Saarbrücken - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 7.2.2024

Unser Saarbrücken - Gladbach Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 07.02.2024 lautet: Der Start ins neue Jahr verlief für beide Teams nicht optimal. Saarbrücken wartet 2024 noch auf den ersten Sieg, während Gladbach seit drei Pflichtspielen sieglos ist. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine enge Partie.

Für unseren Wett Tipp heute bedienen wir uns bei Bet3000 und spielen eine Quote von 2,10 für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Saarbrücken vs Gladbach auf „Unter 2,5 Tore“:

Saarbrücken vs Gladbach Quoten Analyse:

Ein viel zitiertes Sprichwort sagt, der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Selten traf diese Aussage besser als in dieser Spielzeit zu. Nur drei der acht Viertelfinalisten stammen aus der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach wittert in diesem Jahr eine große Chance auf den vierten Titel und wird im Sportwettenvergleich gegen Saarbrücken mit Siegquoten bis 1,75 favorisiert. Der Drittligist kann euch bei einer siegreichen Partie Wettquoten von 4,00 bis 4,33 bescheren.

Saarbrücken vs Gladbach Prognose: Die Fohlen sind gewarnt

Selten waren die Underdogs im DFB-Pokal so erfolgreich wie in diesem Jahr. Mit Düsseldorf und Kaiserslautern stehen bereits zwei Zweitligisten im Halbfinale. Der 1. FC Saarbrücken gehört zu den großen Überraschungen in diesem Wettbewerb und warf mit dem KSC, dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt drei höherklassige Mannschaften aus dem Pokal.