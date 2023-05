Rostock - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Rostock - Regensburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: Höchstens drei Tore im Spiel und mindestens ein Punkt für Hansa.

Im Tabellenkeller der 2. Bundesliga ist es extrem spannend. Den Tabellen-13. Nürnberg und den Letzten Sandhausen trennen vier Spieltage vor dem Ende nur fünf Punkte. Mittendrin im Abstiegskampf befinden sich auch Hansa Rostock und Regensburg, die sich am Samstag im direkten Duell gegenüberstehen. Wir sehen die Hausherren im Vorteil, minimieren aber das Risiko ein wenig und entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“. Hierfür erhalten wir bei Happybet eine Quote von 1,75 .

Darum tippen wir bei Rostock vs Regensburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Rostock vs Regensburg Quoten Analyse:

Happybet ist einer von wenigen Online-Buchmachern, bei denen man noch ohne Steuer auskommt. Bei den Siegwetten sieht dieser Bookie - genauso wie seine Artgenossen - die Gastgeber in der leichten Favoritenrolle. Für Wetten auf einen Heim-Dreier erhält man Quoten bis 2,20. Die Wettquoten für den Tipp auf einen Auswärtssieg knacken derweil die Marke von 3,00.

Allzu viele Treffer erwarten die Wettanbieter in diesem Abstiegsduell des 15. gegen den 17. nicht. Für das „Over 2,5″ lassen sich mancherorts Quoten von 2,00 erhaschen. Dass beide Teams treffen, halten die Buchmacher angesichts von Wettquoten bis maximal 1,75 wiederum für wahrscheinlicher als Tore nur auf einer Seite.

Rostock vs Regensburg Prognose: Leichte Vorteile bei der Hansa-Kogge

Vor zwei Spieltagen stand Hansa Rostock noch auf dem vorletzten Platz. Doch der vorzeitige Untergang der Kogge wurde in der Folge abgewendet. Die letzten beiden Partien hat Hansa nicht nur gewonnen, sondern dabei auch kein Gegentor kassiert. Zur Belohnung ging es rauf ans rettende Ufer.

Am letzten Samstag fügte Rostock dem 1. FC Kaiserslautern die erst dritte Heimniederlage in dieser Saison zu. Vor diesen letzten beiden Dreiern hatte Hansa nur einen Punkt aus acht Spielen geholt. Mit einem Sieg im kommenden Heimspiel könnte man den Vorsprung auf den Relegationsplatz im besten Fall auf fünf Punkte ausbauen.

Das wäre drei Spieltage vor Saisonende der fast sichere Klassenerhalt. Genug Motivation ist jedenfalls vorhanden, wobei Hansa in der für viele komfortablen Situation ist, in den letzten drei Partien beim aktuell Letzten Sandhausen sowie beim 13. Nürnberg und gegen den 14. Braunschweig ran zu dürfen. Die Letztgenannten haben nur einen bzw. zwei Punkte mehr.

Damit hat Rostock ausnahmslos nur noch Abstiegskrimis vor der Brust und den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Interessant: Hansa holte bislang nur neun Siege, aber sieben davon, inklusive der letzten sechs, waren zu Null. Mit nur 26 Toren stellt der Klub zusammen mit Nürnberg die harmloseste Offensive.

Rostock - Regensburg Statistik & Bilanz:

Regensburg musste am letzten Spieltag eine empfindliche Schlappe hinnehmen. Beim Letzten Sandhausen verlor der Jahn mit 1:2. Nur noch aufgrund der weniger schlechten Tordifferenz steht man vor dem mittlerweile punktgleichen Schlusslicht. Es war das fünfte Zweitligaspiel in Folge, das der SSV nicht gewinnen konnte.

Es gab überhaupt nur zwei Dreier an den vergangenen 17 Spieltagen neben elf Pleiten. Auswärts sieht es noch düsterer aus. Denn in der Fremde gab es in der gesamten bisherigen Saison erst drei Siege. Alle anderen zwölf Partien auf des Gegners Platz wurden verloren. Mit nur neun Punkten und 15:27 Toren ist der Jahn das schlechteste Auswärtsteam.