Rune - Olivieri Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Rune - Olivieri Tipp zum French Open Spiel lautet: Jungstar Holger Rune ist in Paris in diesem Jahr einiges zuzutrauen. Der argentinische Qualifikant Olivieri dürfte in Runde 3 auf jeden Fall kein Stolperstein werden.

Holger Rune gehört neben Carlos Alcaraz zu den jungen 20-Jährigen, die im vergangenen Jahr die Tenniswelt gehörig aufgemischt haben. Gleich bei seinem French-Open-Debüt 2022 kam der Däne direkt bis ins Viertelfinale. Als Nummer 6 der Welt muss man den Mann aus Gentofte auch beim diesjährigen Turnier in Roland Garros auf dem Zettel haben. In Runde 3 bekommt es Rune am Samstag mit dem argentinischen Qualifikanten Genaro Alberto Olivieri zu tun. Hier sprechen die Wettquoten natürlich eine deutliche Sprache. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bwin die Wette „Sieg Rune mit Games-Handicap -8,5″.

Darum tippen wir bei Rune vs Olivieri auf „Sieg Rune mit Games-HC -8,5″:

Rune ist die Nummer 6 der Welt.

Der Däne hat auf Sand 2023 eine Bilanz von 16:3.

Olivieri spielt sein erstes Grand-Slam-Turnier.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rune vs Olivieri Quoten Analyse:

Bei diesem Drittrunden-Match treffen beinahe Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Nummer 6 des ATP-Rankings, auf der anderen Seite jener Qualifikant, der nur auf Rang 231 steht. So ist auch die Ausgangslage bei der Rune vs Olivieri Prognose eindeutig.

Der Argentinier ist mit Siegquoten im Schnitt von 12,7 der haushohe Außenseiter. Auf der Gegenseite warten bei einem Sieg des Favoriten nur durchschnittliche Quoten von 1,04 auf die Sportwetten-Tipper.

Rune vs Olivieri Prognose: Wie weit kommt Rune in Paris?

Im Jahr 2020 wurde Holger Rune im Alter von 16 Jahren zum Tennisprofi. Schon 2021 feierte er bei den US Open sein Grand-Slam-Debüt. Im Vorjahr startete der Däne dann so richtig durch. Bei den French Open 2022 erreichte er als erster dänischer Profi das Viertelfinale. Zudem gewann er das Masters in Paris mit einem 3:6, 6:3 und 7:5 im Finale gegen Novak Djokovic. 2023 stand Rune in Monte Carlo sowie in Rom im Finale und verlor dort gegen Rublev und Medvedev.

Auf dem Weg dorthin hatte er Gegner wie Ruud oder Djokovic besiegt. In Paris legte der Däne in Runde 1 mit einem 6:4, 3:6, 7:6, 6:2 gegen Christopher Eubanks (ATP Nr. 74) los. Die 2. Runde überstand der Weltranglisten-Sechste kampflos, da Gael Monfils das Turnier verletzungsbedingt beenden musste. Rune überzeugt mit einem selbstbewussten, unterhaltsamen Stil. Vor allem auf Sand gehört er spielerisch zu den besten Profis. So kann Rune 2023 auf Asche eine tolle Bilanz von 16:3 vorweisen.

Genaro Alberto Olivieri ist in der Tennis-Szene noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Der Argentinier gewann erst im Vorjahr seinen ersten Challenger-Titel. Fürs Hauptfeld der French Open 2023 musste sich der Mann aus Bragado qualifizieren. In den Quali-Spielen gegen Henri Laaksonen (ATP Nr. 214), Michael Geerts (ATP Nr. 253) und Adrian Andreev (ATP Nr. 215) gab Olivieri nur einen Satz ab.

In Runde 1 setzte sich der argentinische Profi in fünf Sätzen mit 7:6, 4:6, 4:6, 7:5 und 6:1 gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard (ATP Nr. 237) durch. In der zweiten Runde reichten gegen den Italiener Andrea Vavassori (ATP Nr. 148 ) beim 7:6, 3:6, 6:4, 7:6 immerhin vier Sätze. Olivieri kommt in dieser Saison auf eine Statistik von 17 Siegen und zwölf Niederlagen. Alle 17 Siege kamen auf Sand zustande.

Rune - Olivieri Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rune: 1:0 Monfils, 3:1 Eubanks, 0:2 Medvedev, 2:1 Ruud, 2:1 Djokovic

Letzte 5 Spiele Olivieri: 3:1 Vavassori, 3:2 Mpetshi Perricard, 2:1 Andreev, 2:0 Geerts, 2:0 Laaksonen

Letzte Spiele Rune vs Olivieri: -

Beide Spieler treffen am Samstag erstmals aufeinander.

Unser Rune - Olivieri Tipp: Sieg Rune mit Games-Handicap -8,5

Für Olivieri ist der Einzug in Runde 2 schon ein riesiger Erfolg. Doch die Aufgabe am Samstag ist für den Argentinier nun mehr als eine Nummer zu groß. Wirklich viele Games trauen wir dem Außenseiter auch nicht zu. So bietet sich hier eine Handicap Wette auf Holger Rune an.