Rennes - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2023

Unser Rennes - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 08.10.2023 lautet: Nach sieben Spieltagen hat Paris nur drei Siege eingefahren und liegt in der Tabelle auf dem fünften Platz. Unter der Woche schwächte eine 1:4-Pleite gegen Newcastle das Selbstvertrauen der Pariser.

Die Hausherren müssen lernen, ihre Vorteile in zählbare Punkte umzuwandeln. Obwohl Rennes zu den stärksten Mannschaften der Ligue 1 zählt, schaffen sie es zu selten, einen Sieg davonzutragen. Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass Les Rennais mit zwei Siegen und fünf Remis ungeschlagen ins Spitzenspiel gegen PSG starten.

Ein weiteres ungeschlagenes Spiel ist trotz des großen Namens der Gäste denkbar. Paris scheint seine Dominanz der vergangenen Jahre verloren zu haben. Die errungene Ausbeute von drei Siegen aus sieben Partien ist für den eigenen Anspruch viel zu dünn und die Form schwach. Unser Tipp: „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 1,73 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Rennes vs PSG auf „Doppelte Chance 1X“:

Rennes vs PSG Quoten Analyse:

An den meisten Spieltagen in der Ligue 1 startet PSG als haushoher Favorit in die Partie. Siegquoten bis 2,10 machen die Gäste zwar zum Favoriten, lassen jedoch ebenso eine gesunde Skepsis der Buchmacher erkennen.