Regensburg - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Regensburg - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.04.2023 lautet: Im Duell zwischen Regensburg und Magdeburg ist kein klarer Favorit auszumachen. In einem engen Spiel dürften aber nicht wirklich viele Tore fallen.

In Regensburg greifen die branchenüblichen Mechanismen nicht. Dabei steckt der Jahn in dieser Saison mitten im Abstiegskampf. Doch selbst nach desolaten Leistungen wie dem 0:1 des SSV am 20. Spieltag in Nürnberg, durch welches die Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war, stärken die Verantwortlichen ihrem Coach Mersad Selimbegovic den Rücken. Mit dieser Strategie kann sich der Verein seit der Saison 2017/18 in der 2. Bundesliga halten. Und auch vor der jüngsten Länderspielpause konnten sich die Oberpfälzer mit zwei Siegen aus dem allergrößten Schlamassel befreien. Die Lage bleibt aber weiter bedrohlich. Am Ostersonntag im nächsten Heimspiel gegen Magdeburg können sich die Buchmacher für keinen Favoriten entscheiden. Auch wir spielen mit einer Quote von ca. 2,00 bei Betano die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Magdeburg auf „Unter 2,5 Tore“:

In den letzten 7 Spielen von Regensburg fielen nur einmal mehr als 2 Tore

Magdeburg blieb in den vergangenen 4 Spielen dreimal ohne Gegentreffer

Wenn der FCM und der SSV in der Oberpfalz aufeinandergetroffen sind, lag der Schnitt nur bei 1,5 Toren pro Spiel

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Magdeburg Quoten Analyse:

Regensburg steht auf dem Relegationsplatz 16 und verpasst das rettende Ufer nur durch das knapp schlechtere Torverhältnis. Das Polster auf Rang 17 beträgt allerdings nur einen Zähler. Der FCM hat inzwischen 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Am Ende können sich die Buchmacher bei der Regensburg vs Magdeburg Prognose auf keinen Favoriten einigen. Während es für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,40 gibt, wird ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 2,83 belohnt.

Regensburg vs Magdeburg Prognose: Hält der FCM den SSV auf Distanz?

Im Gastspiel am vergangenen Spieltag bei St. Pauli wollte Regensburg den positiven Trend fortsetzen. Und der Jahn verlangte den in der Rückserie noch verlustpunktfreien Kiezkickern auch alles ab. Am Ende brachten sich die Oberpfälzer, wie schon so zuvor in dieser Saison, wieder selbst unnötig um ihren Lohn. Auf der einen Seite erzielte Owusu, der eigentlich dem Gegner Eier ins Nest legen sollte, mit einem Eigentor den einzigen Treffer des Tages.

Dafür ließ die Offensive des SSV mal wieder zu viele Chancen liegen. Die Leistung am Millerntor soll trotzdem als Mutmacher für die kommenden Aufgaben im Rennen um den Klassenerhalt dienen. In 9 Rückrunden-Partien kommt die Selimbegovic-Elf nur auf 2 Siege und 5 Tore. In der Fremde ging der Jahn schon zehnmal als Verlierer vom Feld. Das ist der Liga-Negativwert. 17 der 26 Punkte holte man daheim.

Nach der Hinrunde stand Magdeburg noch auf einem direkten Abstiegsplatz. In 17 Spielen hatte es für 17 Punkte gereicht. Nach 9 Partien der zweiten Saisonhälfte hat der Aufsteiger aber schon 14 Zähler gesammelt. Am Sonntag feierte der FCM mit dem 3:0-Heimsieg gegen Rostock eine der bisher besten Saisonleistungen. Damit blieben die Elbstädter zum vierten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor.

Dreimal hatte die Elf von Christian Titz alleine an den vergangenen vier Spieltagen zu null gespielt. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass sieben oder acht Punkte aus den ausstehenden acht Spielen für den Ligaverbleib reichen. Während der Verein aus der Landeshauptstadt in der Auswärtstabelle auf einem guten 8. Platz steht, sind im Heimranking nur zwei Teams schlechter.

Regensburg - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:1 St. Pauli (A), 1:0 Paderborn (H), 2:1 Kiel (A), 0:1 Düsseldorf (H), KSC 0:1 (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 3:0 Rostock (H), 0:3 Fürth (A), 0:0 Paderborn (H), 2:0 Kaiserslautern (H), 2:1 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs Magdeburg: 0:1 (A), 1:0 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 1:1 (H)

In 5 Duellen gegen den Jahn konnte Magdeburg bisher lediglich einen Sieg feiern. Dieser Erfolg kam im Hinspiel der laufenden Saison zustande, als der FCM am 10. Spieltag sein Heimspiel gegen den SSV mit 1:0 gewann. Die vorigen drei Ligaduelle gegen die Elbstädter hatten die Oberpfälzer allesamt verloren. Nur im allerersten Vergleich in der Drittliga-Saison 2016/17 hatten beide Vereine die Punkte geteilt.

Unser Regensburg - Magdeburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Ein Ergebnistipp fällt hier schwer. In dieser Partie kann unserer Meinung nach alles passieren. Regensburg agiert auch daheim aus einer kompakten Defensive und lässt wenig Chancen zu. Da auch der FCM seine Abwehr zuletzt deutlich stabilisiert hat, müssen die Zuschauer wohl mit einem torarmen Spiel rechnen.