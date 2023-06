Rune - Ruud Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Rune - Ruud Tipp zum French Open Spiel lautet: In der Neuauflage des Viertelfinales aus dem Jahr 2022 steht uns ein enges Duell der beiden skandinavischen Spitzenspieler bevor. Am Ende dürfte sich aber wie im Vorjahr der Norweger Ruud durchsetzen.

Schon bei den French Open 2022 kam es in der Runde der letzten Acht zum skandinavischen Duell zwischen Holger Rune und Casper Ruud. Der Norweger setzte sich damals in vier Sätzen durch und zog am Ende ins Endspiel gegen Rafael Nadal ein, das er allerdings klar in drei Sätzen verlor. Am Mittwoch kommt es in Roland Garros zu einer Neuauflage des vergangenen Viertelfinales. Die Buchmacher rechnen mit einer engen Kiste, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite von Ruud. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Ruud“.

Darum tippen wir bei Rune vs Ruud auf „Sieg Ruud“:

Ruud ist seit Beginn der Saison 2020 der stärkste Spieler auf Sand

Der Norweger führt den direkten Vergleich gegen den Dänen mit 4:1 an

Während Rune im Achtelfinale über 5 Sätze gehen musste, siegte Ruud in 3 Sätzen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rune vs Ruud Quoten Analyse:

Beim Duell der beiden skandinavischen Weltklassespieler gehen die besten Buchmacher aus dem Bereich der Tennis Wetten von einem Duell auf Augenhöhe aus.

Der Norweger ist bei der Rune vs Ruud Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,78 allerdings leicht favorisiert. Doch auch ein Weiterkommen des Dänen ist mit durchschnittlichen Quoten von 2,06 nicht wirklich viel unwahrscheinlicher.

Rune vs Ruud Prognose: Wie hat Rune die 5 Sätze aus dem Achtelfinale verkraftet?

Der 20-jährige Holger Rune feierte im Vorjahr sein Debüt bei den French Open und zog gleich ins Viertelfinale ein. Auch in diesem Jahr hat der Däne die Runde der letzten Acht erreicht. Schon in der ersten Runde gegen Christopher Eubanks (ATP Nr. 74) musste der Mann aus Gentofte allerdings über vier Sätze gehen. Besonders eng ging es im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (ATP Nr. 23) zu. Hier musste Rune zwei Sätze abgeben und konnte zudem zwei seiner drei Sätze nur in Tie-Breaks für sich entscheiden.

Im vierten Satz verlangte die Nummer 6 der Welt nach einem Schwindelanfall zudem nach einem Physiotherapeuten. Am Ende gab der Däne jedoch nie auf und setzte sich, vor allem auch mit 42 von 58 Punkten am Netz, mit 7:6, 3:6, 6:4, 1:6 und 7:6 durch. Damit hat Rune endlich nach zwei Niederlagen sein erstes 5-Satz-Match gewonnen. Bei den Australian Open 2023 war der 20-Jährige noch in fünf Sätzen im Achtelfinale an Andrey Rublev gescheitert.

Am 25. Mai hatte Casper Ruud im Viertelfinale des ATP-250er-Turniers in Genf gegen den Chilenen Nicolas Jarry in drei Sätzen verloren. Im Achtelfinale der French Open bekam der Norweger nur wenige Tage später die Chance zur Revanche und nutzte diese auch mit einem 7:6, 7:5, und 7:5. Die Nummer 4 der Welt konnte dabei 14 von 17 Break-Möglichkeiten abwehren. Zudem konterte der Mann aus Oslo den aggressiven Stil seines Gegners durch ein solides Grundlinienspiel und viel Konstanz.

Hinzu kam eine 71-prozentige Gewinnrate (57 von 80) nach dem ersten Aufschlag. Damit steht der Norweger nach der Finalteilnahme bei den French Open und den US Open 2022 zum dritten Mal bei einem Major in der Runde der letzten Acht. Einen Grand-Slam-Titel konnte der Skandinavier aber noch nicht gewinnen. Seit dem Beginn der Saison 2000 führt Ruud die ATP bei Siegen auf Sand (85), Endspiel-Teilnahmen auf Sand (11) und Titeln auf Sand (9) an.

Rune - Ruud Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rune: 3:2 Cerundolo, 3:0 Olivieri, 1:0 Monfils, 3:1 Eubanks, 0:2 Medvedev

Letzte 5 Spiele Ruud: 3:0 Jarry, 3:1 Zhang, 3:1 Zeppieri, 3:0 Ymer, 1:2 Jarry

Letzte 5 Spiele Rune vs Ruud: 2:1, 1:3, 1:2, 0:2, 0:2

Der Norweger Ruud konnte die ersten vier Duelle gegen den Dänen Rune alle für sich entscheiden. Dabei konnte die amtierende Nummer 6 der Welt nur einen Satz gewinnen. Im Halbfinale des Masters von Rom am 20. Mai feierte Rune mit einem 6:7, 6:4 und 6:2 dann den ersten Sieg gegen seinen skandinavischen Kontrahenten.

Unser Rune - Ruud Tipp: Sieg Ruud

In diesem Jahr hat Rune im skandinavischen Vergleich mit dem Titel in München und den Endspielen in Monte Carlo sowie in Rom die Nase etwas vorne. Doch Ruud ist seit Anfang 2020 der beste Spieler auf Sand. Zudem spricht der direkte Vergleich klar für den Norweger. Da sich die Nummer 4 der Welt bei jedem Spiel in Paris gesteigert hat, der Däne dagegen schon im Achtelfinale große Probleme hatte, setzen wir auf den leichten Favoriten.