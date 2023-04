Royale Union SG - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2023

Unser Royale Union SG - Leverkusen Tipp zum Europa League Spiel am 20.04.2023 lautet: Das Hinspiel hatte nicht allzu viele Torchancen im Angebot. Letztlich endete es mit einem 1:1-Unentschieden. Wir erwarten im Rückspiel kein großes Torspektakel und sehen Leverkusen leicht favorisiert.

Die Belgier messen sich bereits zum zweiten Mal in dieser Saison mit einem Team aus der Bundesliga. Im Achtelfinale nutzten sie ihren Heimvorteil und schossen Union Berlin aus dem Wettbewerb. Leverkusen reist mit elf ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge an. Wie im Hinspiel erwarten wir keine Flut an Torchancen. Die Folge: Wir setzen auf eine „Doppelte Chance X2 und Unter 3,5 Tore“. Happybet stattet diesen Tipp mit einer Quote von 1,80 aus.

Darum tippen wir bei Royale Union SG vs Leverkusen auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore.“:

B04 beendete in der Europa League 3 Spiele in Folge sogar mit unter 2,5 Toren.

Im Hinspiel lag der kombinierte xG-Wert unter 2,5 Toren.

Die Gastgeber stehen bei 9 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge - Leverkusen glänzt mit einer Serie von 11 Pflichtspielen ohne Niederlage.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Royale Union SG vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Mannschaft aus dem Stade-Joseph-Marien schreibt eine einzigartige Geschichte. Unmittelbar nach dem Aufstieg spielte das Team von Karel Geraerts um die Meisterschaft und qualifizierte sich für den internationalen Wettbewerb. Dieses Jahr spielt der Verein aus Brüssel erneut um den Titel mit und steht im Viertelfinale der Europa League.

Setzt sich der Gastgeber im Rückspiel durch, bringt euch das Wettquoten im Bereich von 3,40 bis 3,60. Ihre Gäste kommen aus Leverkusen und gehen bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz mit Quoten von 2,00 bis 2,12 mit leichten Vorteilen in die Begegnung.

Royale Union SG vs Leverkusen Prognose: „Ein Reifungsprozess unter Xabi Alonso“

Xabi Alonso verpasste der Werkself eine Identität, die ihnen sehr gut zu Gesicht steht. Unter dem Spanier wirkt Bayer deutlich reifer als in den vorherigen Jahren. Die Mannschaft nutzt konstant ihre Stärken und begeisterte zuletzt mit elf ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge.

Im nationalen Wettbewerb fand B04 damit einen Weg, um sich berechtigte Hoffnungen auf eine erneute Qualifikation für den internationalen Wettbewerb zu machen. Auf der europäischen Bühne rutschte Leverkusen nach der CL-Gruppenphase in die Europa League und arbeitete sich dort bis ins Viertelfinale vor.

Nachdem Monaco im Elfmeterschießen bezwungen wurde, folgten zwei souveräne Vorstellungen gegen Ferencvaros (2:0, 2:0). Gemeinsam mit dem 1:1 im Hinspiel gegen den belgischen Vertreter endeten die vergangenen drei Europa-League-Spiele der Werkself mit unter 2,5 Toren.

Hier erkennen wir einen leichten Trend. Zuletzt sammelte die Werkself viel Ballbesitz und kontrollierte die eigenen Spiele. Kreieren sie selbst zu wenig Chancen, hat der Gegner zumindest nur wenig Möglichkeiten, selbst Torgefahr auszustrahlen. So gesehen im Hinspiel, wo die erwartbaren Tore unter 2,5 xG blieben.

Am Wochenende sahen ihre Anhänger erneut eine Partie mit wenigen Tormöglichkeiten. Im Vergleich mit Wolfsburg blieb es letztlich bei einem 0:0-Unentschieden. B04 war in den vergangenen Jahren bei großem Talent für fehlende Konstanz bekannt. Mittlerweile verhindert die Werkself in schwächeren Auftritten eine Niederlage.

Royale Union SG - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Royale Union SG: 2:1 Seraing (H), 1:1 Leverkusen (A), 1:1 Gent (A), 2:1 St. Truidense (H), 2:1 KV Mechelen (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:0 Wolfsburg (A), 1:1 Royale Union SG (H), 3:1 Frankfurt (H), 3:0 Schalke (A), 2:1 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Royale Union SG vs. Leverkusen: 1:1 (A)

Dem belgischen Vertreter gelangen fünf Siege aus neun Europa-League-Spielen. Trotz dieser überschaubaren Bilanz besteht im Rückspiel gegen die Werkself die Chance, sich für das Halbfinale zu qualifizieren.

Wie schon gegen Union Berlin und im Hinspiel gegen Leverkusen deutlich wurde, setzt Trainer Karel Geraerts auf eine kompakte Defensive und schnelle Umschaltmomente. Für diese Spielweise hat er das passende Spielermaterial und in Victor Boniface einen herausragenden Offensivspieler.

Der 22-Jährige ist der beste Scorer des Wettbewerbs und konnte sechs Treffer sowie zwei Vorlagen in neun Spielen auf seinem Konto verbuchen. Natürlich markierte er die zwischenzeitliche 1:0-Führung im Hinspiel.

Durchschnittlich beendete Saint-Gilloise seine europäischen Spiele mit 1,32:1,12 erwartbaren Toren. Eine enge Angelegenheit, die nicht gerade auf Dominanz in den Spielen deutet. In neun Partien sammelten die Belgier 10,5 xG. Leverkusen reichten fünf Begegnungen für 9,1 erwartbare Tore.

Unser Royale Union SG - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Leverkusen kommt mit seinem xG-Wert von 9,1 in fünf Spielen nahezu an die 10,5 erwartbaren Tore der Gastgeber heran - die brauchten dafür bekanntlich neun Begegnungen. Diese Zahlen stehen stellvertretend für das Potenzial beider Mannschaften. Insgesamt liegt die individuelle Qualität der Werkself höher und ihr Reifeprozess unter Xabi Alonso wird ihnen helfen, in Ruhe auf die eigenen Chancen zu warten und kein unnötiges Risiko einzugehen.