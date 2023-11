Rostock - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2023

Unser Rostock - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Eine Woche vor dem Duell gegen den HSV will sich St. Pauli keinen Patzer leisten. Bei unserem Wett Tipp heute ist zu Gast an der Ostsee auch mindestens ein Punkt drin.

Der FC St. Pauli spielt eine Saison für die Geschichtsbücher. Die Kiezkicker haben aktuell zwei Vereinsrekorde eingestellt: Die Hamburger sind saisonübergreifend seit 18 Spielen (10S, 8U) ungeschlagen und haben in den ersten 13 Spielen dieser Saison nur neun Gegentore kassiert. Damit dürfen die „Boys in Brown“ weiter vom Aufstieg träumen. Bevor am übernächsten Spieltag der HSV wartet, ist der FCSP am Samstag zu Gast in Rostock.

Bei dieser Partie spielen wir mit einer Quote von 1,75 bei DAZN Bet die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rostock vs St. Pauli auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Rostock gewann nur eines der letzten 4 Heimspiele.

St. Pauli ist in dieser Saison noch ungeschlagen.

Die zweitschwächste Offensive trifft auf die stärkste Defensive.

Rostock - St. Pauli Quoten Analyse:

Die Kiezkicker stehen auf Platz 1, während Hansa aktuell nur Rang 13 einnimmt. Zudem empfängt die zweitschwächste Offensive die stärkste Defensive. So haben sich die Buchmacher ihre Meinung zur Rostock vs St. Pauli Prognose gebildet.

Die Hausherren sind mit Siegquoten im Schnitt von 4,34 die Underdogs. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 1,79 belohnt. Wer bei dieser Partie gerne ins Risiko gehen möchte, kann sich durch Gratiswetten ohne Einzahlung absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs St. Pauli Prognose: Bleibt St. Pauli weiter ungeschlagen?

Rostock war mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen gut in die Saison 2023/24 gekommen. Dann folgten aber ab Anfang September drei Pleiten in Serie. Nach einem 1:0 daheim gegen Braunschweig setzte es danach schon die nächste Negativserie für Hansa. Rechtzeitig vor der Länderspielpause konnte die Kogge mit einem 2:1 in Magdeburg nach vier sieglosen Ligaspielen wieder einen Dreier feiern. Der Sieg beim FCM war aber schon etwas schmeichelhaft.

Torhüter Markus Kolke hatte mehrere Großchancen der Gastgeber vereitelt. Mit dem Erfolg hat sich das Team von Coach Alois Schwartz auf jeden Fall etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt aber gerade mal drei Zähler. Nur zwei der letzten neun Spiele wurden gewonnen. 10 der 16 Punkte hat Hansa daheim geholt. Auswärts gab es in sechs Versuchen fünf Tore und zwei Siege (4N). Rostock lag erst 113 Minuten in Führung, weniger als jedes andere Team.

Vor der Länderspielpause musste sich St. Pauli am Millerntor im Spitzenspiel gegen Hannover mit einem 0:0 zufriedengeben. Am Ende gingen die Kiezkicker sehr kritisch mit ihrer Leistung um. Dabei dominierte der Spitzenreiter über die gesamte Spielzeit hinweg und gestattete dem Gegner keine einzige Torchance. Trotz einer Torschuss-Bilanz von 13:2 für die Hausherren fehlte dem FCSP aber etwas die Präzision. Mit dem Remis gegen die 96er blieb St. Pauli als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison noch ungeschlagen.

Der Verein aus Hamburg spielt seine zweitbeste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Nur 2011/12 stand man um einen Punkt besser da und wurde am Ende Vierter. Der FCSP lag in dieser Zweiliga-Saison erst 77 Minuten in Rückstand. Das ist der niedrigste Wert aller Zweitligisten. Coach Fabian Hürzeler kommt auf 68 Punkte aus seinen ersten 30 Zweitliga-Partien. In der eingleisigen 2. Bundesliga hatte nur Ralf Rangnick 2001/02 als Trainer von Hannover 96 mehr Zähler gesammelt (69).

Rostock - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:1 Werder Bremen (A), 2:1 Magdeburg (A), 0:0 Hertha BSC (H), 2:3 Nürnberg (A), 0:1 Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:2 Braunschweig (A), 0:0 Hannover (H), 2:0 Elversberg (A), 2:1 Schalke (H), 2:1 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Rostock vs St. Pauli: 0:1 (A), 2:0 (H), 1:0 (H), 0:4 (A), 0:3 (A)

Nach 22 Aufeinandertreffen führt Rostock die Bilanz gegen St. Pauli mit zwölf Siegen zu zehn Niederlagen an. Keines der Duelle zwischen den beiden Vereinen endete unentschieden. Dafür ging in den jüngsten fünf Vergleichen immer die Heimmannschaft als Sieger vom Feld.

Die Gäste blieben dabei jeweils ohne einen eigenen Treffer. Bleibt wieder eine Mannschaft ohne Tor, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 2,10. Vor der ersten Wette bei diesem Bookie lohnt sich ein Blick auf den Interwetten Willkommensbonus.

Nur gegen 1860 feierte Hansa ebenso viele Zweitliga-Siege wie gegen St. Pauli (7). Doch gegen kein anderes Team verlor die Kogge so oft wie gegen die Kiezkicker (9 Mal). Alois Schwartz gewann nur eines seiner elf Zweitliga-Spiele gegen die Hamburger.

Unser Rostock - St. Pauli Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Schaut man auf die Tabelle und die Formkurve, spricht bei diesem Duell eigentlich alles für die Gäste. Die Heimbilanz der Rostocker ist aber ganz ordentlich. Zudem macht der Kogge der direkte Vergleich Hoffnung.

Mehr als ein Punkt ist für die Hausherren aber nicht drin. Zudem dürfen wir beim Vergleich einer schwachen Offensive gegen die beste Abwehr nicht viele Tore erwarten.