Rumänien - Ukraine Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Rumänien - Ukraine Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 17.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum EM Spiel zwischen Rumänien und der Ukraine in der Münchner Fußball Arena.

Beide Mannschaften dürften im Kampf um den EM-Titel nur eine untergeordnete Rolle spielen und zählen somit nicht zum Favoritenkreis. In Gruppe E sind die Belgier ganz klar als Favorit auf den Platz an der Sonne gesetzt. Dennoch bahnt sich zwischen den anderen drei Konkurrenten (Rumänien, Ukraine und Slowakei) ein Kampf um Rang 2 an.

Rumänien spielte eine starke EM-Qualifikation und stellte sogar den Gruppensieg sicher. Die Schützlinge aus der Ukraine mussten den Umweg über die Play-offs antreten, lösten aber letztlich ebenfalls das Ticket.

Wir visieren ein defensives Spiel an. Unsere Ergebnis-Vorhersage lautet: „Unter 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,65 bei Betway.

Sportwetten Fans, die noch keinen passenden Buchmacher für den Abschluss ihrer Rumänien Ukraine Tipps gefunden haben, könnten zweifelsohne einen der besten EM 2024 Wettanbieter verwenden. Das Angebot an verschiedenen EM-Wetten kann sich sehen lassen. Zudem wird für Neukunden im Regelfall ein zusätzlicher Willkommensbonus geboten.

Rumänien - Ukraine: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Paarung: Rumänien vs. Ukraine

Runde: Gruppe E, 1. Spieltag

Datum: 17.06.2024

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Spielort: München

Stadion: Fußball Arena München

Zuschauer: 70.000

Übertragung TV: RTL, MagentaTV

Übertragung Stream: RTL, MagentaTV

Schiedsrichter: -

Wann wird Rumänien vs Ukraine angepfiffen?

Das Match wird am Montag, dem 17. Juni 2024, in München ausgetragen. Da die Paarung bereits um 15 Uhr angepfiffen wird, handelt es sich um das erste Spiel an diesem Turniertag.

Gespielt wird in der Allianz Arena, die bei internationalen Spielen den Titel „Fußball Arena München“ tragen muss. Satte 70.000 Fans dürfen ihren Favoriten mit voller Begeisterung in der Spielstätte des deutschen Rekordmeisters anfeuern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

So seht ihr Rumänien - Ukraine live im TV oder Stream:

17.06.2024, 15:00 Uhr, Fußball Arena München, München

Übertragung TV: RTL, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

Übertragung Stream: RTL, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

Die TV-Übertragung in Deutschland zog viel Kritik nach sich. Früher war die Übertragung den öffentlich-rechtlichen Sendern (ARD & ZDF) vorbehalten. Mittlerweile übertragen die beiden Sender aber lediglich 34 der insgesamt 51 EM-Spiele. Wer die Übertragung aller 51 Begegnungen in Betracht zieht, muss im Besitz von MagentaTV sein.

Mit RTL mischt ein weiterer Sender, der sich anhand einer Sublizenz die Rechte für 12 Spiele sicherte, in Deutschland mit. In Österreich teilen sich der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte.

Tipp-Freunde, die über einen Wohnsitz in der Schweiz verfügen, dürfen sich freuen. Dort sicherte sich nämlich die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) die Rechte für das komplette Turnier und bietet somit alle EM-Paarungen im Free-TV an.

Rumänien vs Ukraine: In welchem Stadion wird gespielt?

In der Münchner Allianz Arena finden im Regelfall Spitzenspiele auf nationaler und auch internationaler Ebene statt. Wenngleich es für die Bayern nicht zur deutschen Meisterschaft reichte, wird der FCB im kommenden Fußballjahr einmal mehr in der Königsklasse antreten.

Zudem findet an der Isar das Eröffnungsspiel zwischen dem EM-Gastgeber Deutschland und Schottland statt. Darüber hinaus werden zwei weitere Gruppenspiele zwischen Slowenien und Serbien bzw. Dänemark und Serbien ausgetragen.

Als fußballerische Highlights fungieren zweifelsohne eines der EM-Achtelfinals sowie ein EM-Halbfinale, vielleicht sogar mit deutscher Beteiligung. In jedem Fall dürfte mit einem vollen Haus zu diesen Spitzenspielen zu rechnen sein. Satte 70.000 Fans fiebern mit ihren Favoriten.

Rumänien Prognose: Reicht es fürs Achtelfinale?

Die Rumänen nehmen bereits zum fünften Mal an einer EM-Endrunde teil. Der bisher größte Erfolg gelang bei der EURO 2000. Damals zogen die Südosteuropäer überraschend ins Viertelfinale ein.

Im Zuge der EM-Qualifikation bot „die Tricolorii“ starke Leistungen und bewältigte die zehn Begegnungen ohne Niederlage (6S, 4U). Überraschend stand sogar vor der Schweiz in der Gruppe I der Platz an der Sonne zu Buche. Vor allem defensiv überzeugte die Elf von Trainer Edward Iordanescu und ließ in zehn Duellen nur fünf Gegentore zu.

2024 waren die Leistungen jedoch auf überschaubarem Niveau. Die beiden Testspiele gegen Nordirland (1:1) und Kolumbien (2:3) brachten kein Erfolgserlebnis mit sich.

Im FIFA-Ranking belegt Rumänien den 46. Platz und zeichnet sich durch einen Kader-Marktwert von 90,23 Millionen Euro aus. Dem Team fehlt es schlichtweg an Qualität, um eine tragende Rolle bei dieser EM zu spielen.

Ukraine Prognose: Gelingt der wichtige Auftaktsieg?

Seit 2012 war die Ukraine bei allen drei Europameisterschaften vertreten. Der bisher größte Erfolg gelang bei der EM 2021 mit dem Einzug ins Viertelfinale. Dort setzte es gegen den späteren Finalisten aus England eine vernichtende 0:4-Niederlage.

In der EM-Qualifikation trat „die Schowto-blakytni“ in keiner leichten Gruppe in Erscheinung. Die Konkurrenz war mit Italien und vor allem England keineswegs zu verachten. Am Ende reichte es hinter den beiden Favoriten für Rang 3. Immerhin holte die Elf mit 14 Punkten genauso viele Zähler wie die Italiener.

Als Gruppendritter galt es dennoch, den Umweg über die Play-offs zu bestreiten. Diese brachten Siege gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) und Island (2:1) mit sich.

Im FIFA-Ranking sind die Ukrainer auf Platz 22 angesiedelt und verpassen somit nur knapp den Sprung in die Top 20. Mit einem Kader-Marktwert von 344,7 Millionen Euro verfügen die Osteuropäer gegenüber den Rumänen über deutlich mehr Klasse in den eigenen Reihen.

Direktvergleich Rumänien vs Ukraine:

Sechsmal standen sich beide Konkurrenten in der Vergangenheit gegenüber. Dabei setzten sich beide Nationen jeweils dreimal durch. Sonderbar aussagekräftig ist der Direktvergleich aber nicht, da es sich lediglich um Freundschaftsspiele handelt. Bei einem großen Turnier trafen beide Länder bisweilen noch nie aufeinander.

Darüber hinaus fand das letzte Kräftemessen vor acht Jahren statt und hat somit nur wenig Aussagekraft über die aktuelle Form der Konkurrenten.

Rumänien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rumänien: 2:3 Kolumbien (A), 1:1 Nordirland (H), 1:0 Schweiz (H), 2:1 Israel (A), 4:0 Andorra (H).

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:1 Island (H), 2:1 Bosnien-Herzegowina (A), 0:0 Italien (H), 3:1 Malta (A), 2:0 Nordmazedonien (H).

Letzte 5 Spiele Rumänien vs. Ukraine: 3:4 (H), 2:4 n. E. (H), 2:3 (A), 2:0 (A), 4:1 (H).

In Bezug auf die Toranzahl zeichnet sich eine leichte Tendenz zu einem torreichen Match ab. Vier der sechs Aufeinandertreffen brachten nämlich mehr als 3,5 Tore mit sich. Wobei, wie bereits erwähnt, die Testspiele nur wenig Aussagekraft besitzen und somit mit Vorsicht betrachtet werden müssen.

EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Rumänien - Ukraine

Gerade am Drei-Wege-Markt sind beide Mannschaften nur sehr schwer einzuschätzen. Aufgrund der größeren Qualität in den eigenen Reihen räumen die Bookies den Osteuropäern leichte Vorteile ein. Eine Tatsache, die sich anhand einer durchschnittlichen Quote von 2,10 für den Sieg der Ukrainer bestätigt.

Gänzlich als Underdog gelten die Rumänen aber keineswegs. Sollte dennoch der erste Turniersieg resultieren, steht mehr als der dreifache Wetteinsatz im Raum.

Rumänien stand im Zuge der Qualifikation vor allem defensiv sehr sicher und ließ nur fünf Gegentore zu. Auch gegen die Ukraine ist mit einer defensiven Angelegenheit zu rechnen. Die Wettanbieter gehen von keinem Schützenfest aus und visieren weniger als 2,5 Tore an.

Um gerade Neukunden einen Anreiz zum Wettabschluss zu bieten, gewähren viele Bookies für die vollständig abgeschlossene Kontoverifizierung EM Freebets.

Spannende EM 2024 Wetten für Rumänien - Ukraine

„Die Schowto-blakytni“ bringt den deutlich größeren internationalen Erfahrungsschatz mit und verfügt zudem über mehr Potenzial in den eigenen Reihen. Dennoch ist ein Sieg der Ukrainer keineswegs in Stein gemeißelt. Die EM-Play-off-Siege gegen Bosnien und Island machen jedoch Lust auf mehr.

Da in der Gruppe E jeder noch so kleine Fehler gnadenlos bestraft werden könnte, dürften beide Nationen eine defensive Spielausrichtung an den Tag legen, um kein allzu hohes Risiko zu gehen. Ein Umstand, den auch die EM 2024 Wettanbieter erkannt haben und zu weniger als 2,5 Toren tendieren.