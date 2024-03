Saarbrücken - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten |12.03.2024

Unser Saarbrücken - Gladbach Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal-Spiel am 12.03.2024 lautet: Saarbrücken weiß, wie man die großen Favoriten aus dem Pokal wirft. Im Wett Tipp heute trauen wir dem Drittligisten auch die nächste Überraschung zu.

Schon Anfang April steigt das DFB-Pokal-Halbfinale der Saison 2023/24. Doch einer der vier Teilnehmer muss erst noch ermittelt werden. Am Dienstag kommt es im Ludwigspark zum Nachholspiel zwischen Saarbrücken und Mönchengladbach. Diese Partie war Anfang Februar wegen eines unbespielbaren Rasens abgesagt worden. Der Drittligist möchte nun seine märchenhafte Pokal-Saison weiterschreiben und den nächsten Favoriten aus dem Wettbewerb werfen. Die Wettquoten lassen Zweifel an einer Überraschung aufkommen.

Wir schätzen die Lage aber anders ein und spielen mit einer Quote von 3,40 bei NEObet die Wette „Saarbrücken kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs Gladbach auf „Saarbrücken kommt weiter“:

Saarbrücken hat in dieser Pokal-Saison schon den KSC, die Bayern und Frankfurt ausgeschaltet

Gladbach kommt in dieser BL-Saison in 12 Gastspielen nur auf einen Sieg

Der FCS ist seit sechs Spielen ungeschlagen - die Fohlen konnten nur eines der letzten acht Spiele gewinnen

Saarbrücken vs Gladbach Quoten Analyse:

Wenn ein Erstligist bei einem Drittligist zu Gast ist, sind die Rollen meist klar verteilt. Das ist auch bei der Saarbrücken vs Gladbach Prognose nicht anders. Für einen Sieg der Hausherren in der regulären Spielzeit bekommt ihr hohe Quoten im Schnitt von 5,19.

Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg der Fohlen nach 90 Minuten nur auf einen Durchschnitt von 1,61. Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, aber euer Risiko minimieren wollt, können wir euch einen Sportwetten-Gutschein empfehlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Form gekommen

Mit der Liga-Saison kann man in Saarbrücken nicht wirklich zufrieden sein. Eigentlich wollten die Saarländer um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen. Stattdessen steht der FCS nach 29 Spieltagen im grauen Mittelfeld der Tabelle (9.) und hat zehn Punkte Rückstand auf Rang 3. Immerhin beträgt das Polster auf die Abstiegszone auch schon 15 Zähler. In der Rückrunde läuft es bei den Männern von Trainer Rüdiger Ziehl mit der viertbesten Bilanz dafür ganz ordentlich. Seit sechs Spielen sind die Blau-Schwarzen ungeschlagen.

Nach einer der schlechtesten Saisonleistungen bei Nachzügler Lübeck (0:0) zeigte Saarbrücken am Wochenende beim 2:0-Heimerfolg über Aue einen der stärksten Auftritte dieser Spielzeit. Vor allem offensiv spielte sich die Mannschaft viele Chancen heraus. In dieser Pokal-Saison wurde erst der KSC mit 2:1 besiegt. Dann folgte das gleiche Ergebnis gegen die Bayern. Im Achtelfinale schlug man die Eintracht aus Frankfurt mit 2:0. Schon 2019/20 war der Verein als Viertligist im Pokal-Halbfinale gestanden.

Im Rheinischen Derby am Samstag gegen Köln war Gladbach fußballerisch die bessere Mannschaft und erarbeitete sich auch ein Chancenplus. Doch wieder mal leistete sich das Team von Coach Gerardo Seoane zahlreiche schlimme Abwehrfehler. So mussten sich die Fohlen am Ende vor den eigenen Fans mit einem 3:3 begnügen. So konnte die Borussia lediglich eines der letzten acht Spiele gewinnen. Nur drei Teams haben in der Rückrunde weniger Zähler gesammelt.

Vor allem in der Fremde hat der Verein vom Niederrhein große Schwierigkeiten. In zwölf Gastspielen dieser Bundesliga-Saison glückte gerade mal ein Sieg. Zudem spielt Mönchengladbach nicht gerne gegen die drei letzten Teams der Liga. In den sechs Spielen gegen Köln, Mainz und Darmstadt holten die Gladbacher nur fünf von 18 möglichen Punkten und keinen einzigen Sieg. Immerhin hat man neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Saarbrücken - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 2:0 Erzgebirge Aue (H), 0:0 VfB Lübeck (A), 1:1 Arminia Bielefeld (H), 5:2 Viktoria Köln (A), 2:0 Waldhof Mannheim (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:3 Köln (H), 1:1 Mainz (A), 5:2 Bochum (H), 0:2 RB Leipzig (A), 0:0 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken vs Gladbach: 0:4 (H), 0:0 (A), 0:4 (H), 5:2 (A), 1:3 (H)

Saarbrücken und Gladbach trafen bisher zehnmal aufeinander. Das letzte Duell stammt aus der Zweitliga-Saison 2000/01. Die Fohlen führen den Vergleich mit sieben Siegen klar an. Der FCS konnte nur ein Duell gegen die Borussia für sich entscheiden.

Dieser Erfolg stammt vom 5:2-Erfolg in Mönchengladbach aus der Erstliga-Spielzeit 1992/93, hinzu kommen zwei Remis. In den BL-Spielen dieser Saison mit Beteiligung Gladbachs fallen im Schnitt 3,76 Treffer. Wird der Wert von 2,5 Toren auch diesmal überboten, bekommt ihr bei Crazybuzzer eine Quote von 1,67. Am einfachsten und komfortabelsten könnt ihr das Angebot über die Crazybuzzer App nutzen.

Unser Saarbrücken - Gladbach Tipp: Saarbrücken kommt weiter

Eigentlich fühlt sich Saarbrücken in dieser Saison daheim nicht so wohl. 21 Punkte (5S, 6U, 3N) reichen nur für Rang 13. Dafür ist der FCS mit gerade mal zwei Pleiten das drittbeste Auswärtsteam der Liga und stellt die beste Auswärts-Abwehr der Liga. Doch der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Dass der Erfolg gegen die Bayern keine Eintagsfliege war, zeigten die Blau-Schwarzen eine Runde später gegen die Frankfurter. So trauen wir dem Außenseiter gegen form- und auswärtsschwache Fohlen durchaus die nächste Überraschung zu.