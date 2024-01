Ruusuvuori - Medvedev Tipp, Prognose, Quoten | 18.01.2024

Unser Emil Ruusuvuori - Daniil Medvedev Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel am 18.01.2024 lautet: Zum dritten Mal stehen sich Emil Ruusuvuori und Daniil Medvedev in ihrer Karriere gegenüber. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir den dritten Erfolg des russischen Top-Spielers.

Letztes Jahr war Daniil Medvedev trotz überraschend frühen Ausscheidens bei den Australian Open (3. Runde) der formbeste Spieler im ersten Halbjahr. Zum Auftakt in diese Spielzeit will er wieder an seine vorherigen Auftritte beim ersten Grand Slam des Jahres anknüpfen. 2021 und 2022 erreichte der Russe jeweils das Finale. Sein Konkurrent in der 2. Runde dürfte dem Weltranglisten-Dritten in guter Erinnerung geblieben sein. Medvedev gewann die beiden vorangegangenen Aufeinandertreffen (2022, 2023) ohne Satzverlust.