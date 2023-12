Rydz - Pietreczko Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser Callan Rydz - Ricardo Pietreczko Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 23.12.2023 lautet: Die Erfahrung und der Weltranglistenplatz sprechen eigentlich für „The Riot“. Wir setzen in unserem Wett Tipp heute aber auf den Deutschen.

Ricardo Pietreczko ist in diesem Jahr der Shootingstar der deutschen Darts-Szene. Nach seinem Titel beim German Darts Championship ist „Pikachu“ auch bei der Darts WM 2024 ein großer Hoffnungsträger. Diese Vorschusslorbeeren konnte die Nummer 39 der Weltrangliste bei seinem ersten Auftritt am Dienstag im Ally Pally bestätigen. Nun möchte Pietreczko in die dritte Runde einziehen. Am Samstag trifft er dabei auf den Engländer Callan Rydz.

Wir entscheiden uns bei diesem Match mit einer Quote von 1,60 bei Oddset für den Wett Tipp heute „Sieg Pietreczko“.

Darum tippen wir bei Rydz vs Pietreczko auf „Sieg Pietreczko“:

Pietreczko hat dieses Jahr das German Darts Championship gewonnen.

Rydz hat 12 der letzten 19 Spiele verloren.

Pikachu hat in allen wichtigen Statistiken die Nase vorne.

Rydz vs Pietreczko Quoten Analyse:

In der Weltrangliste liegt „The Riot“ als Nummer 30 der Welt neun Plätze vor seinem kommenden Gegner. Trotzdem geht der Engländer aus Sicht der Buchmacher, die nicht nur tolle Quoten, sondern auch Wettgutscheine für ihre Kunden parat haben, als leichter Außenseiter in die Callan Rydz vs Ricardo Pietreczko Prognose.

Das hat mit den Ergebnissen der laufenden Saison und der jüngsten Formkurve zu tun. So ist „Pikachu“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,60 der Favorit. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg von Rydz Quoten im Schnitt von 2,31.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rydz vs Pietreczko Prognose: Kann „The Riot“ sein A-Game abrufen?

Callan Rydz startete seine PDC-Karriere schon 2016 mit 18 Jahren. Doch erst 2020 erspielte sich „The Riot“ seine erste Tourcard. 2021 ging es steil bergauf. Der Engländer wurde der jüngste Spieler, der in einem PDC-Turnier einen Average von 110 knacken konnte. Zudem gewann der Mann aus Newcastle seine ersten zwei Titel auf der Pro Tour. Den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere erreichte Rydz bei der WM 2022, wo „The Riot“ erstmals beim wichtigsten Turnier des Jahres in die Runde der letzten Acht einzog.

Bis zum Achtelfinale war der Engländer sogar ohne Satzverlust geblieben. Danach zeigte die Formkurve des englischen Profis allerdings nach unten. Bei der WM 2023 verlor Rydz sein Auftaktspiel gegen Josh Rock. Zwar konnte der Engländer im September ein Players-Championship-Event gewinnen, dieser Erfolg war aber eher die Ausnahme. Zwölf der letzten 19 Matches hat „The Riot“ verloren. Zudem musste er in diesem Jahr die zweitschwächste Win-Loss-Rate (53/39) seit 2018 hinnehmen.

Nach seinem Start als Darts-Profi Anfang 2022 kam Ricardo Pietreczko ein halbes Jahr lang überhaupt nicht in die Gänge und zweifelte schon an seiner Entscheidung. Dann erreichte „Pikachu“ aber seine zwei ersten Achtelfinals und merkte, dass er gegen die Besten der Welt mithalten kann. Auch der Start ins Jahr 2023 verlief mit zwei Viertelfinals und einem Halbfinale sehr ordentlich. Im Oktober 2023 folgte dann der vorläufige Höhepunkt. Der gebürtige Berliner gewann als zweiter Deutscher nach Max Hopp ein PDC-Event.

Auf dem Weg zum Titel beim German Darts Championship in Hildesheim siegte Pietreczko gegen Spieler wie Martin Schindler (6:2), Stephen Bunting (6:4), Michael van Gerwen (7:6) und Peter Wright (8:4). Auch bei seinem WM-Debüt konnte der deutsche Profi überzeugen. Seiner Gegnerin Mikuru Suzuki war er in allen Belangen überlegen, gab nur ein Leg ab und siegte am Ende mit 3:0. Dabei spielte „Pikachu“ einen Average von 92,37 und kam auf eine Doppelquote von 50 Prozent.

Rydz - Pietreczko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Callan Rydz: 3:6 Michael van Gerwen, 2:5 Mario Vandenbogaerde, 4:6 Ricky Evans, 3:6 Dave Chisnall, 6:1 Tony Martinez

Letzte 5 Spiele Ricardo Pietreczko: 3:0 Mikuru Suzuki, 3:6 Ryan Searle, 6:1 Christian Kist, 5:4 Nathan Aspinall, 1:5 Beau Greaves

Letzte Spiele Callan Rydz vs Ricardo Pietreczko: 6:3, 6:1, 5:6, 6:5

Im Vorjahr trafen beide Spieler erstmals aufeinander. In diesem Jahr kamen drei weitere Duelle dazu. Callan Rydz führt den Vergleich mit drei Siegen bei einer Niederlage an. Den einzigen Erfolg feierte Ricardo Pietreczko in diesem Jahr beim Players Championship 9.

Hier setzte sich Pikachu im April knapp mit 6:5 durch. Das letzte Aufeinandertreffen im Juli entschied dann der Engländer mit 6:5 für sich.

Unser Rydz - Pietreczko Tipp: Sieg Pietreczko

Nach dem tollen Jahr 2023 und dem guten Auftritt beim WM-Auftakt sehen viele Experten und Fans Ricardo Pietreczko schon in Runde 3. Doch ganz so einfach wird es nicht. Gegen Callan Rydz hat „Pikachu“ in vier Spielen drei Niederlagen kassiert.

Zudem kann „The Riot“ an einem guten Tag jedem Spieler gefährlich werden. Doch der Engländer spielt kein gutes Jahr. Außerdem sprechen die wichtigsten Statistiken und die Formkurve für den Deutschen.