wochenende gerät nun sogar der Relegationsrang wieder in Gefahr. Schaut man auf die Auswärtstabelle hat nur Darmstadt mehr Punkte in der Fremde gesammelt. Im Rückrunden-Ranking sind die Rothosen auf Platz 7 abgerutscht.

Regensburg - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:2 Rostock (A), 1:2 Sandhausen (A), 0:0 Kaiserslautern (H), 1:2 Fürth (A), 2:2 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 Paderborn (H), 2:3 Magdeburg (A), 4:3 St. Pauli (H), 0:2 Kaiserslautern (A), 6:1 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs HSV: 1:3 (A), 2:4 (H), 1:4 (A), 1:1 (H), 1:3 (A)

Die ersten beiden Spiele gegen den Jahn in der Saison 2018/19 hatte der HSV verloren. In den folgenden sieben Partien blieben die Hamburger dann mit zwei Remis und fünf Siegen gegen die Regensburger aber ungeschlagen.

In den letzten drei Vergleichen erzielten die Rothosen sogar elf Tore gegen den SSV. Vor den eigenen Fans verloren die Oberpfälzer nur eines von vier Spielen gegen die Norddeutschen.

Unser Regensburg - HSV Tipp: „Über 2,5 Tore“

Auf den ersten Blick ist die Ausgangslage vor diesem Duell klar. Die Gäste sind aufgrund der Tabellenposition und des direkten Vergleichs die klaren Favoriten. Doch der Trainerwechsel in Regensburg bringt viel Ungewissheit mit.

Zudem kann der HSV aus den vergangenen Wochen auch keine überragende Formkurve vorweisen. Da die Duelle zwischen beiden Teams immer recht torreich sind, rechnen wir hier mit einer Fortsetzung dieser Serie.