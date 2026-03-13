Rostock vs Duisburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 14.03.2026

SPORT1 Betting 13.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Rostock vs Duisburg Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 14.03.2026.

Zehn Spieltage vor dem Ende der Drittliga-Saison 2025/26 machen sich insgesamt noch acht Teams Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Unter diesen acht Mannschaften tummeln sich auch Hansa Rostock und der MSV Duisburg, die am Samstag im direkten Duell aufeinandertreffen.

Vor allem für den FCH ist ein Sieg an heimischer Wirkungsstätte von großer Bedeutung, um den Anschluss an die Aufstiegsränge nicht zu verlieren. Die Gäste wiederum stehen auf dem 3. Platz, wollen diesen mit einem Dreier festigen und im besten Fall den direkten Aufstiegsrang 2 von Energie Cottbus übernehmen.

Spannung im Ostseestadion ist also vorprogrammiert. Wir gehen davon aus, dass beide Teams auf den benötigten Sieg spielen werden und sich dadurch auch einige Torchancen auf beiden Seiten ergeben. Daher entscheiden wir uns für den Rostock Duisburg Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”. Hierfür gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 1,60!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für Hansa Rostock ist es am kommenden Samstag das zweite Match gegen einen Aufstiegsaspiranten in Folge. Am vergangenen Wochenende gastierte die Kogge beim Zweiten Energie Cottbus und holte beim torlosen Remis immerhin einen Punkt. Allerdings verpasste der FCH damit auch den dritten Dreier in Serie, nachdem er zuvor in Havelse (3:1) und gegen Essen (3:2) gewinnen konnte. Weiter zurückblickend haben die Rostocker nur eines ihrer letzten sechs Spiele in der 3. Liga verloren (2S, 3U). Mit 47 Zählern steht Hansa auf Platz 7. Insofern ist ein Heimsieg dringend nötig, zumal der kommende Gegner auf dem 3. Rang steht und bereits vier Punkte mehr hat. Bei einer Niederlage würde der Rückstand demnach auf sieben Zähler anwachsen.

Zu Hause ist der FCH jedoch lediglich mittelmäßig unterwegs. Zwar kommt er auf eine positive 6-5-3-Heimbilanz bei 22:19 Toren. Allerdings hat die Kogge damit auch mehr als die Hälfte der Begegnungen im heimischen Ostseestadion nicht gewonnen. In der Heimtabelle reicht es gerade mal zu einem 10. Platz. Von den letzten neun Partien im Ligabetrieb hat Rostock aber auch nur eine verloren (4S, 4U), weswegen man sich am Samstag zumindest einen Punkt schon ausrechnet. Die bisherigen vier Heimspiele Hansas in diesem Kalenderjahr waren zudem durchaus torreich. In jeder der vier Heimpartien in 2026 fielen mindestens drei Tore. Insgesamt gab es in diesen Spielen 15 Treffer. Selbst trafen die Rostocker in drei ihrer letzten vier Heimbegegnungen mindestens doppelt. Nur einmal in ihren letzten zwölf Heimspielen blieben sie gänzlich ohne eigenen Treffer.

Die Gäste aus Duisburg schlugen am vergangenen Wochenende zu Hause Saarbrücken mit 4:2 und träumen weiter vom Durchmarsch ins Unterhaus. Der Aufsteiger aus der Regionalliga unterstrich durch diesen Erfolg seinen Status als bestes Heimteam der 3. Liga (10S, 4U) und blieb gleichzeitig auch im vierten Ligaspiel in Folge ungeschlagen (2S, 2U). Auswärts zeigt der MSV allerdings ein anderes Gesicht als daheim. In der Fremde steht lediglich eine 4-5-5-Bilanz bei 20:20 Toren in der Statistik, die lediglich zu Platz 9 in der Auswärtstabelle reicht. Von den letzten elf Spielen auf des Gegners Platz haben die Zebras nur ein einziges gewonnen. Daneben gab es je fünf Remis und Niederlagen. Negativer Höhepunkt war dabei die 1:6-Klatsche bei Wehen Wiesbaden im bisher vorletzten Auswärtsmatch.

In der Tabelle stehen die Duisburger auf Rang 3 mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Osnabrück und zwei Zählern Rückstand auf Cottbus. Allerdings sind allen voran Essen, Verl und die Löwen von 1860 München den Zebras auf den Fersen und haben lediglich zwei bzw. drei Punkte weniger als der MSV. Der hat von den letzten acht direkten Duellen mit Hansa nur ein einziges gewonnen und mit vier die Hälfte verloren (3U). Allerdings stammen sämtliche Partien mit Ausnahme des Hinspiels in dieser Saison aus den Jahren 2021 und früher. In der Hinrunde trennten sich die beiden Klubs an der Wedau mit 2:2. Es war das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Serie, bei dem es mindestens drei Tore in der Begegnung gab und bei dem beide Seiten zum Torerfolg kamen.

Rostock vs Duisburg: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Duell haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Rostock vs Duisburg Prognosen für die Begegnung am 29. Spieltag der 3. Liga konzentrieren wir uns allen voran auf Tore der beiden Mannschaften.

Beide Teams treffen ( Quote 1,60 bei Bet-at-home ): Rostock spielt zu Hause und sollte die Partie gewinnen, um die Konkurrenz auf den vorderen Plätzen nicht völlig aus den Augen zu verlieren. In elf der letzten zwölf Heimspiele hat Hansa getroffen. Die Gäste wollen ihren 3. Platz verteidigen, wofür ein Punkt schon ausreichen würde. Ziel sind aber die vollen drei Zähler, um die beiden direkten Aufstiegsränge anzugreifen. Insofern erwarten wir einen munteren Schlagabtausch mit Chancen und dann auch Toren auf beiden Seiten.

Rostock spielt zu Hause und sollte die Partie gewinnen, um die Konkurrenz auf den vorderen Plätzen nicht völlig aus den Augen zu verlieren. In elf der letzten zwölf Heimspiele hat Hansa getroffen. Die Gäste wollen ihren 3. Platz verteidigen, wofür ein Punkt schon ausreichen würde. Ziel sind aber die vollen drei Zähler, um die beiden direkten Aufstiegsränge anzugreifen. Insofern erwarten wir einen munteren Schlagabtausch mit Chancen und dann auch Toren auf beiden Seiten. Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen ( Quote 2,01 bei Bet-at-home ): Rostock ist bei weitem keine Heimmacht, hat aber auch nur eines der letzten neun Heimspiele verloren. Aufsteiger Duisburg ist zwar bestes Heimteam, hat auswärts aber lediglich vier der bisherigen 14 Auswärtsbegegnungen für sich entschieden. Von den letzten elf Partien auf des Gegners Platz gewannen die Zebras nur eine.

Rostock ist bei weitem keine Heimmacht, hat aber auch nur eines der letzten neun Heimspiele verloren. Aufsteiger Duisburg ist zwar bestes Heimteam, hat auswärts aber lediglich vier der bisherigen 14 Auswärtsbegegnungen für sich entschieden. Von den letzten elf Partien auf des Gegners Platz gewannen die Zebras nur eine. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 2,02 bei Bet-at-home ): In allen bisherigen vier Heimspielen Hansas im Jahr 2026 gab es mindestens drei Tore zu sehen. In den letzten beiden Heimpartien fielen sogar vier bzw. fünf Tore. Insgesamt endeten 18 von 28 Drittliga-Begegnungen des MSV mit mindestens drei Treffern in der Partie. Bei der Kogge war das in 17 von 28 Partien der Fall. Das Hinspiel war mit vier Treffern ebenfalls torreich.

In allen bisherigen vier Heimspielen Hansas im Jahr 2026 gab es mindestens drei Tore zu sehen. In den letzten beiden Heimpartien fielen sogar vier bzw. fünf Tore. Insgesamt endeten 18 von 28 Drittliga-Begegnungen des MSV mit mindestens drei Treffern in der Partie. Bei der Kogge war das in 17 von 28 Partien der Fall. Das Hinspiel war mit vier Treffern ebenfalls torreich. Beide Teams treffen in 2. Halbzeit (Quote 3,15 bei Bet-at-home): Rostock zeigte sich bislang vor dem Pausentee (23 Tore) in etwa genauso treffsicher wie nach dem Seitenwechsel (24). Der MSV dagegen erzielte 30 seiner insgesamt 51 Tore und damit fast 59 % aller Treffer in Durchgang zwei.

Es geht so langsam auf die Zielgerade zu. Im Kampf um den Aufstieg zählt nun jeder Sieg und allen voran die Gastgeber brauchen an heimischer Wirkungsstätte einen solchen. Ansonsten könnte der Rückstand auf Platz 3 bis auf sieben Punkte anwachsen, was neun Spieltage vor dem Ende nur noch schwer aufzuholen wäre.

Die Zebras wollen auf der einen Seite Rang 3 verteidigen, andererseits schielen sie aber auch noch stark auf einen der beiden direkten Aufstiegsplätze. Insofern gehen wir davon aus, dass beide den Weg nach vorne suchen werden, um mit drei Punkten aus diesem Match zu gehen. Wir tippen daher auf “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home.