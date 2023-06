Safiullin - Struff Tipp, Prognose & Quoten | Halle 2023

Unser Safiullin - Struff Tipp zum ATP 500 Halle Spiel lautet: Nach seinem Finaleinzug in Stuttgart sollte man Jan-Lennard Struff auch in Halle auf dem Zettel haben. Die Aufgabe in Runde 1 gegen den Russen Safiullin erscheint auf jeden Fall machbar.

Bei den French Open 2023 war Jan-Lennard Struff noch in Runde 1 ausgeschieden. Der deutsche Profi feierte aber danach mit dem Finaleinzug bei den Boss Open am Stuttgarter Weissenhof einen tollen Auftakt in die Rasensaison und verpasste seinen ersten ATP-Titel nur hauchdünn. Ab Mittwoch geht die neue deutsche Nummer 1 auch beim ATP-500-Turnier in Halle an den Start. Dort bekommt es Struff zum Auftakt mit dem Russen Roman Safiullin zu tun. Für die Bookies ist der Deutsche der deutliche Favorit. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Bet365 die Wette „Sieg Struff“.

Darum tippen wir bei Safiullin vs Struff auf „Sieg Struff“:

Struff stand bei den Boss Open 2023 im Endspiel



Der Warsteiner steht in der Weltrangliste 78 Plätze vor seinem Kontrahenten



Rasen ist der schwächste Belag von Safiullin



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Safiullin vs Struff Quoten Analyse:

Roman Safiullin belegt im ATP-Ranking aktuell Rang 99.

So ist der Russe bei der Safiullin vs Struff Prognose gegen die Nummer 21 der Welt bei den Buchmachern für Tennis Wetten mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,57 der Außenseiter. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für ein Weiterkommen des Deutschen lediglich Quoten im Schnitt von 1,51.

Safiullin vs Struff Prognose: Verleiht die Quali Safiullin Rückenwind?

Roman Safiullin tauchte 2021 in der ATP-Szene auf und erreichte bei den Australian und French Open erstmals das Hauptfeld. Bisher kam der Russe bei einem Major aber nicht über die zweite Runde hinaus. Im Vorjahr kamen die ersten zwei ATP-Halbfinals und der erste Erfolg gegen einen Top-10-Spieler hinzu. Zudem kletterte der Mann aus Podolsk nach dem dritten Challenger-Titel erstmals unter die Top 100. In dieser Saison steht Safiullin bei einer Bilanz von 22 Siegen und 14 Niederlagen.

In Roland Garros war der 25-Jährige nicht am Start. In Stuttgart scheiterte der Russe schon in der ersten Quali-Runde an Benjamin Hassan (ATP Nr. 284) in zwei Sätzen. Auch in Halle musste Safiullin in die Qualifikation. Dort setzte er sich zunächst gegen Benjamin Bonzi (ATP Nr. 78) mit 6:0, 7:5 durch. Danach erreichte er gegen seinen Landsmann Aslan Karatsev (ATP Nr. 45) mit 7:6, 6:3 das Hauptfeld. Rasen ist trotzdem weiterhin der schwächste Belag von Safiullin.

Nach einer langen Verletzungspause stand Jan-Lennard Struff zu Beginn des Jahres noch jenseits der Top 150. Doch dann zeigte der 33-Jährige vor allem mit dem Einzug ins Viertelfinale von Monte Carlo und dem Endspiel von Madrid sensationelle Leistungen auf Sand. Auch auf Rasen in Stuttgart war Struff in Topform und ließ auf dem Weg ins Finale nur einen Satz liegen. Im Endspiel gegen Frances Tiafoe, die Nummer 12 der Welt, musste der Sauerländer zwar kein Break hinnehmen, verlor am Ende aber trotzdem mit 6:4, 6:7, 6:7.

Im dritten Satz ließ der Deutsche dabei auch einen Matchball liegen. Somit wartet Struff nach seinem dritten ATP-Finale immer noch auf den ersten Titel. Seit Montag wird Struff als Nummer 21 geführt. Das ist für den Profi nicht nur die beste Position seiner Karriere, sondern aktuell auch die beste Platzierung eines deutschen Tennisprofis im ATP-Ranking. In dieser Saison überzeugt der Sauerländer durch seine Einstellung, seine Power, seine Konzentration und seine Klarheit im Spiel. Struff leistet sich keine Unsicherheiten, nicht mal nach Rückschlägen. 2023 steht der 33-Jährige bei einer Bilanz von 40:16.

Safiullin - Struff Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Safiullin: 2:0 Karatsev, 2:0 Bonzi, 0:2 Hassan, 0:2 Popyrin, 2:0 Korda



Letzte 5 Spiele Struff: 1:2 Tiafoe, 2:1 Hurkacz, 2:0 Gasquet, 2:0 Paul, 2:0 Zhang



Letztes Spiel Safiullin vs Struff: 2:0



Im Achtelfinale der Qualifikation von Basel trafen beide Spieler im Vorjahr erstmals aufeinander. Auf Hartplatz setzte sich Safiullin in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1 durch.

Unser Safiullin - Struff Tipp: Sieg Struff

Sicher kann sich so eine knappe Finalniederlage negativ auf einen Spieler auswirken. Doch wir glauben, dass Struff durch die guten Leistungen bei den Boss Open auch viel Schwung mit in die nächsten Wochen nehmen wird. Die Form und die Weltranglistenposition sprechen im Duell mit Safiullin klar für den Warsteiner. Auf der Gegenseite spielte der Russe eine souveräne Quali in Halle. Am Ende müsste sich aber der Deutsche durchsetzen.