Rostock - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Rostock - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: Der letzte Heimsieg von Hansa gegen den Hamburger SV ist 20 Jahre her. In unserem Wett Tipp erwarten wir vom HSV nach der Trainerentlassung eine klare Reaktion.

Kein Team der 2. Bundesliga kassierte in der Zweitliga-Rückrunde mehr Gegentore als der HSV (9). Das kostete letztlich auch Tim Walter den Job, der die Hanseaten mit der schwächsten Punkteausbeute der Vereinsgeschichte nach 21 Zweitliga-Spieltagen überhaupt (37) hinterlässt.

Trotz dieser Tatsachen steht der HSV weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz und liegt nur zwei Zähler hinter Holstein Kiel (2.). Ein Sieg gegen die abstiegsgefährdeten Rostocker ist sehr wahrscheinlich und findet in unserem Wett Tipp heute Platz. Wir spielen bei Oddset die Wette „HSV gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 3,20.

Darum tippen wir bei Rostock vs HSV auf „HSV gewinnt ohne Gegentor“:

Der HSV gewann 3 Zweitliga-Auswärtsspiele in Serie, 2 davon ohne Gegentor.

Der Hamburger SV entschied 3 der letzten 5 direkten Duelle mit Rostock ohne Gegentor für sich

Rostock (20) stellt nach Osnabrück (18) den schwächsten Angriff der 2. Bundesliga.

Rostock vs HSV Quoten Analyse:

Der HSV muss nach der Entlassung von Tim Walter möglichst einen Sieg folgen lassen, ansonsten drohen weitere Unruhen im Umfeld der Rothosen. Zuletzt gewannen die Gäste acht von neun Partien gegen Rostock, sodass eine maximale Siegquote von 1,66 ihre Berechtigung hat.

Die Ostseestädter warten seit 20 Jahren auf einen Heimsieg gegen den Hamburger SV. In dieser Spielzeit gewann die Hansa-Kogge nur sechs von 21 Partien, weshalb wir auch mit einer Freebet die Siegquoten zwischen 4,50 und 4,80 nicht anrühren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs HSV Prognose: Gesteigerte Form in der Ferne

Die Verantwortlichen des HSV zogen nach neun Gegentoren in den vergangenen drei Liga-Auftritten die Reißleine und beendeten ihre Zusammenarbeit mit Tim Walter. Trotz einer Vielzahl individueller Fehler gewannen die Rothosen ihre letzten drei Auswärtsspiele unter dem ehemaligen Trainer allesamt.

Ironischerweise glänzte der Hamburger Sportverein in der Ferne zuletzt mit einer verbesserten Defensive. Sowohl gegen Schalke (2:0) als auch gegen Nürnberg (2:0) gestalteten die Gäste ihre Siege ohne Gegentor. Nur beim jüngsten Auswärtsdreier gegen Hertha (2:1) griff Torhüter Daniel Heuer-Fernandes einmal hinter sich.

Ebenfalls überraschte der HSV in dieser Spielzeit mit acht weißen Westen - dem zweitbesten Wert der gesamten Liga (nur Führt hielt häufiger die Null(9)). In unseren Augen ist es überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die Norddeutschen in Rostock ohne Gegentor siegen.

Die Wette wird umso interessanter, je mehr wir uns mit dem Angriff der Hansa-Kogge beschäftigen. Bislang erzielte nur Osnabrück (18) weniger Treffer als Rostock (20). Hinsichtlich der erwartbaren Treffer unterbot bereits kein anderer Zweitligist die 25,6 xG der Hausherren (18.).

Rostock - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:0 Osnabrück (A), 1:2 Hannover (A), 2:1 Elversberg (H), 0:3 Nürnberg (A), 1:2 LASK (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 3:4 Hannover (H), 2:1 Hertha (A), 3:4 Karlsruhe (H), 2:0 Schalke (A), 2:2 Zürich (H).

Letzte 5 Spiele Rostock vs. HSV: 0:2 (A), 0:2 (H), 1:0 (A), 2:3 (H), 0:3 (A).

Im Vergleich der beiden Angriffsreihen werden die Schwächen der Hansa-Kogge extrem deutlich. Der HSV erspielte sich in dieser Saison die meisten Großchancen (74), sammelte die meisten erwartbaren Treffer (43,0 xG) und gab die meisten Torschüsse pro Spiel ab (6,2).

Rostock wiederum erspielte sich über 30 Großchancen weniger (41) und gab pro Spieltag die wenigsten Torschüsse aller Zweitligisten ab (3,6). Das machte sich zuletzt deutlich bemerkbar, als die Ostseestädter in zwei von vier Auftritten 2024 ohne eigenen Treffer vom Feld gingen.

Das gleiche Schicksal traf die Hausherren in drei ihrer letzten fünf Vergleiche mit den Rothosen. Für die norddeutschen Gäste geht es trotz der schwächsten Punkteausbeute der Vereinshistorie im deutschen Unterhaus noch um den Aufstieg. Hansa hingegen kämpft mit der drittschwächsten Zweitliga-Saison (21 Punkte) um den Klassenerhalt.

Gut möglich, dass sich der Hamburger SV im ersten Spiel nach Tim Walter extrem auf die Defensive konzentriert und dafür auf einige offensive Akzente verzichtet. In diesem Sinne klingt eine Quote von 2,80 bei Oddset für die Wette „Sieg HSV & Unter 3,5 Tore“ ziemlich reizvoll.

Unser Rostock - HSV Tipp: HSV gewinnt ohne Gegentor

Unruhen und Trainerwechsel hin oder her, der HSV reist als Aufstiegskandidat zum Kellerkind aus Rostock, das eine der schwächsten Offensiven ligaweit anzubieten hat. Wir erwarten einen fokussierten Hamburger Sportverein, der den vierten Auswärtssieg in Serie einfährt und dabei zum neunten Mal in dieser Saison ohne Gegentor vom Feld schreitet.