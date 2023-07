Rublev - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Rublev - Djokovic Tipp zum Wimbledon 2023 Viertelfinale lautet: Novak Djokovic steht nach seinem Sieg über Hurkacz bei 32 gewonnenen Wimbledon-Matches in Folge. Rublev ist mit seiner Form und einer Saisonbilanz von 35-13 Siegen ein starker Gegner.

Beide Spieler haben ein intensives Match hinter sich. Rublev revanchierte sich in fünf Sätzen gegen Bublik für das verlorene Finale in Halle (2023) - Djokovic überstand die Aufschlag-Qualitäten von Hurkacz und zog nach einem Match über zwei Tage ins Viertelfinale ein.

Dort ist der siebenfache Wimbledon-Champion der eindeutige Quotenfavorit. Sein russischer Kontrahent hat in unseren Augen die notwendige Form, um den Serben zumindest einen Satz abzunehmen. Somit lautet unser Tipp: „Sieg Djokovic & Beide gewinnen einen Satz“ mit einer Quote von 2,37 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Rublev vs Djokovic auf „Sieg Djokovic und Beide gewinnen einen Satz“:

Rublev vs Djokovic Quoten Analyse:

Die Nummer 7 der ATP-Weltrangliste, Andrey Rublev, wird ihm einen Sieg so schwer wie möglich machen. Der 25-Jährige Herausforderer konnte sich zum achten Mal in seiner Karriere für ein Grand-Slam-Viertelfinale qualifizieren. Dort ist er mit Wettquoten zwischen 8,50 und 9,40 der klare Underdog.

Rublev vs Djokovic Prognose: Erfahrung trifft auf Hoffnung

Andrey Rublev kann aktuell eine Saisonbilanz von 35-13 Siegen vorweisen und hat sich bis auf Platz 7 der ATP-Weltrangliste gearbeitet. Seine Vorbereitungen auf den heiligen Rasen von London haben dem Russen Hoffnung gemacht. Beim Turnier in Halle gelang ihm der Einzug ins Finale, wo er sich gegen Bublik geschlagen geben musste.

Die Revanche bekam er im Achtelfinale von Wimbledon, wo er sich nach einem Match über fünf Sätze und einer Spielzeit von 3:17 h erstmals in seiner Karriere für das Viertelfinale im All England Club qualifizierte. Dabei zeigte er sich mit 52 geschlagenen Winnern und nur 21 unforced errors äußerst konzentriert.

Nicht weniger fokussiert wird er gegen den Weltranglisten-Zweiten Novak Djokovic antreten müssen. Der 23-fache Grand-Slam-Champion ist seit seiner Finalniederlage gegen Murray aus dem Jahre 2013 auf dem Centre Court ungeschlagen. Rublevs 9-3 Bilanz in Wimbledon wird dem Djoker (90-10 Siege in Wimbledon) nur ein müdes Lächeln abringen.

Rublev - Djokovic Statistik & Bilanz:

Der direkte Vergleich geht mit 3-1 Siegen an Djokovic. Zuletzt duellierten sich Rublev und der Djoker im diesjährigen Viertelfinale der Australian Open. Damals gewann der serbische Rekordchampion glatt mit 3:0.

Dennoch weiß Rublev, wie sich ein Satzgewinn und ein Sieg gegen die derzeitige Nummer 2 der Welt anfühlt: 2022 hat Rublev das Sandplatz-Finale in Belgrad mit 2:1-Sätzen gewonnen.

Der Weltrangliste-Siebte tritt dem Djoker also durchaus auf Augenhöhe gegenüber, doch die Erfahrung und der durchgehende Erfolg auf Rasen sprechen für den serbischen Superstar: Djokovic hat auf den Grünflächen dieser Welt eine Bilanz von 113-18 Siegen - Rublev zieht mit 19-7 Siegen eindeutig den Kürzeren.

Mit der Form des 25-Jährigen Herausforderers können wir uns ein langes Match vorstellen. Geht das Viertelfinale über die volle Distanz von 5 Sätzen, findet ihr dafür bei bet365 eine Quote von 5,50. Eure Wette könnt ihr zum Beispiel ganz einfach in der Bet365 App abgeben.

Unser Rublev - Djokovic Tipp: Sieg Djokovic und beide gewinnen einen Satz

Der Djoker ist mit all seiner Erfahrung in Wimbledon (90-10 Siege), seiner hervorragenden Bilanz auf Rasenplätzen (113-18 Siege) und erst einem abgegebenen Satz im Turnier zu Recht der klare Favorit. Rublev hat mit seiner Finalteilnahme in Halle und seinen bisherigen Leistungen im Turnier bewiesen, dass er ein ernst zu nehmender Konkurrent ist.