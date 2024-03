Rumänien - Nordirland Tipp, Prognose, Quoten | 22.03.2024

Unser Rumänien - Nordirland Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 22.03.2024 lautet: Obwohl die letzten drei Aufeinandertreffen jeweils ohne Sieger abgepfiffen wurden, ist Rumänien im Quotenvergleich sowie im Wett Tipp heute das favorisierte Nationalteam.

Nordirland hat in der EM-Qualifikations-Gruppe H kein gutes Bild von sich gezeichnet. Neben den beiden Pflichtsiegen gegen San Marino (2:0, 3:0) gab es nur einen weiteren Sieg: Ein 2:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen das bereits qualifizierte Dänemark. Ansonsten hagelte es reihenweise Niederlagen. Rumänien kannte das Gefühl einer Niederlage während der EM-Qualifikation nur aus fernen Erzählungen. Die Tricolori verloren keines der zehn Quali-Spiele und setzten sich mit 22 Zählern auf Platz 1 der Gruppe I.

In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen „Sieg Rumänien“. Bet-at-Home ködert an dieser Stelle mit einer Quote von 1,82.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Rumänien vs Nordirland auf „Sieg Rumänien“:

Nordirland hat 6 von 10 Qualifikations-Spielen ohne erzieltes Tor verloren.

Rumänien marschierte ungeschlagen durch die Gruppe I der EM-Qualifikation.

Rumänien hat 4 der letzten 5 Pflichtspiele gewonnen.



Rumänien vs Nordirland Quoten Analyse:

Die Qualität der Gäste liegt sonnenklar in der Verteidigung. Acht von zehn EM-Qualifikationsspiele schloss die Mannschaft von Michael O‘Neill mit Unter 1,5 Gegentoren ab. Treibt die Defensive der „Green & White Army“ ihren Gegner zur Verzweiflung, ist an Wettquoten bis 5,00 mit einem Sportwetten Gutschein nichts auszusetzen.

Rumänien wird in diesem Vergleich mit der Favoritenrolle ausgestattet. Die Hausherren gewannen ihre letzten drei Pflichtspiele und bringen euch im Idealfall Siegquoten zwischen 1,72 und 1,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rumänien vs Nordirland Prognose: Verteidigung als verbindendes Element

Das jeweilige Auftreten in der EM-Qualifikation der beiden Nationalmannschaften hatte auf den ersten Blick nur wenig Gemeinsamkeiten. Rumänien marschierte mit 22 Punkten als Erster durch die eigene Gruppe. Nordirland verpasste das EM-Ticket ziemlich deutlich und hatte am Ende 13 Punkte Rückstand auf die Spitze.

Im Laufe der Qualifikation ergaben die Auftritte der Nordiren ein klares Bild über die eigenen Stärken und Schwächen. Defensiv musste sich die „Green & White Army“ vor niemandem verstecken. Acht von zehn Qualifikations-Spielen konnten mit weniger als zwei Gegentoren beendet werden.

Den Angriff suchte Trainer Michael O‘Neill meistens vergeblich. An sechs von zehn Spieltagen tauchte der Sturm der Gäste ab und brachte keinen einzigen Treffer auf die Anzeigetafel.

Rumänien hielt die Waage zwischen Angriff und Verteidigung wesentlich besser. Sowohl Über 1,5 eigene Treffer als auch Unter 0,5 Gegentore waren nach Abpfiff in sechs von zehn Begegnungen der Tricolori zu finden.

Rumänien - Nordirland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rumänien: 1:0 Schweiz (H), 2:1 Israel (A), 4:0 Andorra (H), 0:0 Belarus (A), 2:0 Kosovo (H).

Letzte 5 Spiele Nordirland: 2:0 Dänemark (H), 0:4 Finnland (A), 0:1 Slowenien (H), 3:0 San Marino (H), 0:1 Kasachstan (A).

Letzte 5 Spiele Rumänien vs. Nordirland: 1:1 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 2:0 (H), 2:0 (A).



In der Nations League bewegen sich die beiden Auswahlmannschaften im wahrsten Sinne des Wortes in unterschiedlichen Ligen. Rumänien fand in Liga B ein zu Hause, während Nordirland in Gruppe 2 der Liga C nur Zypern hinter sich lassen konnte.

Etwas überraschend waren die letzten Vergleiche der beiden Mannschaften ziemlich ausgeglichen. Keines der vorangegangenen drei Aufeinandertreffen brachte bis zum Ende der Spielzeit einen Sieger hervor (1:1, 1:1, 0:0).

Allerdings fand die letzte Paarung im Jahr 2020 statt. Dementsprechend darf die aktuelle Verfassung der beiden Nationalteams höher gewichtet werden. Das spricht wiederum unmissverständlich für die Tricolori, die vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen haben.

Ein Zu-Null-Sieg der Gastgeber scheint im Rahmen der Möglichkeiten zu liegen und bietet bei Bet365 sowie in der Bet365 App mit einer Quote von 2,63 eine Wette mit ansprechendem Value.

Unser Rumänien - Nordirland Tipp: Sieg Rumänien

Edward Iordanescu hat eine starke Truppe beisammen, die in zehn Qualifikations-Spielen ein bemerkenswertes Torverhältnis von 16:5 aufbauen konnte. Nordirland fehlt die Qualität im Angriff, um den Gastgebern den Sieg streitig zu machen.