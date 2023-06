Ruud - Zverev Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2023

Unser Ruud - Zverev Tipp zum French Open Spiel lautet: Beide Spieler stehen zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale der French Open. Im Vorfeld haderten Ruud und Zverev noch mit ihren Formkurven. Dieses Problem legten sie im Laufe der French Open beiseite.

Das Halbfinale zwischen der Nummer 4 und Nummer 27 der Welt ist eine kleine Überraschung. Beide verdienten sich ihr zweites French-Open-Halbfinale in Folge und fanden auf dem Weg dorthin teilweise zu ihrem besten Tennis. Wir erwarten ein enges Match, in dem der Deutsche nach einem umkämpften Duell den Finaleinzug feiern wird. Bei Bet-at-home setzen wir mit einer Quote von 1,82 auf einen Sieg von Alexander Zverev.

Darum tippen wir bei Ruud vs Zverev auf „Sieg Zverev“:

Zverev spielte mehr Winner (181 - 164) und kann mit seinem Aufschlag dominieren (40 Asse, Ruud 27).

Zverev ist fokussiert und spielt aggressiv - gegen Etcheverry gewann er im 3. Satz 12/14 Punkte, wenn er ans Netz ging.

Zverev liegt im direkten Vergleich mit 2:1 in Führung.



Ruud vs Zverev Quoten Analyse:

Beide Akteure spielen ihr bestes Tennis auf der roten Asche - Roland Garros scheint beiden zu liegen. Casper Ruud meldet zum zweiten Mal in Folge Ansprüche auf eine Finalteilnahme an, Zverev steht im zweiten Jahr in Folge im Halbfinale.

Dementsprechend eng fallen die Quoten in diesem Aufeinandertreffen aus. Der Norweger ist trotz seiner besseren Platzierung in der Weltrangliste mit Quoten bis zu 2,04 der leichte Außenseiter. Zverev beginnt den Kampf um den Finaleinzug mit Wettquoten zwischen 1,80 und 1,87.

Ruud vs Zverev Prognose: „Fokus und Aggressivität“

Im Halbfinale der French Open bekommt es Zverev zum ersten Mal in diesem Turnier mit einem Top-10-Spieler zu tun. Mit Tiafoe (12. ATP-Weltrangliste) und einem brandheißen Etcheverry hat der Deutsche seine Feuerproben dennoch bereits hinter sich.

Für viele Experten ist der rasante Formanstieg der ehemaligen Nummer 2 der Welt eine Überraschung. Zverev startete mit einer Saisonbilanz von 21:14 ins Turnier und fand im Vorfeld kaum zu seiner Form.

Von einer fragwürdigen Form kann beim Sandplatzklassiker in Paris keine Rede sein. Zverev spielt fokussiert und aggressiv. Das belegte er gegen einen starken Etcheverry, als er beim Stand von 1:1 in Sätzen mit 0:2 Spielen in Rückstand war, die Ruhe bewahrte und kurz darauf fünf Games in Folge gewann.

In diesem dritten Satz zeigte er seine Aggressivität und ging 14 Mal ans Netz. Sein Touch war herausragend und er belohnte sich mit 12/14 Punkten für seinen Mut. Auf dem Weg zu seiner sechsten Teilnahme an einem Grand-Slam-Halbfinale war Verlass auf sein Service. Zverev spielte bereits 40 Asse (Ruud 27).

Sein Aufschlag ist ein gutes Barometer für die aktuelle Gefühlslage des Deutschen im Spiel. Beim Duell mit Etcheverry gewann Zverev 16/19 Punkte, wenn er seinen ersten Aufschlag durchbrachte und legte damit die Basis für den Gewinn des ersten Satzes. Insgesamt machte er 59 von 78 Punkten über das erste Service (76 Prozent).

Ruud - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ruud: 3:1 H. Rune, 3:0 N. Jarry, 3:1 Z. Zhang, 3:1 G. Zeppieri, 3:0 E. Ymer

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:1 T.M. Etcheverry, 3:0 G. Dimitrov, 3:1 F. Tiafoe, 3:0 A. Molcan, 3:0 L. Harris

Letzte Spiele Ruud vs. Zverev: 2:1, 0:2, 0:2

Ruud kann mit einem Sieg gegen den Deutschen zum zweiten Mal in Folge ins Finale der French Open einziehen. Der Norweger fand auf den Sandplätzen seine Form des vergangenen Jahres wieder. Sein Spiel ist im Vergleich zu Zverev von deutlich weniger Fehlern durchzogen (152 Unforced Errors, Zverev 187).

Im direkten Vergleich hat die aktuelle Nummer 4 der ATP-Weltrangliste noch einen kleinen Nachteil (1:2), konnte im letzten Aufeinandertreffen jedoch den ersten Sieg einfahren. Bei den French Open duellieren sich die beiden Spieler zum ersten Mal auf einem Sandplatz. Beide fühlen sich auf der roten Asche wohl: Ruud gewann 9/10 Titel auf Sand, Zverev 6.

Zverev stand im Gegensatz zu Ruud ungefähr 50 Minuten kürzer auf dem Feld. Sollte er diese zusätzlichen Körner für sich nutzen können und siegen, würde er nach drei Halbfinal-Teilnahmen in Folge erstmals das Finale der French Open erreichen.

Ruud ist ein starker Konkurrent, der elf seiner vergangenen zwölf Spiele bei den French Open für sich entscheiden konnte. Der Norweger hat beim Grand Slam auf Sand eine Bilanz von 18-5. Zverev (28-7) gewann ebenfalls deutlich mehr Spiele, als er verlor.

Unser Ruud - Zverev Tipp: Sieg Zverev

Zverev spielt womöglich das beste Tennis seiner Karriere. Wenn die ehemalige Nummer 2 der Welt das von sich behaupten kann, ist die Verteilung der Favoritenrolle nachvollziehbar. Bringt Zverev seinen Aufschlag konstant durch und behält den Fokus der vergangenen Matches, ist sein Einzug ins Finale sehr gut möglich.