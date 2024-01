Revel - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2024

Unser Revel - PSG Sportwetten Tipp zum Coupe de France Spiel am 07.01.2024 lautet: In der Runde der letzten 64 treffen im französischen Pokal mehr als nur Welten aufeinander. Das spiegelt sich im Wett Tipp heute auch in einem ganz deutlichen Ergebnis wider.

Genau zwölf Tage vor Heiligabend wurde dem französischen Sechstligisten US Revel ein vorzeitiges Geschenk unter den Baum gelegt. Die Amateurkicker bekamen im französischen Pokal die Millionentruppe von PSG zugelost.

Die Reaktion der Spieler auf die Auslosung, die das Los wie eine Meisterschaft feierten, ging viral und wurde im Internet zum großen Hit. Am Sonntag ist es nun soweit: Im benachbarten Rugby-Stadion von Castres kommt es in der Runde der letzten 64 am Sonntag zum historischen Duell.

Die Rollen sind hier natürlich extrem deutlich verteilt. So spielen wir mit einer Quote von 1,82 bei NEObet die Wette „Sieg PSG mit HC -4″.

Darum tippen wir bei Revel vs PSG auf „Sieg PSG mit HC -4″:

Der Sechstligist empfängt den Rekordmeister

PSG ist der souveräne Tabellenführer der Ligue 1

Paris hat die beste Offensive der ersten französischen Liga

Revel vs PSG Quoten Analyse:

Selten ist im Fußball eine Ausgangsposition deutlicher als bei der Revel vs PSG Prognose. Für ein Weiterkommen des Erstligisten in der regulären Spielzeit gibt es bei den Buchmachern die Mindestquote von 1,01.

Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Sieg des Außenseiters nach 90 Minuten auf einen astronomischen Schnitt von 59,6. Bei so einem ungleichen Duell will auch der Einsatz von Wettgutscheinen wohl überlegt sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Revel vs PSG Prognose: Die Amateure wollen dieses Spiel genießen

Revel ist eine 10.000-Seelen-Gemeinde im Südwesten von Frankreich, etwa 50 Kilometer östlich von Toulouse. Bei der „Union Sportive Revéloise“ spielen nur Amateure, die unter der Woche zweimal trainieren und dann am Wochenende ein Spiel haben. Aktuell läuft es in der Regional 1, der sechsthöchsten Spielklasse Frankreichs, für Revel ganz ordentlich. Mit 19 Punkten aus acht Spielen steht die Mannschaft auf dem ersten Platz (6S, 1U, 1N).

Das Torverhältnis steht bei 14:10. Im Coupe de France, der aus insgesamt 14 Runden besteht, konnte sich Revel in dieser Spielzeit schon zweimal durchsetzen. Mitte November gewann man beim Achtligisten Saint-Aubin Guerande mit 3:0, dann folgte am 9. Dezember ein 3:2-Erfolg nach Elfmeterschießen daheim gegen den Fünftligisten Blagnac. Der größte Erfolg im Pokal war ein 2:1-Sieg 1998 in Runde 7 daheim gegen den Zweitligisten Ajaccio.

Mit einem neuen Coach und vielen neuen Spielern war der Start von PSG in die neue Saison recht holprig. Doch nach einem 0:0 Ende September bei Clermont platzte bei den Parisern so langsam der Knoten. Die Bilanz der folgenden zehn Ligue-1-Spiele steht bei neun Siegen und einem Remis. Zuvor hatten die „Rouges-et-Bleus“ daheim gegen Nizza die einzige Saisonpleite in der Liga hinnehmen müssen. Mit dieser Serie führt Paris St. Germain die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an.

42 Treffer in 17 Partien bedeuten die beste Offensive der Ligue 1. Superstar Kylian Mbappé führt die Torschützenliste mit 18 Treffern in 16 Partien souverän an. Auch das neue Jahr fing für den französischen Serienmeister bestens an.

Mit einem 2:0 gegen Pokalsieger Toulouse sicherte sich PSG am Mittwoch zum insgesamt zwölften Mal den französischen Supercup. In der Königsklasse gab es zwar auch zwei bittere Niederlagen (gegen Newcastle und Milan). Trotzdem zog Paris als Zweiter der Gruppe F hinter Dortmund ins Achtelfinale ein.

Revel - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Revel: 3:2 Blagnac (H), 0:0 Pibrac (A), 2:1 Luzenac (H), 3:0 St. Aubin Guerande (A), 3:2 Baziege (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 2:0 Toulouse (H), 3:1 Metz (H), 1:1 Lille (A), 1:1 Dortmund (A), 2:1 Nantes (H)

Letzte Spiele Revel vs PSG: -

Beide Vereine treffen erstmals aufeinander.

Unser Revel - PSG Tipp: Sieg PSG mit HC -4

Bei diesem ungleichen Duell geht es wirklich nur um eine Frage: Wie hoch gewinnt Paris? Schon aus Respekt gegenüber dem Gegner, werden die Gäste hier nicht mit einer reinen B- oder C-Elf antreten. Die Amateurkicker werden sich, zumindest teilweise, auch gegen einen Superstar wie Kylian Mbappé messen dürfen. Dann springt am Ende aber auch ein deutlicher Sieg für PSG heraus.