Rublev - Hanfmann Tipp, Prognose & Quoten | Halle 2023

Unser Rublev - Hanfmann Tipp zum ATP 500 Halle 2023 Spiel lautet: Andrey Rublev hat mit Yannick Hanfmann noch eine Rechnung zu begleichen. Beim letzten Aufeinandertreffen verlor der Russe überraschend in drei Sätzen. Nun kann sich die Nummer 7 der Welt für die Schmach von Rom revanchieren.

In seinem Erstrunden-Match gegen Ybing Wu hatte Andrey Rublev kurz vor Ende des zweiten Satzes bereits die Chance auf den Sieg. Der Russe entschied sich für eine Extrarunde und feierte nach drei Sätzen seinen Einzug in die nächste Runde. Sein dortiger Konkurrent dürfte für zusätzliche Motivation sorgen, denn in Rom gewann überraschenderweise Yannick Hanfmann die Oberhand. Wir erwarten, dass Rublev dieses Mal seiner Favoritenrolle gerecht wird und setzen auf einen „2:0-Sieg Rublev“. Erfreulicherweise bekommen wir dafür bei Betano eine Quote von 1,72 geboten.

Darum tippen wir bei Rublev vs Hanfmann auf „2:0-Sieg Rublev“:

2023 hat Rublev eine Ass-Quote von 10,2 Prozent - Hanfmann liegt bei einer Rate von 5,5 Prozent.

Hanfmann fehlte im ersten Match die nötige Konstanz - er ließ sich zu 13 Unforced Errors hinreißen.

Rublev machte gegen Wu insgesamt 19 Punkte mehr und dominierte die kurzen Rallys (0-4 Shots) mit 82-59 Punkten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rublev vs Hanfmann Quoten Analyse:

Ein langer Run bei den Terra Wortmann Open wäre für Rublev nichts Neues. Der 25-Jährige scheiterte 2021 erst im Endspiel. Dieses Jahr steht zunächst die Partie gegen Hanfmann auf dem Programm. Mit Quoten bis zu 1,25 halten die Buchmacher bei der Rublev vs Hanfmann Prognose ein Weiterkommen des Russen für sehr wahrscheinlich.

Hanfmann beginnt das Match mit Wettquoten von 3,80 bis 4,00 als Außenseiter. Diese Rolle stand ihm beim letzten Mal gut zu Gesicht: In Rom gewann der Deutsche überraschend in drei Sätzen.

Sucht ihr bei den Buchmachern nach Überraschungen, können wir euch die verlinkte Auswahl ans Herz legen. Die aufgelisteten Bookies ermöglichen euch eine Freiwette ohne Einzahlung und damit ein tolles Wetterlebnis.

Rublev vs Hanfmann Prognose: „Die Notwendigkeit des ersten Aufschlags“

Rublev ist ein Spieler mit einem gewaltigen ersten Aufschlag. Gehen seine Abläufe sauber ineinander über, ist dieser nur schwer zu retournieren. Das bewies die Nummer 7 der Welt bereits im Match gegen Wu. 13 servierte Asse boten dort die notwendige Basis für den Erfolg.

Durchschnittlich erreichte sein erster Aufschlag in dieser Begegnung eine Geschwindigkeit von 197 km/h. Bringt Rublev sein erstes Service ins Feld, klingeln bei seinen Gegnern die Alarmglocken und es droht ein Punktverlust. 2023 hat der Sieger von Monte Carlo eine Ass-Quote von 10,4 Prozent.

Schwierig wird es, wenn Rublev seinen ersten Aufschlag vergeigt. Benötigt der 25-Jährige ein zweites Service, sinkt die Aufschlaggeschwindigkeit rapide und die Fehler nehmen zu. Der Unterschied: 198 km/h beim ersten Service und nur noch 145 km/h beim Zweiten.

In diesem Jahr gewann Rublev 75,9 Prozent seiner Aufschlagspiele, sofern er das erste Service ins Feld brachte. Aufschlag Nummer zwei sorgte nur zu 50,9 Prozent für einen Punktgewinn.

Rublev - Hanfmann Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rublev: 2:1 Y. Wu, 2:3 L. Sonego, 3:1 C. Moutet, 3:1 L. Djere, 1:2 Y. Hanfmann

Letzte 5 Spiele Hanfmann: 2:1 L. Wessels, 0:3 F. Cerundolo, 3:2 C. Monteiro, 0:2 E. Ymer, 2:0 Z. Kolar

Letzte Spiele Rublev vs. Hanfmann: 1:2, 3:0

Hanfmann spielt eine beachtliche Saison und belohnte sich jüngst mit seiner besten Platzierung in der ATP-Weltrangliste (53.). Nachdem er beim ATP Masters in Rom für Furore sorgte und mit Taylor Fritz und Andrey Rublev gleich zwei Top-10 Spieler aus dem Turnier warf, belohnte er sich bei den French Open mit dem Einzug in die zweite Runde.

Eine erneute Überraschung trauen wir dem deutschen Tennisprofi auf dem Rasen von Halle dennoch nicht zu. In seinem ersten Match gegen den Qualifikanten und Lokalmatador Louis Wessels setzte er sich zwar noch mit 2:1 durch, doch seine dort gezeigte Leistung war von deutlichen Schwankungen geprägt.

Insgesamt produzierte Hanfmann 13 Unforced Errors und holte zusammengenommen nur fünf Punkte mehr als Wessels. Darüber hinaus sorgt seine Tour-Bilanz auf Rasen für wenig Eindruck: Bisher steht Hanfmann bei einer negativen Ausbeute von 2-4 Siegen.

Traut ihr dem Spieler aus Karlsruhe zu, diese Begegnung erneut eng zu halten, hat Betano das passende Angebot. Gewinnt der Mann aus Karlsruhe mindestens einen Satz, bekommt ihr bei Betano eine Quote von 2,02.

Unser Rublev - Hanfmann Tipp: 2:0-Sieg Rublev

Zwischenzeitlich konnte Hanfmann sich gegen Wessels elf Punkte in Folge schnappen und damit einen wichtigen Lauf für seinen Sieg in der ersten Runde hinlegen. Eine solche Serie trauen wir der Nummer 53 der Welt gegen den russischen Top-10-Spieler nicht zu. Deutlich wahrscheinlicher halten wir einen glatten Sieg von Rublev, der bereits in seinem ersten Turnier-Match ein solches Ergebnis hätte einfahren können.