Royale Union - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten|14.12.23

Unser Royale Union SG - Liverpool Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.12.2023 lautet: Vor dem letzten Spieltag ist Liverpool die Tabellenführung der Gruppe E nicht mehr zu nehmen. In unserem Wett Tipp halten wir trotzdem mehrere Tore der Reds für wahrscheinlich.

Am vergangenen Wochenende schnappten sich die Reds durch ihren dritten Liga-Sieg in Folge die Tabellenführung in der Premier League. Während dieser Spielzeit nahm Jürgen Klopp bereits 138 Wechsel (in allen Wettbewerben) vor - keine Mannschaft der Premier League kommt an diesen Wert heran.