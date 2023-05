RW Essen - 1860 München Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Christoph Dabrowski hat mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Die zweitschwächste Offensive der Liga hat den Großteil seiner Punkte der soliden Defensive zu verdanken.

Darum tippen wir bei RW Essen vs 1860 München auf „Unter 2,5 Tore“:

RW Essen vs 1860 München Quoten Analyse:

An der Hafenstraße beginnt so langsam das leichte Aufatmen. Dem Aufsteiger aus Essen gelangen gemeinsam mit dem VfB Oldenburg die wenigsten Tore der Rückrunde (14). Sorgen um den Klassenerhalt muss sich der Gastgeber jedoch keine mehr machen.

RW Essen vs 1860 München Prognose: „Ein Spiel mit einer klaren Handschrift“

Die fehlende Gefahr im Angriff wurde in den vergangenen Wochen nochmal besonders deutlich. In diesen ging RWE in drei von vier Partien ohne eigenen Treffer vom Feld. Zuletzt war dies in zwei Begegnungen in Folge der Fall.