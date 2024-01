Rune - Nishioka Tipp, Prognose & Quoten | Australian Open

Unser Holger Rune - Yoshihito Nishioka Sportwetten Tipp zum Australian Open Spiel am 15.01.2024 lautet: Seit Boris Becker an der Seite von Holger Rune steht, hat der junge Däne zurück zu seiner Form gefunden. Im Wett Tipp heute erwarten wir einen konstanten Rune.

Darum tippen wir bei Holger Rune vs Yoshihito Nishioka auf „Sieg Rune (HC -2,5 Sätze)“:

Holger Rune vs Yoshihito Nishioka Quoten Analyse:

Boris Becker hat Holger Rune wieder in die Spur gebracht und dem jungen Dänen das Selbstvertrauen zurückgegeben. Am Ende der letzten Saison stand Rune bei 44-24 Siegen auf der ATP-Tour. Die Wettanbieter machen sich wenig Sorgen um die Nummer 8 der Welt und vergeben für einen Sieg des Favoriten Quoten bis 1,12.

Holger Rune vs Yoshihito Nishioka Prognose: Guter Start ins Jahr 2024

Bisher fand erst ein Duell zwischen Holger Rune und Yoshihito Nishioka statt. Letztes Jahr gewann der Japaner beim Turnier in Adelaide mit 2:1 Sätzen, nachdem er mit 0:1 in Rückstand geriet.

Der Becker-Schützling spielte sich in Brisbane von Runde zu Runde besser in Form, gewann bis zum Finale vier Spiele, die Hälfte davon sogar ohne Satzverlust. Nach seinem verlorenen Endspiel gegen Dimitrov (0:2) duellierte sich der 20-Jährige noch mit Khachanov und holte sich mit einem weiteren Zu-Null-Sieg zusätzliches Selbstvertrauen (2:0).

Holger Rune - Yoshihito Nishioka Statistik & Bilanz:

Vergangenes Jahr holte Yoshihito Nishioka (21-21) weniger als halb so viele Tour-Siege wie Holger Rune (44-24). Drei dieser Siege fuhr der 28-Jährige bei den letztjährigen Australian Open ein, als er sich bis in die vierte Runde katapultierte.

Des Weiteren schnitt der Japaner bei seinen letzten beiden Grand Slams deutlich schlechter ab, schied sowohl beim Rasen-Turnier in Wimbledon (0:3) als auch den US Open (0:3) ohne Satzgewinn in der ersten Runde aus.

Sollte Nishioka sich doch besser an seinen letzten Erfolg gegen Rune erinnern und euphorisch ins Spiel gehen, könnt ihr bei Interwetten eine Quote von 3,80 für „Nishioka gewinnt den 1. Satz“ spielen. Dieselbe Quote findet ihr auch in der Interwetten App.