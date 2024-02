Rostock - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten| 2.3.2024

Unser Rostock - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.03.2024 lautet: Im Wett Tipp heute erwartet uns ein umkämpftes Keller- und Krisenduell auf Augenhöhe. Immerhin dürfen sich die Zuschauer über Treffer auf beiden Seiten freuen.

Am Samstagnachmittag steht in der 2. Bundesliga eine Paarung auf dem Programm, die den Titel „Krisenduell“ mehr als nur verdient hat. Im Ostseestadion von Rostock treffen mit dem FC Hansa und dem 1. FC Kaiserslautern die zwei schwächsten Teams dieser Zweitliga-Rückrunde aufeinander. Beide Vereine kommen in dieser Saison zusammen schon auf drei Trainerwechsel. Doch eine wirkliche Trendwende hat sich noch nicht eingestellt. Die Wettquoten sehen im direkten Aufeinandertreffen etwas überraschend die Gäste vorne.

Darum tippen wir bei Rostock vs Kaiserslautern auf „Beide Teams treffen“:

Der FCK hat die schlechteste Abwehr der Liga

Die Pfälzer warten seit 28 Zweitliga-Spielen auf eine Weiße Weste

Das Hinspiel endete mit einem 3:1 für Kaiserslautern



Rostock vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Vor dem 23. Spieltag haben beide Vereine 22 Punkte auf dem Konto. Diese Ausbeute reicht nur für die Plätze 16 und 17. Die Pfälzer belegen aktuell den Relegationsrang, da sie ein leicht besseres Torverhältnis haben.

Für die besten Bookies, die auch die besten Sportwetten Apps im Angebot haben, sind recht überraschend die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,15 favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Quoten im Schnitt von 3,22. Mit dem Blick auf die Heim- und Auswärtstabelle kann diese Einschätzung auch nicht erklärt werden. Denn während der FC Hansa im Heim-Ranking den vorletzten Platz belegt, stehen die Roten Teufel in der Fremde auch nur auf Rang 16.

Rostock vs Kaiserslautern Prognose: Wer macht im Keller wichtigen Boden gut?

Zu Beginn des Gastspiels am Sonntag in Düsseldorf leistete sich Rostock zehn Minuten Tiefschlaf, den die Hausherren für einen Doppelschlag nutzten. Danach war die Partie auch schon entschieden. Denn der Kogge fehlte wieder einmal, wie schon so oft in dieser Saison, die nötige Durchschlagskraft in der Offensive, um diesen Rückstand noch zu drehen. 22 Treffer in 23 Saisonspielen sind der zweitschlechteste Wert in der 2. Bundesliga. Mit nur einem Dreier aus den vergangenen zehn Liga-Spielen steht die Kogge weiter unten drin.

Unter dem neuen Coach Mersad Selimbegovic ist der FC Hansa mit einem 2:1 gegen Elversberg und einem 2:2 gegen den HSV daheim immerhin ungeschlagen. Weiterhin hat allerdings nur Osnabrück (11) weniger Heimpunkte geholt als die Männer von der Ostsee (14). Der Vorstandsvorsitzende Robert Marien sprach davon, dass man in der Liga aus seiner Sicht nichts zu suchen habe, wenn man die beiden bevorstehenden Kellerduelle gegen Kaiserslautern und Braunschweig verlieren würde.

Vom zweiten Trainerwechsel der Saison von Dimitrios Grammozis zu Friedhelm Funkel hatte man sich in der Pfalz viel erhofft. Der Auftakt war mit dem 1:1 in Nürnberg ganz ordentlich. Doch am Samstag folgte mit der 0:4-Heimpleite im Derby gegen den KSC der sportliche Offenbarungseid. Die Pfälzer ließen sich daheim ohne Mut, Einsatz und Gegenwehr demütigen. Über 90 Minuten spielten sich die Hausherren nur eine echte Torchance heraus.

So gewannen die Roten Teufel nur eines der letzten 14 Zweitliga-Spiele (2U, 11N). Fünf Punkte in diesem Zeitraum seit Beginn des 10. Spieltags sind der klare Negativwert im Unterhaus. Kein anderes Team kassierte so viele Gegentore wie Kaiserslautern (48). Zudem wartet der FCK seit 28 Zweitliga-Spielen auf eine Weiße Weste. Das ist die drittlängste Serie in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga. Der Rückstand auf Platz 15 beträgt zwei Punkte.

Rostock - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:2 Düsseldorf (A), 2:2 HSV (H), 0:0 Osnabrück (A), 1:2 Hannover (A), 2:1 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:4 KSC (H), 1:1 Nürnberg (A), 1:2 Paderborn (H), 1:2 Elversberg (A), 3:1 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Rostock vs Kaiserslautern: 1:3 (A), 1:0 (A), 0:2 (H), 2:1 (H), 0:0 (A)



Gegen keinen anderen Gegner musste die Kogge mehr Niederlagen hinnehmen als gegen den FCK (17). Hansa hat aber auch gegen kein anderes Team im gesamten deutschen Fußball so viele Pflichtspiele bestritten. In der 2. Liga ist die Bilanz ausgeglichen (jeweils 4S, 1U). In der vergangenen Saison siegte jeweils die Auswärtsmannschaft. Im ersten Duell der laufenden Spielzeit setzte sich Kaiserslautern daheim mit 3:1 durch.

Hansas letzter Heimsieg gegen die Pfälzer war ein 2:1 in der 3. Liga am 6. März 2021. In den ersten 30 Minuten eines Spiels erzielte kein Team mehr Tore als die Roten Teufel (16). Auch Rostock musste 22 von 38 Gegentoren vor dem Seitenwechsel hinnehmen.

Unser Rostock - Kaiserslautern Tipp: Beide Teams treffen

Ein Favorit ist nicht auszumachen. Beide Teams haben auch nach dem letzten Trainerwechsel weiterhin große Probleme und taumeln Richtung 3. Liga. Durch die guten Ergebnisse aus den letzten beiden Heimspielen sehen wir die Hausherren sogar minimal vorne. Doch auf der Gegenseite wird Kaiserslautern nach der Blamage gegen den KSC eine Reaktion zeigen müssen. So entscheiden wir uns gegen einen Ergebnis-Tipp. Stattdessen dürften beim Duell von zwei schwachen Abwehrreihen auf beiden Seiten Tore fallen.