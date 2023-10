Royale Union SG - LASK Tipp, Prognose, Quoten | 26.10.2023

Unser Royale Union SG - LASK Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.10.2023 lautet: Sowohl Saint-Gilloise als auch der LASK brauchen dringend einen Dreier, wenn sie in der EL-Gruppe E noch Chancen aufs Weiterkommen haben wollen. In einem engen Spiel rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten.

In der Europa-League-Gruppe E ist Liverpool natürlich der haushohe Favorit auf den Gruppensieg. Dahinter darf sich Toulouse mit vier Punkten aus zwei Spielen bisher die größten Hoffnungen aufs internationale Überwintern machen. Am 3. Spieltag kommt es in Brüssel zum Duell zwischen Royale Union und dem LASK. Beide Mannschaften sind bisher noch ohne Sieg. Die Oberösterreicher warten sogar noch auf den ersten Punkt.

Laut Wettquoten geht das Warten nach der Partie noch weiter. Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Royale Union SG vs LASK auf „Beide Teams treffen“:

Royale Union hat die beste Offensive der belgischen Liga

13 Gegentore von SG sind in der Pro Liga der Negativwert in den Top 8

Die Linzer kommen in 17 Pflichtspielen dieser Saison auf 27 Tore

Royale Union SG vs LASK Quoten Analyse:

Bei der Royale Union SG vs LASK Prognose liegen die Belgier beim Marktwert mit 47 zu 28 Millionen Euro nur knapp vorne. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher, die auch immer wieder Gratiswetten & Freebets im Angebot haben, deutlich auf die Seite der Gastgeber. Das hat natürlich auch mit der tollen Form von Saint-Gilloise zu tun. So gibt es für einen Heimsieg gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,65. Auf der Gegenseite trauen die Wettanbieter den Gästen mit Siegquoten im Schnitt von 5,15 nicht so viel zu.

In den vergangenen 15 Spielen mit Beteiligung von Union fiel in der ersten Hälfte immer ein Treffer. Das gleiche gilt für die letzten zwölf Auswärtsspiele der Linzer. So liegt die Vermutung nahe, dass auch im direkten Duell der erste Durchgang torreich sein könnte. Fallen vor dem Seitenwechsel mehr Treffer als danach, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 3,10. Für die mobile Tipp-Abgabe bei diesem Bookie bietet sich die Bet3000 App an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Royale Union SG vs LASK Prognose: Sorgt SG wieder für viel Offensivwirbel?

Royale Union kehrte 2021 nach 56 Jahren wieder in die höchste belgische Liga zurück und setzte dort mit einem zweiten und dritten Platz gleich erste Ausrufezeichen. Ein Erfolgsgeheimnis des Vereins ist das gute Scouting. So musste der Brüsseler Vorortklub nach den letzten beiden Spielzeiten auch immer wieder zahlreiche Stammspieler abgeben. Doch in Saint-Gilloise geht man den eingeschlagenen Weg unbeeindruckt weiter. Im Sommer hat Alexander Blessin das Traineramt bei SG übernommen.

In der Pro League wurden den Unionistes nach einem Umbruch nur Außenseiterchancen eingeräumt. Nach elf Spieltagen führt USG aber die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Zudem stellt die Elf des deutschen Coaches die beste Offensive (26 Tore). International zog der Verein in der Vorsaison ins Viertelfinale der Europa League ein. Aktuell gab es in den letzten sieben internationalen Spielen aber nur einen Sieg (3U, 3N).

Der Linzer Athletik-Sport-Klub landete in der Vorsaison auf dem 3. Platz, das beste Ergebnis seit 2018/19. Trotzdem musste Coach Didi Kühbauer gehen. Als Nachfolger wurde Thomas Sageder verpflichtet, der im Kader gleich ein großes Kommen und Gehen managen musste. Der LASK hat sich nach einem etwas zähen Saisonstart aber inzwischen gefangen. An den letzten neun Spieltagen gab es nur noch eine Niederlage, bei sechs Siegen und zwei Remis. Das Highlight war natürlich das 1:0 am Samstag bei Meister RB Salzburg.

Nun können die Schwarz-Weißen mit Rückenwind nach Brüssel fahren. Zum Auftakt der Gruppenphase verlor man 1:3 daheim gegen Liverpool. Dann folgte ein 0:1 in Toulouse. Kein Team gab in der Europa League an den ersten beiden Spieltagen weniger Schüsse aufs gegnerische Tor ab als der LASK (3). Die Österreicher warten seit drei internationalen Gastspielen auf einen Sieg und müssen ohne zahlreiche verletzte Spieler auskommen.

Royale Union SG - LASK Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Royale Union SG: 4:1 KAS Eupen (H), 1:4 Twente Enschede (H), 4:0 St. Truiden (A), 0:2 Liverpool (A), 3:1 Sporting Charleroi (H)

Letzte 5 Spiele LASK: 1:0 RB Salzburg (A), 1:1 Podbrezova (H), 1:0 Altach (H), 0:1 Toulouse (A), 1:2 Wolfsberger AC (A)

Letzte Spiele Royale Union SG vs LASK: -

Beide Teams treffen erstmals aufeinander. Für Royale Union ist es das erste Duell mit einem Verein aus Österreich. Die Linzer kommen dagegen auf vier Partien gegen belgische Klubs.

Die Schwarz-Weißen konnten nur einen Sieg feiern (3N). Der einzige Erfolg war ein 1:0 zu Gast bei Royal Antwerpen in der Europa-League-Gruppenphase der Saison 2020/21.

Unser Royale Union SG - LASK Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnis-Tipp fällt hier schwer. Bei der Qualität nehmen sich beide Teams nicht viel. Royale Union hat in der heimischen Liga die letzten fünf Spiele alle gewonnen und führt die Tabelle an. International hatte SG in der jüngsten Vergangenheit aber ein paar Probleme. Was der LASK drauf hat, hat er am Wochenende in Salzburg gezeigt. Der Auftakt in die EL-Gruppenphase war aber eher enttäuschend. Am Ende entscheiden wir uns gegen einen Ergebnistipp und rechnen stattdessen mit Toren auf beiden Seiten.