Rublev - Karatsev Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Rublev - Karatsev Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: In der zweiten Runde von Wimbledon stellt sich Andrey Rublev seinem Landsmann Aslan Karatsev. Obwohl der letzte Vergleich an den Außenseiter ging, erwarten wir einen souveränen Rublev-Sieg.

Andrey Rublev spielte in der Vorbereitung auf den heiligen Rasen von London nur ein Turnier. Dabei sicherte er sich fast einen Titel - in Halle verlor Rublev erst im Finale gegen den Bublik, der sein bestes Turnier des Jahres spielte. Der 25-Jährige konnte diese Form mit nach Wimbledon bringen und zum Auftakt mit 3:0 siegen.

Aslan Karatsev ist ähnlich wie sein Landsmann ein Big Hitter, nur in einer etwas schwächeren Version. Da Rublev souverän in den dritten Grand Slam des Jahres startete und sich fokussiert zeigte, erwarten wir einen „3:0-Sieg Rublev“. Dafür hat Bwin eine Quote von 2,05 im Sortiment.

Darum tippen wir bei Rublev vs Karatsev auf „3:0-Sieg Rublev“:

Rublev steht bei einer Saisonbilanz von 31-13 Siegen - Karatsev kommt nur auf 11-11 Siege.

Das ATP-Serve-Rating von Rublev (278) ist deutlich besser als das von Karatsev (258,5).

Rublev (1,9) machte über das letzte Jahr durchschnittlich deutlich weniger Doppelfehler als Karatsev (4,6)

Rublev vs Karatsev Quoten Analyse:

Der Vergleich der Platzierungen in der ATP-Weltrangliste bestätigt die Quotenverteilung. Rublev geht als Siebter der Weltrangliste mit Quoten bis 1,20 in dieses Duell. Karatsev rangiert auf Position 50 dieses Rankings und startet bei Quoten von 4,50 bis 4,80 als Underdog in diesem Vergleich.

Wenn ihr aus euren Wetten das Maximum herausholen wollt, empfehlen wir euch diese Wettanbieter ohne Steuern, sodass ihr den höchstmöglichen Profit der Wetten ergattern könnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rublev vs Karatsev Prognose: In allen Belangen besser

Mit seinen 25 Jahren spielt Andrey Rublev eine fantastische Saison. Seinen siebten Platz in der ATP-Weltrangliste hat er sich redlich verdient. Nachdem er sich zu Beginn des Jahres in das Viertelfinale der Australian Open beförderte, holte er sich beim ATP Masters 1000 in Monte Carlo den Titel. In Roland Garros war dann nach der 3. Runde Schluss.

Von diesen Ergebnissen ist Karatsev noch um Einiges entfernt. Der 29-Jährige ist zwar älter, hat jedoch deutlich weniger Siege auf der ATP-Tour erringen können. Weder bei den Australian Open (1.Runde), noch den French Open (2.Runde) gelangen ihm in diesem Jahr zwei Siege in Folge. Im direkten Vergleich mit Rublev (33-7) hat er deutlich weniger Saisonsiege gesammelt (11-11).

In ihrem Spielstil unterscheiden sich die beiden russischen Tennisprofis gar nicht so sehr. Beide sind „Big Hitter“ mit dem Willen, ihre Punkte durch einen Winner zu entscheiden.

Auf dem Rasen ist der Aufschlag ein wichtiges Instrument. Hier konnte Rublev über die vergangenen 52 Wochen deutlich bessere Werte vorweisen. Sein ATP-Serve-Rating von 278 (22.) ist deutlich besser als Karatsevs Wert von 258,5 (66.). Ähnlich verhält es sich beim Verhältnis von Assen zu Doppelfehler.

Rublev spielte im Schnitt 7,8 Asse bei nur 1,9 Doppelfehlern, während Karatsev durchschnittlich fast genauso viele Doppelfehler (4,6) wie Asse (5,0) schlug.

Rublev - Karatsev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rublev: 3:0 M. Purcell, 1:2 A. Bublik, 2:0 R. Bautista-Agut, 2:1 Tallon Griekspoor, 2:0 Y. Hanfmann.

Letzte 5 Spiele Karatsev: 3:1 L. van Assche, 1:2 L. Sonego, 0:2 R. Safiullin, 2:1 M. Marterer, 0:2 T. Fritz.

Letzte 5 Spiele Rublev vs. Karatsev: 1:2.

Ein ähnliches Bild ergeben die jeweiligen Vorbereitungen auf den dritten Grand Slam des Jahres. Rublev marschierte beim Turnier in Halle bis ins Finale und steht 2023 bei einer Rasenbilanz von 4-1 Siegen.

Karatsev konnte bei Weitem nicht so überzeugen wie sein jüngerer Landsmann. Der 29-Jährige absolvierte fünf Matches auf dem grünen Belag. Seine Bilanz: 2-3 Siege (inklusive Quali), ein Zweitrunden-Aus in Stuttgart (0:2 vs. Fritz), sowie ein Erstrunden-Aus in Halle (1:2 vs. Sonego).

Beim Klassiker in Wimbledon steht Karatsev nun erstmals in der zweiten Runde. Auf dem Weg dorthin gab er im ersten Satz der ersten Runde eine 5:3-Führung ab. Rublev zeigte seine Qualitäten, gewann sein Erstrunden-Match mit 3:0 und konnte im zweiten Satz einen 0:3-Rückstand wieder gerade biegen.

Ihr könnt diesen Bwin Bonus für eine Wette auf das Match zwischen Rublev und Karatsev verwenden. Spielt Rublev seine ganze Klasse aus, lohnt sich bei Bwin ein Wettschein auf „Rublev gewinnt Satz 1″. Die Quote für diesen Tipp liegt bei 1,34.

Unser Rublev - Karatsev Tipp: 3:0-Sieg Rublev

Rublev ist mit einem souveränen Sieg in das Turnier in Wimbledon gestartet. Selbst ein 0:3-Rückstand im zweiten Satz konnte der Nummer 7 der Welt nichts anhaben. Zudem stand Karatsev (3:20 h) mehr als doppelt so lange wie Rublev (1:33 h) auf dem Court und hat einige Körner vergeben.