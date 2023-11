Reims - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Reims - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 11.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute für das Topspiel des Vierten gegen den Zweiten wählen wir eine Kombi in Richtung des Favoriten aus der Hauptstadt.

Nüchtern betrachtet klingt die Begegnung zwischen Stade Reims und PSG nach einer klaren Angelegenheit für das Pariser Starensemble und nicht so recht nach einem Topspiel. Tatsächlich trifft hier aber der Vierte auf den Zweiten. In der vergangenen Saison gab es in beiden Vergleichen keinen Sieger. Wir gehen davon aus, dass sich das dieses Mal ändert und die Gäste mit drei Punkten nach Hause fahren. Nachdem er zuletzt zweimal in Folge nicht traf, sollte auch Kylian Mbappe mal wieder etwas zu einem Pariser Sieg beitragen.

Wir tendieren daher zum Wett Tipp heute „Sieg PSG & Torschütze Mbappe“ mit einer Quote von 2,12 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Reims vs PSG auf „Sieg PSG & Torschütze Mbappe“:

PSG hat die letzten 4 Spiele in der Ligue 1 gewonnen.

Kylian Mbappe führt mit 10 Toren die Torschützenliste in Frankreich an.

Paris hat keines der letzten 7 Duelle verloren und 5 davon gewonnen.

Reims vs PSG Quoten Analyse:

Auch die Tatsache, dass PSG auswärts beim Vierten der Tabelle antreten muss, hindert die Wettanbieter nicht daran, den französischen Meister klar vorne zu sehen. Für Wetten auf einen Auswärtserfolg gibt es Quoten von höchstens 1,65. Ein Tipp auf den Heimsieg wirft Wettquoten bis 5,00 ab. Die Doppelte Chance 1X liefert noch Werte bis 2,32.

Wir würden es zwar nicht empfehlen, wer aber dennoch mit einer Wette pro Reims liebäugelt, der sollte zumindest den Bet-at-home Gutschein Code nutzen, um kein Geld zu verlieren. Ein Tor trauen wir den Gastgebern aber schon zu. Die Wett-Option „Beide Teams treffen“ liefert Quoten um 1,60. In etwa gleich hoch sind die Zahlen für „Über 2,5 Tore“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Reims vs PSG Prognose: Die Klasse der Pariser setzt sich durch

Die vergangene Saison beendete Stade Remis irgendwo im Nirgendwo. Genauer gesagt belegten die Rot-Weißen zum Abschluss den elften Platz. In der Vorsaison holten sie insgesamt zwölf Siege. Nach noch nicht einmal einem Drittel der jetzigen Spielzeit haben sie mit sechs schon die Hälfte an Dreiern aus der letzten Saison eingefahren.

Allein aus den letzten sechs Ligue-1-Partien holte Remis vier Siege und verlor ansonsten nur eine der übrigen beiden Begegnungen. Das war ein 1:3 zuhause gegen Monaco. Überhaupt kassierte der Klub zwei seiner bisherigen drei Liga-Pleiten auf heimischem Terrain, wo sich in den ersten fünf Spielen der Saison Sieg und Niederlage abwechselten.

Nachdem das letzte Heim-Match gegen Lorient knapp mit 1:0 gewonnen wurde, müsste nun also eigentlich wieder eine Pleite folgen. Interessant: Die letzten saisonübergreifenden sieben Heimsiege in der Ligue 1 holte Stade Reims allesamt zu Null. Heißt: Sobald das Team daheim ein Gegentor kassiert, kann sie die Partie scheinbar nicht mehr gewinnen.

Zumindest war das in den letzten sieben Heim-Partien, in denen der Klub mindestens einen Gegentreffer kassierte, der Fall. Fünf dieser sieben Spiele wurden dann auch verloren. Gegen PSG rettete Reims in der Vorsaison zu Hause ein torloses Remis. Die letzten drei Heimspiele gegen die Pariser davor wurden mit insgesamt 0:7 Toren verloren.

Reims - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Reims: 1:0 Nantes (A), 1:0 Lorient (H), 1:1 Toulouse (A), 1:3 Monaco (H), 2:0 Lyon (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 1:2 AC Milan (A), 3:0 Montpellier (H), 3:2 Brest (A), 3:0 AC Milan (H), 3:0 Straßburg (H)

Letzte 5 Spiele Reims vs PSG: 1:1 (A), 0:0 (H), 0:4 (A), 0:2 (H), 0:4 (A)

Überhaupt hatte Reims sechsmal in Folge gegen PSG nicht getroffen und fünf dieser Partien dann auch zu Null verloren. Das änderte sich erst im Rückspiel der Vorsaison, als der Underdog im Prinzenpark ein 1:1 holte und damit auch den zweiten direkten Vergleich in der vergangenen Spielzeit nicht verlor. Verloren hat dagegen PSG, und zwar unter der Woche bei AC Milan. Am vierten Spieltag der CL-Gruppenphase gab es trotz früher 1:0-Führung eine 1:2-Pleite, die Paris auf den 2. Platz zurückwarf. Kylian Mbappe blieb trotz einiger Chancen im zweiten Pflichtspiel in Folge ohne Tor, nachdem er zuvor in fünf Spielen für Verein und Land immer traf und insgesamt sieben Treffer erzielte.

Die Pleite im San Siro war auch wieder die erste, nachdem die Pariser die fünf Pflichtspiele davor alle gewonnen und in jeder dieser fünf Partien genau drei Treffer erzielt hatten. Sollte der Meister wieder an diesen Trend anknüpfen, dann wäre eine Wette auf „PSG Über 2,5 Tore“ sinnvoll, die vorzugsweise mit dem Bet-at-home Bonus angespielt werden sollte. Allgemein erhält man für Wetten auf mindestens drei Pariser Treffer Quoten um 2,63. Mit 26 Toren stellen Mbappe und Co. jedenfalls die beste Offensive in der Ligue 1. Allein zehn Treffer gehen auf das Konto des Superstars, der damit die Torjägerliste anführt.

Unser Reims - PSG Tipp: „Sieg PSG & Torschütze Mbappe“

Stade Reims gebührt für die bisherigen Leistungen ohne Zweifel Respekt. Gegen PSG sollte der Außenseiter dennoch den Kürzeren ziehen. Schon das Heimspiel gegen Monaco, das genau zwischen diesen beiden Kontrahenten auf dem dritten Platz steht, wurde klar mit 1:3 verloren. Zudem wollen die Pariser, die keines der letzten sieben direkten Duelle verloren und fünf davon gewonnen haben, die Tabellenführung übernehmen und eine Reaktion auf die Pleite in Mailand zeigen. Außerdem will Mbappe, der bei PSG unter anderem für die Elfmeter verantwortlich ist, nach zwei Pflichtspielen ohne eigenes Tor mal wieder treffen.