Regensburg - Lübeck Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Regensburg verlor erst ein Spiel in der laufenden Saison und geht mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen mit Rückenwind in die kommende Begegnung. Lübeck hingegen konnte erst ein Spiel gewinnen und sammelte in den letzten fünf Partien magere drei Punkte, ist jedoch mit sechs Unentschieden aus den ersten zehn Spielen der Meister der Punkteteilung in der 3. Liga.