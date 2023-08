Rijeka - Dukagjini Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.2023

Unser Rijeka - Dukagjini Tipp zum Conference League Quali Spiel am 03.08.2023 lautet: Nachdem sich die Kroaten bereits im Hinspiel auf gegnerischem Boden knapp durchsetzen konnten, wäre alles andere als ein Heim-Triumph beim erneuten Aufeinandertreffen eine große Überraschung.

Mit einem knappen 1:0-Erfolg verschaffte sich der HNK eine sehr gute Ausgangssituation für das Rückspiel vor heimischer Kulisse. Dabei sorgte Niko Jankovic bereits vor der Pause für den Führungstreffer und sicherte seinen Farben einen wichtigen Sieg.

Auch im Re-Match sehen wir den kroatischen Meister von 2017 in der Favoritenrolle und tendieren sogar zu einer Handicap-Wette. Für diesen Spielausgang gibt es bei Bwin eine Quote in Höhe von 1,52.

Darum tippen wir bei Rijeka vs Dukagjini auf „Sieg Rijeka (Handicap -1)“:

Saisonübergreifend mussten die Kroaten nur eines der vergangenen 8 Heimspiele mit einer Niederlage abschreiben (5S, 2U).

4 der letzten 5 Heimsiege in der nationalen Liga brachte die Elf von Trainer Sergej Jakirovic mit mindestens 2 Toren Unterschied zustande.

Die Kosovaren sind den Kroaten spielerisch deutlich unterlegen und verfügen über keine internationale Erfahrung.

Rijeka vs Dukagjini Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Einschätzung unterliegt die Paarung einer sehr deutlichen Rollenverteilung. Am Drei-Weg-Markt gibt es kaum Zweifel am Sieg der Hausherren aus Kroatien. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Rijeka Dukagjini Quote von 1,17 für den Heimsieg untermauert wird.

Wer hingegen den Underdog als Aspirant auf den Sieg sieht, wird im Gewinnfall fürstlich entlohnt und darf sich auf den bis zu zehnfachen Wetteinsatz freuen.

Allgemein tendieren die Wettanbieter zu einem offensiv geführten Kräftemessen, das bereits in der regulären Spielzeit drei oder mehr Tore mit sich bringt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rijeka vs. Dukagjini Prognose: Kann HNK die Leistung aus dem Hinspiel bestätigen?

Erst zwei Tage ist die aktuelle Saison in der obersten Spielklasse Kroatiens alt. Nach dem deutlichen 4:0 gegen Rudes zum Auftakt setzte es am vergangenen Sonntag bei Hajduk Split eine knappe 0:1-Niederlage. Aufgrund dieser rutschten die Mannen von Trainer Sergej Jakirovic auf Rang 4 der Tabelle ab und zeigen somit dieselbe Platzierung wie am Ende des letzten Fußballjahrs auf.

Der kroatische Klub blickt auf einen großen Erfahrungsschatz auf der internationalen Bühne und nahm bereits mehrfach an der Europa- und gar Champions League teil. In der vergangenen Saison scheiterte die Elf in der zweiten Qualifikationsrunde für die UEFA Conference League am schwedischen Vertreter Djurgårdens IF (1:2, 0:2).

Da das Hinspiel bereits mit 1:0 gewonnen wurde, konnte eine sehr gute Ausgangssituation für das bevorstehende Rückspiel geschaffen werden.

Der KF Dukagjini stieg im Jahr 2020 in die kosovarische Zweitklassigkeit ab, feierte aber nur ein Jahr später den Wiederaufstieg. Nach nur einem Jahr Erstklassigkeit gelang direkt der Sprung auf Platz vier und somit die erstmalige Teilnahme an der Europa Conference League.

Rijeka - Dukagjini Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rijeka: 0:1 Hajduk Split (Liga, A), 1:0 Dukagjini (UECL-Quali, A), 4:0 Rudes (Liga, H), 1:1 NK Osijek (Liga, A), 1:2 Dinamo Zagreb (Liga, H).

Letzte 5 Spiele Dukagjini: 0:1 Rijeka (UECL-Quali, H), 3:2 Europa FC (UECL-Quali, A), 2:1 Europa FC (UECL-Quali, H), 1:2 Ferizaj (Liga, A), 3:1 Trepça‘89 (Liga, H).

Letzte Spiele Rijeka vs. Dukagjini: 1:0 (UECL-Quali, A).

Der Ligabetrieb im Kosovo befindet sich momentan noch in der Sommerpause, somit mangelt es den Kosovaren am Spielrhythmus. Dennoch wurde in der ersten Runde der UEFA Conference League Qualifikation mit zwei Siegen gegen den Vertreter aus Gibraltar Europa FC gehörig Selbstvertrauen getankt. Rijeka ist aber ein anderes Kaliber.

Wem dennoch eine Wette auf den spielerisch deutlich unterlegenen Underdog vorschwebt, der sollte etwa einen Bwin Gutschein oder einen ähnlichen Sportwetten Bonus nutzen, um das eigene Verlustrisiko deutlich zu reduzieren. Immerhin fehlt es den Kickern aus dem Kosovo an jeglicher internationaler Erfahrung.

Unser Rijeka - Dukagjini Tipp: Sieg Rijeka (Handicap -1)

HNK ist den Gästen aus der Stadt Klina im Kosovo in sämtlichen Mannschaftsbereichen qualitativ überlegen. Ein Umstand, der sich anhand des mehr als elffachen Kader-Marktwerts verdeutlicht. Darüber hinaus fällt bei den Gästen Altin Merlaku, der im Hinspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, aus. Der Ausfall des Linksaußen dürfte sich negativ auf die ohnehin schon schwache Angriffsformation auswirken.

Da die Kroaten obendrein auf heimischem Boden antreten, würde uns alles andere als ein deutlicher Heimsieg schon überraschen. Vor allem dürfte es aber auch im Hinblick auf die kommenden Spiele interessant sein, ob der Abgang von Angreifer Matija Frigan, der für 5,5 Millionen Euro zum KVC Westerlo wechselte, kompensiert werden kann. 14 der 44 erzielten Tore in der HNL 2022/23 gingen nämlich auf sein Konto.

Mit Niko Jankovic, der vom kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb verpflichtet wurde, scheint ein adäquater Ersatz gefunden worden zu sein. Der Angreifer sorgte wettbewerbsübergreifend mit drei Toren in drei Begegnungen für offensive Impulse.