Saarbrücken - 1860 München Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Saarbrücken - 1860 München Tipp zum 3. Liga Spiel am 30.04.2023 lautet: Saarbrücken enttäuschte zuletzt in Meppen auf ganzer Linie und ist gegen 1860 um Wiedergutmachung bestrebt. Wir räumen den Hausherren leichte Vorteile ein, schließen das Remis aber nicht aus.

Dass Saarbrücken jüngst in Meppen drei wichtige Punkte liegen ließ, könnte im Aufstiegskampf sehr teuer werden. Dabei waren die Gäste über weite Strecken spielbestimmend und verzeichneten mehr Torabschlüsse. Wer jedoch zu fahrlässig mit seiner Chancenverwertung umgeht, wird eiskalt bestraft. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern durch Marvin Pourié das entscheidende 1:0.

Die Münchner Löwen bewiesen jüngst vor heimischer Kulisse gegen Bayreuth Stärke und setzten sich souverän mit 2:0 durch. Ein Eigentor der Gäste brachte die Hausherren bereits im ersten Durchgang in Front. Beide Teams begegneten sich mehr oder weniger auf Augenhöhe. Wobei vor allem TSV-Keeper Marco Hiller mit zahlreichen Paraden für defensive Stabilität sorgte. In der Schlussphase machte Stefan Lex mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs 1860 München auf „Doppelte Chance 1X & beide Teams treffen“:

Saarbrücken vs 1860 München Quoten Analyse:

Beide Konkurrenten blicken auf jeweils mehr als 50 Tore in der laufenden Saison und stellten ihre offensive Durchschlagskraft mehrfach unter Beweis. Ein Umstand, der den Wettanbietern wie z. B. Bwin keineswegs entgangen ist und anhand einer Quote in Höhe von ca. 1,61 für drei oder mehr Tore bestätigt wird.

Saarbrücken vs 1860 München Prognose: „Gelingt der 5. Heimsieg am Stück?“

Seit nunmehr 25 Spielen steht Rüdiger Ziel an der Seitenlinie der Saarländer. Unter seiner Federführung sollte der Aufstieg in die 2. Bundesliga bewerkstelligt werden. Aufgrund der durchwachsenen Leistungen reicht es aber nicht aus, um ganz oben mitzuspielen. Eine Tatsache, die anhand des 0:1 am vergangenen Spieltag in Meppen verdeutlicht wurde. Bei vermeintlich leichteren Gegnern lassen die Blau-Schwarzen gerne Punkte liegen.