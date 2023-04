Rostock - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Rostock - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.04.2023 lautet: Ende März nahm Alois Schwartz die Zügel der Ostseestädter in die Hand. Von Erfolg fehlt weiterhin jede Spur. Unter ihm verlor Hansa alle drei Spiele und kassierte jeweils drei Gegentreffer.

In Rostock steigt nach acht sieglosen Spielen in Folge die Angst vor dem Abstieg. Fürth bleibt nach zwei Siegen in Serie im gesicherten Mittelfeld und kann die Saison in Ruhe zu Ende bringen. Gute Voraussetzungen, um auf eine „Doppelte Chance X2 und Über 1,5 Tore“ zu setzen und bei Betano eine Wettquote von 1,98 einzusammeln.

Darum tippen wir bei Rostock vs Fürth auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Die Kleeblätter verloren keines der vergangenen 4 Aufeinandertreffen (2 Siege, 2 Remis).

Rostock ließ die drittmeisten Schüsse der Liga gegen sich zu (396) - 23 Gegentreffer in der Rückrunde wurden nur von H96 und dem SVS übertroffen.

Fürth feierte zuletzt 3 Siege aus 4 Spielen und liegt in der Rückrundentabelle auf Rang 8.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Fürth Quoten Analyse:

Die aktuelle Form der Rostocker ist erschreckend schwach: Acht sieglose Spiele in Folge sind stellvertretend für die Leistungen der Rückrunde. Sieben dieser acht Partien endeten mit einer Niederlage.

Überraschend darf man weiter auf den Klassenerhalt hoffen - der Relegationsplatz ist nur zwei Punkte entfernt. Hilfreich wäre ein Heimsieg gegen Fürth, der mit Quoten bis zu 2,86 ausgestattet ist.

Klingt einfacher als es in Wirklichkeit ist, denn die Hanseaten sind das schwächste Heimteam der Liga. Fürth stärkte zuletzt sein Selbstvertrauen und gewann zwei Partien in Folge. Kann Alexander Zorniger den dritten Sieg in Serie feiern, dürft ihr euch über Wettquoten zwischen 2,45 und 2,55 freuen. Bei diesen Wettanbietern wird PayPal akzeptiert.

Rostock vs Fürth Prognose: „Ein Trainerwechsel ohne Erfolg“

Die Rückrunde hätte schlechter kaum laufen können. Hansa sammelte nur vier Zähler aus elf Partien. Zwischenzeitlich sollte ein Trainerwechsel für neuen Optimismus sorgen.

Alois Schwartz übernahm Ende März die Führung der Hansa-Kogge, bisher mit überschaubarem Erfolg. Drei Niederlagen in Folge und mindestens drei Gegentreffer pro Partie ließen wenig Spielraum für einen Hoffnungsschimmer.

Das rettende Ufer bleibt jedoch weiterhin in Reichweite: Regensburg liegt nur zwei Punkte entfernt auf dem Relegationsplatz und Bielefeld zwei weitere Zähler entfernt auf Position 15. Ein Sieg gegen Fürth könnte schnell für einen Stimmungswechsel sorgen. Als schwächstes Heimteam der Liga, 0,71 Punkte pro Heimspiel, ist das leichter gesagt als getan.

In der Rückrunde erzielte kein Team weniger Treffer als die Ostseestädter (6). Außerdem jubelte keine Mannschaft seltener im eigenen Stadion als die Hanseaten (12). Auf der anderen Seite sorgen eine Vielzahl an individuellen Fehlern für die drittmeisten Gegentreffer der zweiten Saisonhälfte (23) und die zweitmeisten Gegentore in der eigenen Arena (24).

Rostock - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:3 Paderborn (A), 2:3 Kiel (H), 0:3 Magdeburg (A), 2:5 Düsseldorf (H), 1:1 Hannover (A).

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:1 Regensburg (H), 2:0 Sandhausen (H), 2:3 Paderborn (A), 3:0 Magdeburg (H); 1:2 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Rostock vs. Fürth: 2:2 (A), 2:2 (H), 0:3 (A), 0:1 (A), 4:0 (H)

Deutlich besser ist die Lage der Franken. Greuther Fürth zieht seine Bahnen im gesicherten Mittelfeld und wusste über die vergangenen Wochen sogar zu überzeugen. Drei Siege aus den vergangenen vier Partien stehen für eine gute Formkurve.

Unter anderem gelang den Kleeblättern gegen Sandhausen der zweite Auswärtssieg der Saison, sodass auch dort etwas Druck von den Schultern der Gäste abfiel. Darüber hinaus waren die vergangenen Duelle mit den Hanseaten ein angenehmes Aufeinandertreffen für die Fürther.

Die Mannschaft von Alexander Zorniger ist seit vier Spielen gegen Hansa ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis). In jüngerer Vergangenheit konnten sogar torhungrige Zuschauer auf ihre Kosten kommen: Keiner der letzten drei Vergleiche blieb unter 2,5 Toren.

Schaut man sich die Tordifferenz der Fürther an, gibt es zunächst nichts Erstaunliches zu sehen. Die Franken liegen bei kassierten und erzielten Toren im Mittelmaß. Deutlich erstaunlicher sind die 301 zugelassenen Schüsse. Dieser Wert wird nur von der zweitbesten Hintermannschaft der Saison (St. Pauli) unterboten.

Unser Rostock - Fürth Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Den Gastgebern gelang in den vergangenen Wochen herzlich wenig. Sieben Niederlagen aus acht Spielen setzen hinter dem ersten Satz ein dickes Ausrufezeichen. Fürth reist mit drei Siegen aus vier Spielen an. Auswärts gelangen den Franken jedoch nur zwei Siege in 14 Partien, weshalb wir uns mit einer Doppelten Chance absichern. Über 1,5 Tore wirken sehr wahrscheinlich, nachdem die Ostseestädter über die vergangenen vier Partien jeweils mindestens drei Tore hinnehmen mussten.