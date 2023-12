Roter Stern - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.2023

Unser Roter Stern Belgrad - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 13.12.2023 lautet: Wir erwarten in unserem Wett Tipp einen erfolgreichen Gruppenabschluss der Skyblues.

Konstanz ist ein besonderes Merkmal von Qualität, das Manchester City auch in dieser Spielzeit unter Beweis stellt. Die Citizens erzielten in jedem ihrer fünf Gruppenspiele der diesjährigen Königsklasse genau drei Tore. Ihr Durchschnitt von drei Treffern pro Spieltag ist natürlich der beste der gesamten Champions League.

Die Spitzenposition der Gruppe G ist dem amtierenden Titelträger der Königsklasse bereits sicher. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel könnte das Team von Pep Guardiola eine perfekte Gruppenphase abschließen.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Manchester City (HC -1)“ mit einer Quote von 1,87 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Roter Stern Belgrad vs Manchester City auf „Sieg Manchester City (HC -1)“:

Manchester City gewann 4 von 5 Gruppenspielen mit mindestens zwei Toren Differenz.

Belgrad kassierte durchschnittlich 2,50 Gegentore pro Spieltag (28.).

Die Citizens sind seit 18 CL-Spielen ungeschlagen (13 Siege, 5 Remis).

Roter Stern Belgrad vs Manchester City Quoten Analyse:

Der amtierende Champions-League-Sieger könnte zum zweiten englischen Team überhaupt werden, das jedes Gruppenspiel einer Saison gewinnt. Bislang gelang dies nur Liverpool (2021/22).

Im Sportwetten Vergleich der Buchmacher findet ihr maximal eine Siegquote von 1,36 für die Skyblues. Belgrad kassierte in 17 Spielen der Königsklasse bereits 49 Gegentore - ein Schnitt von 2,9 Gegentoren pro Partie.

Dieses Jahr ließen die Hausherren 2,5 Gegentore pro Spieltag zu. Der letzte Platz der Gruppe G ist nicht mehr zu vermeiden. Bei Wettquoten zwischen 7,25 und 9,00 für einen Sieg der Serben ist eine Gruppenphase ohne Dreier nicht auszuschließen.

Roter Stern Belgrad vs Manchester City Prognose: Beeindruckende Konstanz

Pep Guardiola hat den Erfolg zu den Citizens gebracht. In acht Jahren feierte der Spanier 15 Titel mit den Skyblues sowie den lang ersehnten Titel in der Königsklasse. Ungeachtet dieser vielen Erfolge bleibt Manchester City gierig auf weitere Trophäen. Fünf Siege aus fünf CL-Gruppenspielen stützen diese These.

Mit einem weiteren Dreier könnte der amtierende Champions-League-Sieger als zweite englische Mannschaft eine perfekte Gruppenphase hinlegen. Bislang erzielten die Gäste durchschnittlich 3,00 Tore pro Spieltag (1.) und kassierten im Gegenzug nur 0,75 Gegentreffer pro Partie (5.).

Bekräftigt werden diese Zahlen von den erwartbaren Werten. Manchester City erzielte die meisten erwartbaren Tore (16,0 xG) und ließ ebenso die wenigsten erwartbaren Gegentore (2,2 xGA) aller Teilnehmer zu.

Zu Gast beim Tabellenschlusslicht der Gruppe G könnte ein Torfestival die Gruppenphase abrunden. Belgrad ließ an den vorangegangenen Spieltagen bereits 13,8 erwartbare Gegentore zu. Schwächer waren nur Benfica (14,6) und die Young Boys (14,9).

Roter Stern Belgrad - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 5:0 Mladost Lucan (H), 5:0 Radnicki Nis (H), 1:0 Napredak Krusevac (A), 0:2 Young Boys (A), 2:1 Vojvodina (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Luton (A), 0:1 Aston Villa (A), 3:3 Tottenham (H), 3:2 RB Leipzig (H), 1:1 Liverpool (H).

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad vs. Manchester City: 1:3 (A).

Für Belgrads Trainer Barak Bakhar geht es um einen versöhnlichen Abschluss der europäischen Saison. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen RB Leipzig drohen dem serbischen Vertreter erstmals seit 2019 zwei Heimniederlagen in Folge. Damals waren die Hausherren gegen Bayern und Tottenham maßlos unterlegen (insgesamt 0:10 Tore).

Auf großer europäischer Bühne hatte Belgrad bislang kaum etwas zu melden. Der dritte Auftritt in der Königsklasse endet zum dritten Mal mit dem letzten Tabellenplatz. In dieser Saison ging der Tabellenführer der serbischen Super Liga in keiner Partie mit „Unter 1,5 Gegentoren“ vom Feld.

Sollte Manchester City diese Begegnung halbwegs ernst nehmen, droht die dritte Niederlage in der Gruppe G mit mindestens zwei Toren Differenz. Die Citizens gaben bislang die meisten Torschüsse pro Begegnung ab (11,25).

Das regt unser Gedankenspiel für folgende Wette an: „Manchester City über 2,5 Tore“. Nachdem der englische Vertreter diese Marke in jedem Gruppenspiel dieser Spielzeit übertraf, sollte die Quote von 2,10 bei Bwin beachtet werden.

Unser Roter Stern Belgrad - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City (HC -1)

Pep Guardiola gilt als Perfektionist und dementsprechend sollte eine perfekte Gruppenphase ein guter Anreiz für den spanischen Trainer darstellen, um diese Partie erfolgreich abzuschließen.

City ist die Mannschaft mit den meisten erwartbaren Toren (16,0 xG) und den wenigsten erwartbaren Gegentoren (2,2 xGA). Der Gastgeber aus Serbien ließ in 17 Spielen der Königsklasse durchschnittlich 2,9 Gegentore pro Partie zu.