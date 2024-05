Rostock - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser Rostock - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: Am Wochenende nahm der SCP dem HSV jegliche Rest-Hoffnungen auf den Aufstieg (1:0). In unserem Wett Tipp heute könnte Paderborn die Hansa-Kogge in die 3. Liga schicken.

Mersad Selimbegovic braucht am letzten Spieltag einen Heimsieg, ansonsten steigt Hansa Rostock zum dritten Mal in die 3. Liga ab. Den Ostseestädtern nach fünf Niederlagen in Serie ausgerechnet am letzten Spieltag einen Sieg zuzutrauen, wäre zu viel des Guten. Paderborn gewann drei der letzten vier Zweitliga-Spiele und hat am letzten Spieltag großartige Erfahrungen mit der Rolle des Spielverderbers gesammelt (1:0 vs. HSV).