Rumänien - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2023

Unser Rumänien - Ukraine Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 24.06.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens zwei Toren sammelt die Ukraine weiter Punkte.

Bei der U21-EM steht Co-Gastgeber Rumänien bereits am zweiten Spieltag der Gruppenphase mit dem Rücken zur Wand. Gegen die Ukraine muss am Samstag ein Sieg her, ansonsten dürften sich die jungen Tricolorii wohl schon verabschieden. Die Blau-Gelben auf der anderen Seite können mit einem Sieg das Ticket für die K.o.-Phase aller Voraussicht nach lösen.

Die letzten Ergebnisse sprechen für die Ukrainer, in deren letzten Partien es auch immer einige Tore zu sehen gab. Diese erwarten wir auch hier, zumal die Gastgeber auf Sieg spielen müssen. Letzten Endes sehen wir die Ukrainer aber vorne und entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Rumänien vs Ukraine auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Rumänien hat nur eines der letzten 10 Spiele gewonnen - gegen FCSB Bukarest

Die Ukraine hat nur eines der letzten 8 Länderspiele verloren

In den letzten 15 Partien der Ukraine gab es stets mindestens 2 Tore zu sehen

Rumänien vs Ukraine Quoten Analyse:

Die Bwin Registrierung ist ganz einfach. Einmal dort angemeldet, kann man sich für eine der vielen Wetten für diese Partie entscheiden. Einen echten Favoriten gibt es für die Buchmacher dabei nicht. Während es für einen Tipp auf Rumänien Wettquoten bis 3,00 gibt, sind die Quoten für Wetten auf die Ukraine mit Werten bis 2,45 nicht exorbitant kleiner.

Die Masse an Toren erwarten die Bookies nicht. Die Wette auf Über 2,5 Tore im Spiel erreicht hier und da die Marke von 2,00, während die Gegenwette Werte bis 1,75 liefert. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen, stufen die Wettanbieter in etwa so hoch ein wie jene, dass höchstens ein Team trifft. Die diesbezüglichen Quoten bewegen sich zwischen 1,80 und 1,90.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rumänien vs Ukraine Prognose: Bleibt Rumänien noch im Rennen?

Den Auftakt in die Heim-EM hatte sich Co-Gastgeber Rumänien sicherlich anders vorgestellt. Letzten Endes waren die Tricolorii gegen Turnierfavorit Spanien aber chancenlos und verloren auch in der Höhe verdient mit 0:3. Bereits die letzten Testspiele deuteten darauf hin, dass die Rumänen wohl nicht allzu weit kommen würden.

Von den letzten zehn Partien seit März 2022 hat die U21 Rumäniens nur eine gewonnen. Das war noch nicht einmal ein Länderspiel, sondern ein Duell mit dem rumänischen Erstligisten FCSB Bukarest, das man 4:2 gewann. Ansonsten gab es in diesem Zeitraum nur noch vier Remis und fünf Pleiten.

Unter anderem reichte es nur zu einem 2:2 gegen den FC Arges, der Anfang Juni aus der 1. Liga Rumäniens abgestiegen ist. Zuletzt blieb die rumänische Auswahl viermal in Folge ohne Sieg. In den letzten drei Partien erzielte sie noch nicht einmal ein Tor. Selbst blieb sie in nur zwei der letzten 13 Spiele ohne Gegentreffer.

In acht ihrer letzten zehn Begegnungen mussten die Rumänen mindestens zweimal hinter sich greifen. Gegen Spanien gab es zum Auftakt alle drei Gegentreffer ab der 55. Minute. Bei einem Chancenverhältnis von 7:25 und nur 21 Prozent Ballbesitz ging die Niederlage auch in dieser Höhe in Ordnung. Mit einer weiteren Pleite kann der Co-Ausrichter die Segel streichen.

Rumänien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rumänien: 0:3 Spanien (EM, H), 0:0 Deutschland (Test, H), 0:2 Portugal (Test, H), 2:2 FC Arges (Test, N), 4:2 FCSB Bukarest (Test, N)

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:0 Kroatien (EM, N), 2:2 Irland (Test, N), 2:0 Kuwait (Test, N), 1:3 Italien (Test, A), 3:2 Dänemark (Test, N)

Letzte Spiele Rumänien vs. Ukraine: 0:1 (EMQ, A, 2020), 3:0 (EMQ, H, 2019)

Die Ukraine dagegen könnte mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel bereits für das Viertelfinale planen. Zum Auftakt überraschten die Schowto-blakytni ein wenig, als sie Kroatien, das in seinem letzten Test EM-Mitfavorit England mit 2:0 schlug, mit demselben Ergebnis bezwingen konnten.

Doch wenn man sich die letzten Ergebnisse der Ukrainer so ansieht, dann kommt dieser Auftaktsieg nicht von ungefähr. Von ihren letzten acht Länderspielen haben die Blau-Gelben nur jenes gegen Italien mit 1:3 verloren. Ansonsten gab es vier Siege und drei Remis. Weiter zurückblickend gab es nur zwei Pleiten in den letzten 16 Begegnungen.

Langweilig war es in den letzten Partien der Ukrainer dabei nie. Denn in den vergangenen 15 Spielen, in denen sie mitmischten, bekamen die Fans immer mindestens zwei Tore zu sehen. Selbst konnte die Ukraine in ihren letzten 16 Begegnungen immer mindestens einen eigenen Treffer erzielen.

Gegen die Kroaten zeigten sie sich extrem effizient und brachten zwei der nur drei Schüsse auf den Kasten des Gegners im Tor unter. Zum vierten Mal in ihren letzten fünf Länderspielen erzielten die Ukrainer damit mindestens zwei eigene Tore. Sie allein sind also schon für die von uns avisierten zwei Treffer gut.

Unser Rumänien - Ukraine Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Ukraine hat nur eines ihrer letzten acht Länderspiele verloren, während Rumänien nur eine der letzten zehn Partien gewonnen hat. Vieles spricht für die Blau-Gelben, doch da es die Heim-EM der Rumänen ist, ist eine Absicherung sicherlich nicht verkehrt. Da die Ukrainer in ihren letzten 16 Spielen selbst treffen konnten und es in ihren letzten 15 Partien insgesamt immer mindestens zwei Tore gab, gehen wir auch hier von einigen Treffern aus.