Regensburg - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Regensburg - Kaiserslautern Tipp zum 2. Bundesligaspiel am 23.04.2023 lautet: Nach fünf torlosen Spielen durfte Terrence Boyd gegen den HSV wieder jubeln. Die Zahl fünf ist das passende Stichwort: Die Roten Teufel verloren fünf Auswärtsspiele in Folge und blieben jeweils ohne eigenen Treffer.

Für einen Aufsteiger spielen die Männer vom Betzenberg eine starke Saison. Im Gegensatz zu Regensburg, hat der 1.FCK das Ticket für die nächste Spielzeit in der zweiten Liga schon gebucht. Im Jahnstadion wird der zweitschwächste Angriff der Rückrunde einen Aufsteiger empfangen, der zuletzt fünf Auswärtsspiele ohne eigenen Treffer verlor. Die Folge: Eine Wette bei Bet-at-Home auf unter 2,5 Tore und eine passende Quote von 1,83 .

Darum tippen wir bei Regensburg vs Kaiserslautern auf „Unter 2,5 Tore“:

Regensburg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Mersad Selimbegovic ringt mit seiner Mannschaft weiterhin um den Erhalt der Klasse. Zuletzt blieb sein Team drei Spiele ohne Sieg. Auf der anderen Seite verhinderte die Truppe von der Donau in drei der vergangenen vier Heimspiele eine Niederlage. Für einen Dreier der Gastgeber findet ihr Wettquoten bis zu 2,57.

Diese Quote suggeriert, dass der Jahn bei den Bookies mit deutscher Lizenz keine klare Favoritenrolle einnimmt. Doch ausgeschlossen ist ein Dreier gegen Kaiserslautern nicht. Die Roten Teufel fielen in der zweiten Saisonhälfte deutlich ab und hatten besonders auswärts größere Probleme zu punkten.

Regensburg vs Kaiserslautern Prognose: „Ein harmloser Angriff“

Das größte Problem ist im Angriff zu finden. Kein Spieler der Rothosen erzielte in der laufenden Saison mehr als sechs Treffer. Vor dem Endspurt dieser Spielzeit jubelten nur Rostock (23) und Nürnberg (24) seltener als die Selimbegovic-Elf (28).

Mangelnde Torgefahr also, die in der zweiten Halbserie weiterhin erkennbar ist. In der Rückrunde freuten sich nur Hansa-Anhänger (6) seltener über einen Treffer ihrer Mannschaft als die Fans der Regensburger (8).