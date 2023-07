Rostock - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2023

Unser Rostock - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.07.2023 lautet: Im Vorjahr schafften Hansa und der Club gerade so den Klassenerhalt. Zum Auftakt der neuen Saison sehen wir die Franken beim Lieblingsgegner an der Ostsee knapp vorne.

Am ersten Spieltag der Saison 2022/23 der 2. Bundesliga treffen an der Ostsee zwei Vereine aufeinander, die mit der vergangenen Spielzeit nicht zufrieden sein konnten. Sowohl Rostock als auch Nürnberg hoffen in diesem Jahr auf einen deutlichen Fortschritt.

Im direkten Duell am Sonntagnachmittag liefern die Wettquoten noch keine Auskunft, wer sich hier auf dem besseren Weg befindet. Wir sind bei unserer Prognose zu einem Ergebnis gekommen und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rostock vs Nürnberg auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Rostock war in der Vorsaison das drittschwächste Heimteam der Liga

Nürnberg ist seit 11 Duellen ohne Niederlage gegen Rostock

In den letzten 5 Vergleichen in der 2. Liga fielen nie mehr als 2 Tore

Rostock vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Saison 2022/23 beendeten die Kogge und der Club als Nachbarn auf den Plätzen 13 und 14. So können sich die Buchmacher, unter denen sich auch einige Sportwetten Anbieter mit PayPal befinden, bei der Rostock vs 1. FC Nürnberg Prognose auch nicht wirklich auf einen Favoriten festlegen.

Für einen Sieg der Hausherren werden Quoten im Schnitt von 2,50 bezahlt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Dreier der Gäste auch nur durchschnittliche Quoten von 2,88.

Rostock vs Nürnberg Prognose: Verbesserte Offensiv-Reihen?

Lange Zeit stand Rostock in der Vorsaison vor dem Absturz in die 3. Liga. Unter Feuerwehrmann Alois Schwartz, der die Mannschaft Ende März übernahm, glückte doch noch die Rettung. Der Coach machte in kurzer Zeit aus dem Team eine geschlossene Einheit, die über die Physis und den Einsatz kommt. Wie bei seinen vorherigen Stationen setzt Schwartz darauf, dass zunächst mal hinten die Null steht. Nun hofft man an der Ostsee im dritten Jahr nach dem Aufstieg auf eine sorgenfreie Saison.

In der Vorbereitung stand die Defensive trotz eines Umbruchs sehr stabil. Das Mittelfeld-Zentrum ist breit besetzt. Der Kader hat definitiv an Qualität dazugewonnen. Im Sturm ist man aber zu sehr von Pröger abhängig. Hier soll noch ein weiterer Angreifer verpflichtet werden. In der Vorsaison war Rostock mit sechs Siegen und zehn Pleiten das drittschwächste Heimteam der Liga. Zudem stellte man zusammen mit Nürnberg die ungefährlichste Offensive der 2. Bundesliga (32 Tore).

Der Club war mit großen Ambitionen in die Vorsaison gestartet. Am Ende war für Nürnberg aber Abstiegs- statt Aufstiegskampf angesagt. Zudem standen in einem Kalenderjahr vier Cheftrainer an der Seitenlinie. Nachdem Sportdirektor Dieter Hecking am Ende in Doppelfunktion auch als Coach tätig war, hat man nun mit Cristian Fiel einen Nachfolger gefunden. Der Ex-Profi hatte im Verein zuletzt mit Erfolg die U23 betreut. Der neue Übungsleiter wurde bei den Franken schnell zum Hoffnungs- und Sympathieträger.

In der fünfwöchigen Vorbereitung war Fiels offensive Handschrift auch schnell bei den Profis zu erkennen. Der Kader hat aber an Qualität verloren, allerdings könnte nun die Zusammensetzung besser passen. Zudem hat die Mannschaft mehr Tempo und Robustheit bewiesen. Allerdings konnte man die unnötigen Ballverluste nicht abstellen. Zudem fehlt im Aufgebot auch noch ein Sechser. In der vergangenen Spielzeit hatte der Club nur drei von 17 Gastspielen für sich entscheiden können.

Rostock - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:1 FC Sevilla (H), 1:1 BFC Dynamo (H), 2:0 Pogon Stettin (H), 2:3 Altglienicke (H), 9:0 Malchow (A)

Letzte 5 Spiele 1. FC Nürnberg: 1:1 Arsenal (H), 3:1 Diosgyör (H), 2:2 TSV Hartberg (A), 1:0 Pardubice (H), 1:0 Paderborn (A)

Letzte Spiele Rostock vs 1. FC Nürnberg: 0:0 (A), 1:1 (H), 0:2 (H), 0:1 (A), 2:4 n.E. (H)

In der jüngsten Vergangenheit gehörte Hansa zu den Lieblingsgegnern von Nürnberg. Seit elf Pflichtspielen ist der Club (6 Siege, 5 Remis) ohne Niederlage gegen Rostock. Der letzte Dreier der Kogge gegen die Franken datiert aus dem Februar 2003. In den letzten sechs Zweitliga-Duellen gegen den FCN erzielte der FCH sogar nur ein Tor (beim 1:1 im Hinspiel der letzten Saison). In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen fielen nur einmal mehr als 2,5 Tore. Zudem klingelte es lediglich in zwei der vergangenen sieben Vergleiche auf beiden Seiten.

Unser Rostock - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Ein Tipp am ersten Spieltag fällt immer etwas schwer. Doch gegen Rostock hat der Club seit über 20 Jahren nicht mehr verloren. Da Hansa im Vorjahr auch sehr heimschwach war, rechnen wir damit, dass diese Serie weitergeht. Zudem treffen die beiden schwächsten Angriffsreihen der Vorsaison aufeinander. So dürfte es wohl kein Torfestival geben.