Rostock – Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Rostock - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Wenngleich Rostock einen sehr starken Saisonstart hinlegte, rechnen wir nicht zwingend mit einem Triumph gegen Hannover.

Die Hanseaten mühten sich am vergangenen Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals erst im Elfmeterschießen gegen Regionalligist FSV Frankfurt zu einem 4:1-Erfolg. Trotz Feldvorteilen gelang es dem Zweitligisten nur selten Druck auszuüben.

Mit dem SV Sandhausen hatten die Hannoveraner in der ersten Runde des Pokals eine lösbare Aufgabe vor der Brust. Trotz zweimaliger Führung war am Ende aber dennoch das Ausscheiden nach einem Misserfolg im Elfmeterschießen besiegelt.

In unserem Wett Tipp räumen wir den Ostseestädtern leichte Vorteile ein, schließen aber ein Remis nicht aus. Zudem gehen wir von zwei oder mehr Toren aus. Für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ hält Bet3000 eine Quote von 1,80 bereit.

Darum tippen wir bei Rostock vs Hannover auf „Doppelte Chance 1X & mehr als 1,5 Tore“:

Saisonübergreifend blickt Rostock auf vier Liga-Heimsiege am Stück.

Hannover gewann saisonübergreifend nur eine der letzten 13 Auswärtspartien in Liga Zwei (6U, 6N).

Beide Konkurrenten absolvierten die bisherigen Spieltage der neuen Saison jeweils mit mehr als 1,5 Toren.

Rostock vs Hannover Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt lässt sich auf keinen Favoriten schließen. Beide Teams werden sich laut Einschätzung der Wettanbieter auf Augenhöhe begegnen. Die Rostock Hannover Quoten bei den Siegwetten bewegen sich zwischen 2,50 und 2,75.

Der Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ offenbart eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern. Zudem gehen die Wettanbieter von Treffern auf beiden Seiten aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs. Hannover Prognose: Holt Hannover den ersten Sieg in dieser Saison?

Seit März dieses Jahres sitzt Alois Schwartz auf der Trainerbank in Rostock. Nachdem die ersten drei Ansetzungen unter seiner Führung verloren gingen, konnte sich das Team deutlich steigern und blickt auf acht Siege und ein Remis zurück.

Der Einstieg in die neue Spielzeit ist geglückt und brachte gegen Nürnberg einen 2:0-Triumph zum Vorschein. Direkt im Anschluss konnte bei Aufsteiger Elversberg ein knapper 2:1-Erfolg vermeldet werden. Zwei der bisherigen vier Saisontore gehen auf das Konto des aus Stuttgart ausgeliehenen Neuners Juan José Perea. Der 23-jährige Kolumbianer sorgte mit zwei Treffern in der Nachspielzeit gegen Elversberg für Aufsehen.

Unter Schwartz verloren die Hanseaten nur eines von fünf Heimspielen. Dem Misserfolg gegen Holstein Kiel (2:3) stehen vier Siege gegenüber. Zudem endeten alle Heimansetzungen unter dem Übungsleiter mit mehr als 1,5 Toren.

Auch nach zwei Spieltagen in der neuen Saison warten die Hannoveraner weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Wenngleich in der letzten Saison nur Rang zehn heraussprang, hielten die Verantwortlichen weiterhin an Coach Stefan Leitl fest.

Rostock - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 4:1 n. E. FSV Frankfurt (Pokal, A), 2:1 Elversberg (2BL, A), 2:0 Nürnberg (2BL, H), 2:1 Braunschweig (2BL, H), 0:0 Nürnberg (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:4 n. E. Sandhausen (Pokal, A), 2:2 Nürnberg (2BL, A), 2:2 Elversberg (2BL, H), 1:5 Kiel (2BL, A), 3:3 Düsseldorf (2BL, A)

Letzte Spiele Rostock vs. Hannover: 1:1 (2BL, A), 0:1 (2BL, H), 0:1 (2BL, H), 3:0 (2BL, A), 0:3 (BL, A)

Nach dem frühzeitigen Ausscheiden im DFB-Pokal und den durchwachsenen Leistungen in der Liga dürfte der Stuhl des Trainers bereits leicht ins Wanken geraten sein. Dabei hatten die Hannoveraner mit Aufsteiger Elversberg und Nürnberg an den ersten beiden Spieltagen keine Übermannschaft zu bewältigen.

Mit jeweils zwei Toren in den Paarungen untermauerten die Roten ihren Zug zum Tor. Defensiv offenbarten sich aber Abgründe. Gegen Nürnberg und Elversberg standen jeweils zwei Gegentore zu Buche.

Bereits in der vergangenen Spielzeit machten die 96er nicht anhand ihrer Auswärtsstärke auf sich aufmerksam. Nur eines der letzten 12 Auswärtsspiele brachte einen Dreier mit sich (5U, 6N). Mehr als 76 Prozent der Partien in der Fremde endeten in der letzten Saison mit mehr als 1,5 Toren.

Wer seine Rostock Hannover Wetten auf mobilem Wege platzieren möchte, könnte die Bet3000 App verwenden. Für Tipp-Freunde aus Deutschland bietet der mobile Bereich neben der Desktop-Version die Möglichkeit, steuerfrei zu wetten. Bet3000 zählt nämlich zu den wenigen Wettanbietern ohne Steuer.

Unser Rostock – Hannover Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Rostock legte einen starken Start in die neue Saison hin und blickt auf zwei Siege in der 2. Bundesliga sowie den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals.

Die Hannoveraner stellen das genaue Gegenstück dar und legten bisweilen arge Probleme an den Tag. Neben dem Ausscheiden im Pokal wartet die Elf weiterhin auf den ersten Sieg in der Liga.

Dennoch blicken beide Mannschaften auf vier erzielte Tore an den ersten beiden Spieltagen und konnten vor allem offensiv überzeugen.