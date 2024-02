Rennes - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Rennes - AC Milan Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 22.02.2024 lautet: Stefano Pioli sah im Hinspiel einen dominanten 3:0-Erfolg seiner Mannschaft, musste am Wochenende in der Serie A jedoch eine 2:4-Niederlage in Monza hinnehmen. Beide Ergebnisse unterstreichen, weshalb wir unseren Wett Tipp heute auf Tore ausrichten.

Stade Rennes hat sich von der bitteren 0:3-Auswärtsniederlage im Giuseppe Meazza nicht nachhaltig beeinflussen lassen, sondern am folgenden Liga-Spieltag mit 3:1 den französischen Abstiegskandidaten Clermont Foot (18.) geschlagen. Martin Terrier erzielte in dieser Begegnung einen Doppelpack und brachte sich für den zweiten Vergleich mit Milan in Form.

Anders erging es den Rossoneri in ihrer Generalprobe, die sie in Unterzahl mit 2:4 gegen Monza verloren. Zuletzt lockten Spiele der Rossoneri immer wieder mit vielen Torszenen. Wir greifen diese Tendenz auf, spielen bei Interwetten „Über 2,5 Tore“ und erhalten dafür eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Rennes vs AC Milan auf „Über 2,5 Tore“:

9 der letzten 10 Pflichtspiele des AC Milan wurden mit „Über 2,5 Toren“ abgepfiffen.

Milan erzielte in 5 der letzten 7 Pflichtspiele „Über 2,5 Tore“.

Zuletzt endeten 5 von 6 Pflichtspielen der Gastgeber mit „Über 2,5 Toren“.



Rennes vs AC Milan Quoten Analyse:

Das 0:3 aus dem Hinspiel wird für Rennes nur schwer zu korrigieren sein. Ein Sieg im eigenen Stadion hingegen erscheint mit Wettquoten bis 2,67 deutlich wahrscheinlicher. Auf demselben Niveau pendeln sich die Siegquoten der AC Milan ein, die in der Spitze bei 2,70 liegen.

Infolge der Machtdemonstration im Giuseppe Meazza sind die Siegquoten der Rossoneri prädestiniert für eine risikofreie Wette, wie ihr sie in der Bwin Gratiswette findet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rennes vs AC Milan Prognose: Torflut in der Europa League

Die Franzosen schlitterten auf einer Siegesserie von acht Pflichtspielen in Folge in das Hinspiel, nur um dort von den Rossoneri eine 0:3-Packung zu kassieren. Der Einzug in das Achtelfinale rückt damit in weite Ferne, doch mindestens ein Heimspiel bleibt Stade Rennes noch übrig.

In der Regel fallen in den Europa-League-Partien der Hausherren Tore am laufenden Fließband. Vor allem im heimischen Roazhon Park scheint das Gehäuse auf beiden Seiten größer als in anderen Stadien auszufallen.

Zum Auftakt in die EL-Spielzeit gewann Rennes mit 3:0 gegen Maccabi Haifa, ließ danach einen 3:1-Sieg gegen Panathinaikos folgen, ehe eine 2:3-Niederlage gegen den FC Villarreal die Gruppenphase schloss.

Jedes Heimspiel bot ein Tor mehr als das vorherige und kein EL-Heimspiel endete mit „Unter 2,5 Toren“. Das einzige Gruppenspiel mit „Unter 2,5 Toren“ bestritt die Mannschaft von Julien Stéphan am zweiten Spieltag (0:1 vs. Villarreal). Die übrigen sechs europäischen Partien der Hausherren endeten jeweils mit „Über 2,5 Toren“.

Rennes - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rennes: 3:1 Clermont (H), 0:3 AC Milan (A), 1:0 Le Havre (A), 6:1 FC Sochaux (A), 2:1 Montpellier (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:4 Monza (A), 3:0 Rennes (H), 1:0 Neapel (H), 3:2 Frosinone (A), 2:2 Bologna (H).

Letzte 5 Spiele Rennes vs. AC Milan: 0:3 (A).



Das Hinspiel in Mailand fiel ebenfalls in diese Kategorie (0:3), nur dass dort ausschließlich die Rossoneri jubeln durften. Unerwartet war die großartige Offensiv-Leistung der Italiener nicht: Milan erzielte in sechs seiner vergangenen zehn Pflichtspiele „Über 2,5 Tore“.

Es dürfte also niemanden überraschen, dass neun der vorangegangenen zehn Begegnungen des AC Milan mit „Über 2,5 Toren“ abgepfiffen wurden. Im Falle der Franzosen sahen die Zuschauer in fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele mindestens drei Treffer auf dem Rasen.

Stellt sich nur die Frage, in welcher Konstellation die Marke von „Über 2,5 Toren“ im zweiten Duell überschritten wird. Das Hinspiel endete jedenfalls mit 2,35:0.77 erwartbaren Toren zu Gunsten der Rossoneri.

Auswärts musste Stefano Pioli zuletzt einige torreiche Begegnungen aushalten. Die letzten drei Gastauftritte der Mailänder endeten jeweils sogar mit „Über 4,5 Toren“ und Treffern auf beiden Seiten. Nehmt ihr Interwetten als Buchmacher und spielt dort „Beide Teams treffen“, erhaltet ihr dafür eine Wettquote von 1,75.

Unser Rennes - AC Milan Tipp: Über 2,5 Tore

Die Rossoneri hatten in ihren letzten Begegnungen einen optimale Navigation zum gegnerischen Kasten und erzielten 17 Tore in den vorangegangenen sieben Partien. Rennes war im Hinspiel zwar kaum torgefährlich, erzielte seinerseits aber 15 Tore in den letzten sechs Partien.