Rostock – Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2023

Unser Rostock - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.11.2023 lautet: Nach dem starken Auftritt im DFB-Pokal sind die Berliner auch in Rostock heißer Kandidat auf drei Punkte.

Trotz zweimaliger Führung gelang Rostock am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Nürnberg kein Sieg. In der Verlängerung unterlagen die Hanseaten mit 2:3 und schieden aus dem Wettbewerb aus. Hertha BSC überzeugte unter der Woche im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Mainz und setzte sich dank zwei Elfmetern mit 3:0 durch. Dabei gingen zwei Treffer auf das Konto von Haris Tabakovic.

Wir räumen den Gästen Vorteile ein, schließen aber das Remis mit beiderseitigen Toren in unserem Wett Tipp heute nicht aus. Für diesen Spielausgang hält Bwin eine Quote von 2,05 bereit .

Darum tippen wir bei Rostock vs Hertha auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Rostock vs Hertha Quoten Analyse:

Wer die Gastgeber in der Pflicht sieht, darf sich im Falle eines Heimsiegs über den etwa dreifachen Wetteinsatz freuen. Die höchsten Gewinne verspricht das Remis mit einer Quote von bis zu 3,70.

Rostock vs. Hertha Prognose: Kassieren die Ostseestädter die vierte Liga-Pleite in Serie?

Wettbewerbsübergreifend blick Rostock auf vier Niederlagen am Stück. Neben dem 2:3 gegen Nürnberg im DFB-Pokal stehen in der 2. Bundesliga drei Misserfolge gegen Wiesbaden (0:1), Kiel (1:3) und Fürth (0:1) zu Buche.

Rostock - Hertha Statistik & Bilanz:

Wenngleich die „Alte Dame“ nur sechs der 15 Zähler in der Ferne holte, zeichnete sich kürzlich in den Stadien des Gegners ein Aufwärtstrend ab. Den beiden Triumphen bei Holstein Kiel (3:2) und auf Schalke (2:1) steht lediglich eine Niederlage in Nürnberg (1:3) gegenüber. Mehr als 80 Prozent der Ansetzungen in der Ferne endeten mit drei oder mehr Toren.