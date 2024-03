Rostock - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2024

Unser Rostock - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: Hansa will den Schwung aus dem Sieg in Braunschweig mit ins nächste Heimspiel nehmen. Im Wett Tipp heute droht aber eine weitere Niederlage.

Am vergangenen Wochenende stand der Job von Hansa-Coach Mersad Selimbegovic auf der Kippe. Eine Niederlage im Kellerduell in Braunschweig hätte der Trainer wohl nicht überstanden. Doch die Kogge holte mit einem 1:0 im achten Spiel unter Selimbegovic den zweiten Sieg und geht weiter mit dem aktuellen Übungsleiter auf die Mission „Klassenerhalt“. In dieser Saison ging Rostock nach den vorherigen vier Saisonsiegen im nächsten Liga-Spiel aber immer als Verlierer vom Feld.

Wir rechnen damit, dass sich diese Serie fortsetzt und spielen mit einer Quote von 2,15 bei Bet3000 die Wette „Sieg Fürth“.

Darum tippen wir bei Rostock - Fürth auf „Sieg Fürth“:

Rostock kassierte in der laufenden Zweitliga-Saison die meisten Heim-Pleiten (6)

Auf alle vier Saisonsiege von Hansa folgte immer eine Pleite im nächsten BL2-Spiel

Mersad Selimbegovic holte als Trainer in 6 Duellen gegen die SpVgg nur einen Punkt

Rostock vs Fürth Quoten Analyse:

In der Gesamt-Tabelle hat die SpVgg neun Plätze und 13 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. So ist die Einschätzung der Buchmacher bei der Rostock vs Fürth Prognose nachvollziehbar. Denn mit Siegquoten im Schnitt von 2,16 gehen die Gäste als Favoriten auf den Rasen. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren durchschnittliche Quoten von 3,25.

Schaut man nur auf das Rückserien-Ranking, ist hier der Vorletzte beim Letzten zu Gast. Die Franken stellen zudem die schwächste Rückrunden-Defensive (17 Gegentore), Hansa die schwächste Rückrunden-Offensive (6 Treffer). Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, kann ein Sportwetten Gutschein eine gute Hilfe sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Fürth Prognose: Hat Hansa eine Befreiungsschlag geschafft?

Am 18. Dezember hatte Mersad Selimbegovic den FC Hansa übernommen. Damals stand die Kogge mit 17 Punkten auf Platz 16. Acht Runden später belegt Rostock immer noch den Relegationsrang. Der Rückstand aufs rettende Ufer ist von einem auf drei Punkte angewachsen. Das Polster auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt statt drei Zählern nur noch einen Punkt. Vor allem die Heimbilanz macht dem Verein von der Ostsee zu schaffen.

Kein Team kassierte in der laufenden Saison mehr Heim-Niederlagen als Rostock (6). Nur Osnabrück (11) holte weniger Heimpunkte als die Kogge (14). 23 Treffer bedeuten zusammen mit der Eintracht die schwächste Offensive im Unterhaus. In Braunschweig hat die Mannschaft Mentalität gezeigt, die im Abstiegskampf notwendig ist. Zudem gewann Rostock erstmals in dieser Saison ein Spiel, in dem man mehr Ballbesitz als der Gegner hatte. Die vorigen vier Spiele 2023/24 mit mehr als 50 Prozent Ballbesitz wurden verloren.

Fürth war mit den Siegen in Paderborn (1:0) und gegen Kiel (2:1) bestens in die Rückrunde gestartet. Dann kassierte das Kleeblatt aber in den sechs darauf folgenden Spielen fünf Niederlagen. Pleiten gegen Top-Teams wie St. Pauli, die Hertha und Hannover konnte man dabei sicher noch irgendwie verkraften. Bitter war dann aber das 0:4 in Karlsruhe am vorletzten Spieltag. Trainer Alexander Zorniger hatte sich am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Aufsteiger Elversberg eine Reaktion erhofft.

Stattdessen setzte es mit einem 1:4 die höchste Heimpleite unter dem Coach. Vor allem kassierte die SpVgg hier erneut, wie gegen den KSC, zwei späte Gegentore. Bis zum 19. Spieltag hatte die Abwehr der Franken nur 21 Gegentreffer zugelassen. In den vergangenen sechs Spielen stehen nun schon satte 16 Gegentore zu Buche. So kassierte Fürth seit dem 20. Spieltag ligaweit die meisten Niederlagen (5) und Gegentore (16). Dabei holte man auch die wenigsten Punkte (3). Der Rückstand auf Relegationsrang 3 beträgt aber nur drei Zähler.

Rostock - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 1:0 Braunschweig (A), 0:3 Kaiserslautern (H), 0:2 Düsseldorf (A), 2:2 HSV (H), 0:0 Osnabrück (A)

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:4 Elversberg (H), 0:4 KSC (A), 2:1 Nürnberg (H), 1:2 Hannover (A), 1:2 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele Rostock vs Fürth: 0:1 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 2:2 (H), 0:3 (A)

Seit drei BL2-Heimspielen ist Rostock gegen Fürth ohne Niederlage. In diesem Zeitraum hat Hansa sieben Punkte geholt und acht Tore geschossen. Das Kleeblatt hat letztmals im Mai 2012 an der Ostsee gepunktet (2:2). Der jüngste Dreier zu Gast bei der Kogge stammt sogar aus dem Oktober 2008. Das Hinspiel in Franken ging mit 1:0 an die SpVgg. Hier feierten die Grün-Weißen den ersten Sieg gegen Rostock seit Dezember 2011.

Coach Selimbegovic holte als Trainer im Unterhaus in sechs Spielen gegen Greuther Fürth nur einen Punkt. Gegen keinen aktuellen Zweitligisten hat er einen so niedrigen Punkteschnitt. Rostock hat in den vergangenen vier Spielen vor eigenem Publikum jeweils das erste Tor im Spiel kassiert. Gehen am Samstag auch die Gäste in Führung, wird das von Winamax mit einer Quote von 1,78 belohnt.

Unser Rostock - Fürth Tipp: Sieg Fürth

Sicher fällt ein Tipp im Duell der schwächsten Rückrunden-Teams auf den ersten Blick schwer. Am Ende entscheiden wir uns aber trotzdem für einen Dreier der Gäste. Das hat natürlich mit der Qualität der Franken zu tun. Zudem ging Rostock in dieser Saison nach einem Sieg immer leer aus und tut sich im eigenen Stadion extrem schwer. Nur das Schlusslicht Osnabrück hat daheim weniger Punkte gesammelt.

Zudem rechnen wir nach den zwei schwachen Spielen der SpVgg nun mit einer Reaktion von Fürth, bei denen Unterschieds-Spieler Julian Green wieder fit ist. Außerdem müssen die Hausherren viele Stammspieler ersetzen.