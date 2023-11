Roter Stern Belgrad – RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten

Unser Roter Stern Belgrad - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 07.11.2023 lautet: Obwohl die Sachsen auf zwei Niederlagen am Stück blicken, dürfte es in unserem Wett Tipp heute in Belgrad für einen Sieg reichen.

Am Samstag setzte sich der serbische Rekordmeister in der Superliga souverän mit 3:1 gegen FK Radnik Surdulica durch. RBL bestätigte hingegen am vergangenen Wochenende in der Bundesliga den Negativtrend und musste beim einstigen Tabellenschlusslicht in Mainz eine überraschende 0:2-Pleite akzeptieren. Trotz 64 Prozent Ballbesitz mangelte es schlichtweg an Entschlossenheit im Torabschluss.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute auf den Sieg des Bundesligisten RB Leipzig zu einer Quote von 1,57 bei Betano.

Darum tippen wir bei Roter Stern Belgrad vs RB Leipzig auf „Sieg RB Leipzig“:

Die Serben holten nur einen Punkt aus den bisherigen 3 CL-Spielen (1U, 2N).

Bis auf die Niederlage gegen Man City holte RB Leipzig zwei Siege.

Der Bundesligist zeichnet sich mit 489,1 Millionen Euro anhand des mehr als 6,6-fachen Kader-Marktwertes der Serben (73,73 Millionen Euro) aus.

Roter Stern Belgrad vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Anhand der Roter Stern Belgrad RB Leipzig Wettquoten zeichnet sich eine deutliche Tendenz in Richtung Auswärtssieg ab. Eine Tatsache, die anhand einer Quote in Höhe von durchschnittlich 1,53 untermauert wird.

Das Hinspiel ging mit 3:1 an die „Roten Bullen“ und war eine deutliche Angelegenheit. Wer mit einer Revanche der Serben rechnet, darf sich über den bis zu 5,50-fachen Wetteinsatz freuen, wobei sich aufgrund des erhöhten Verlustrisikos die Nutzung von Gratiswetten & Freebets als sinnvoll herausstellen könnte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Roter Stern Belgrad vs. RB Leipzig Prognose: Feiert der Bundesligist mit einem Sieg den Achtelfinal-Einzug?

Nach vier Jahren Abwesenheit schaffte Roter Stern Belgrad zum insgesamt dritten Mal den Sprung in die Vorrunde der Champions League und wollte in dieser Spielzeit mit dem erstmaligen Erreichen der K.o.-Runde Geschichte schreiben. Die Konkurrenz scheint jedoch mit Manchester City und RB Leipzig deutlich zu stark zu sein. Nach drei Vorrundenspielen steht lediglich ein magerer Zähler zu Buche.

Gemeinsam mit den Young Boys Bern rangiert die Elf von Trainer Barak Bakhar auf dem letzten Tabellenplatz und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Leipzig. Der bisher einzige Punkt resultierte auf heimischem Boden gegen die Young Boys (2:2). Bisweilen haben die Serben in jedem CL-Spiel mindestens einen Treffer erzielt. Die Abwehr stand mit acht Gegentoren aber alles andere als sicher.

In der heimischen Superliga rangiert die Elf hinter Stadtrivale Partizan auf Rang 2 der Tabelle (10S, 1U, 2N).

Zum sechsten Mal nimmt RB Leipzig an der Königsklasse teil. Im Vorjahr war im Achtelfinale gegen den späteren Titelträger Manchester City (1:1, 0:7) Endstation.

Roter Stern Belgrad - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 3:1 Radnik (H), 1:1 Backa Topola (H), 2:1 IMT Novi Beograd (A), 1:3 RB Leipzig (A), 3:2 Javor Ivanjica (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:2 Mainz (A), 0:1 Wolfsburg (A), 6:0 Köln (H), 3:1 Roter Stern Belgrad (H), 3:1 Darmstadt (A).

Letzte Spiele Roter Stern Belgrad vs. RB Leipzig: 1:3 (A).

Auch in dieser Saison stehen die Zeichen nicht schlecht, das Ticket für die K.o.-Runde zu lösen. Zwei der drei Vorrunden-Duelle brachten jeweils einen Sieg mit sich. Lediglich gegen die Skyblues musste eine Niederlage (1:3) vermeldet werden. Das bisher einzige Auswärtsduell führte in der Schweiz gegen die Young Boys zu einem 3:1-Triumph.

Zuletzt legten die Schützlinge von Trainer Marco Rose Probleme an den Tag und schieden als Titelverteidiger im DFB-Pokal gegen Wolfsburg (0:1) aus. Zudem kam in der Bundesliga beim einstigen Tabellenschlusslicht in Mainz nach einem schwachen Auftritt ein weiterer Misserfolg zum Vorschein. Wer seine Roter Stern Belgrad RB Leipzig Wetten mittels Smartphone oder Tablet spielen möchte, könnte die Betano App verwenden. Der Bookie bietet Neukunden einen großzügigen Willkommensbonus.

Unser Roter Stern Belgrad – RB Leipzig Tipp: Sieg RB Leipzig

Spielerisch ist der Bundesligist den Hausherren in sämtlichen Belangen überlegen und zeichnet sich durch deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen aus.

Gerade nach den zuletzt schwachen Leistungen im DFB-Pokal und in der Bundesliga ist mit einer Reaktion des Teams zu rechnen.