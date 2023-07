Rosenborg Trondheim - Tromsö Tipp, Prognose & Quoten | 16.07.2023

Unser Rosenborg Trondheim - Tromsö Tipp zum Eliteserien Spiel am 16.07.2023 lautet: Mal wieder gibt es im Duell zwischen den Troillongan und Gutan Treffer auf beiden Seiten.

Wohin geht die Reise des norwegischen Rekordmeisters Rosenborg? Aktuell ist es um die Mannschaft aus Trondheim alles andere als gut bestellt. Noch steht sie über dem berühmten Strich, allerdings haben die Konkurrenten auf den Plätzen dahinter allesamt weniger Spiele bestritten.

Am Sonntag empfängt der RBK die Gäste von Tromsö. Die stehen kurz vor dem Ende der Hinrunde auf dem zweiten Platz und wollen diesen auch verteidigen. Allerdings gab es für sie im Lerkendal Stadion in den letzten Jahren nur selten etwas zu holen. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,83 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Rosenborg Trondheim vs Tromsö auf „Beide treffen“:

Rosenborg hat die letzten vier Heimduelle mit Tromsö alle gewonnen.

Tromsö traf in elf der letzten zwölf Pflichtspiele - nur im bislang letzten nicht.

In zwölf der letzten 15 direkten Aufeinandertreffen gab es Tore auf beiden Seiten.

Rosenborg Trondheim vs Tromsö Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher favorisieren in diesem Match den Gastgeber aus Trondheim. Bei Quoten über 2,00 für Wetten auf Heimsieg kann man von der ganz großen Favoritenstellung aber nicht sprechen. Wer einen Tipp auf die Gäste präferiert, der kann aktuell mit Wettquoten bis zu 3,60 rechnen. Die Doppelte Chance X2 liefert Werte bis 1,75.

Unter Verwendung eines Sportwetten Bonus lässt sich über diese Alternative zweifelsfrei nachdenken. Schließlich hat Tromsö mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto als der Gegner. Auch die Wette auf Über 2,5 Tore mit Quoten an der Marke von 2,00 ist eine Überlegung wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rosenborg Trondheim vs Tromsö Prognose: Munteres Hin und Her

Seit dem Wiederaufstieg Rosenborgs in die höchste norwegische Liga im Jahr 1978 war der schlechteste Platz des Klubs ein achter Rang - und das auch nur einmal im Jahr 1986. In dieser Saison könnte der Rekordchampion schlechter abschneiden. Aktuell steht er mit einer 3-4-7-Bilanz bei 15:21 Toren nur auf Rang zwölf von 16.

Allein der achte Platz ist schon sieben Zähler entfernt, wobei der Klub aus Trondheim zu den fünf Teams mit den am meisten absolvierten Partien gehört. Alle vier Mannschaften, die hinter den Troillongan stehen, haben bis zu zwei Matches weniger bestritten. Kurz vor dem Ende der Hinrunde dürfte ein möglicher Abstieg in einigen Köpfen gegenwärtig sein.

Aus den letzten vier Partien holte Rosenborg nur einen Punkt. Auf das glückliche Remis bei Stabaek durch ein Tor in der 89. Minute folgten zuletzt drei Niederlagen. Überhaupt hat der RBK von den letzten sieben Pflichtspielen nur eines gewonnen und fünf verloren. In sechs dieser sieben Partien gab es Gegentreffer und in fünf dieser sieben Spiele mindestens zwei.

Zu Hause hat Trondheim vier der letzten sechs Ligaspiele verloren, allerdings im heimischen Lerkendal Stadion auch die einzigen drei Saisonsiege geholt. Und den kommenden Gegner empfing man in der Vergangenheit gerne. Von den letzten 13 Heimduellen mit Tromsö wurde nur eines verloren. Zehn der übrigen zwölf Begegnungen wurden gewonnen.

Rosenborg Trondheim - Tromsö Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rosenborg: 1:2 Lilleström (H), 0:1 Aalesunds (A), 0:3 Sarpsborg (H), 2:2 Stabaek (A), 4:0 HamKam (H)

Letzte 5 Spiele Tromsö: 0:0 Valerenga (H), 1:0 Lilleström (A), 2:3 Bodö/Glimt (Pokal, A), 2:1 Stabaek (H), 3:2 Aalesunds (A)

Letzte 5 Spiele Rosenborg vs. Tromsö: 3:4 (A), 3:0 (H), 3:2 (H), 3:1 (A), 5:2 (H)

Die letzten vier Gastspiele in Trondheim hat Tromsö allesamt verloren. Überhaupt ist die letzte Bilanz der Gutan gegen Rosenborg alles andere als gut. Nachdem sie viermal in Folge gegen den RBK verloren hatten, konnten sie diese Niederlagenserie erst im Rückspiel der letzten Saison beenden. Zu Hause gewannen sie mit 4:3.

Kurios: In jedem der letzten fünf direkten Duelle kassierte Tromsö mindestens drei Gegentore. Insgesamt waren es in diesen fünf Aufeinandertreffen 17 Gegentreffer. Meist kam der Klub selbst aber auch zum Torerfolg. In zwölf der letzten 15 direkten Begegnungen überhaupt trafen beide Mannschaften.

Im Lerkendal Stadion siegte Rosenborg zuletzt 3:0. Davor gab es in acht Heimduellen mit Tromsö immer Tore auf beiden Seiten. Aktuell stellen die Gäste aber die beste Defensive des Landes. In bislang 13 Ligaspielen kassierten sie nur elf Gegentore. Auf der anderen Seite trafen sie selbst aber auch nur 17mal.

Die 17 Treffer bedeuten den schlechtesten Wert der Mannschaften auf den Rängen eins bis acht. Allerdings machte Tromsö aus den wenigen Toren viel. Im Moment steht der Klub auf Rang zwei. Viel mehr wird vielleicht aber auch nicht gehen. Tabellenführer Bodö/Glimt hat, allerdings bei einem Spiel mehr, schon acht Zähler mehr auf dem Konto.

Unser Rosenborg Trondheim - Tromsö Tipp: Beide treffen

Die Gastgeber stecken zweifelsohne in einem Tief. Nach nur einem Punkt aus den letzten vier Partien kommt nun vielleicht der richtige Gegner ins heimische Lerkendal Stadion, gegen den man die letzten vier Heimduelle alle gewann. Allerdings reist Tromsö als Zweiter an und machte im bisherigen Saisonverlauf und vor allem in den letzten Partien immer seine Tore. Auch die letzten direkten Duelle waren meist torreich und endeten mit Treffern auf beiden Seiten.