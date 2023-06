Saint Kitts & Nevis – USA Tipp, Prognose, Quoten | 29.6.23

Unser Saint Kitts & Nevis - USA Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 29.06.2023 lautet: Dass die USA das Match gewinnen, steht eigentlich außer Frage. Bleibt nur zu klären, mit wie vielen Toren Unterschied.

Die Mannen vom föderalen Inselstaat auf den kleinen Antillen in der östlichen Karibik hatten zum Auftakt Trinidad & Tobago nicht viel entgegenzusetzen. Nach 90 Minuten stand lediglich ein Torschuss zu Buche und obendrein eine deutliche 0:3-Niederlage.

Am ersten Spieltag sorgten die „Stars & Stripes“ gegen Jamaika für eine Überraschung und kamen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Dabei geriet der Favorit sogar in Rückstand, konnte aber dank einer Leistungssteigerung nach der Pause den Ausgleich erzwingen.

Der Fußballzwerg ist sicher bis in die Haarspitzen motiviert und wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen den haushohen Favoriten verteidigen. Wir gehen von weniger als 5,5 Toren aus. AdmiralBet hält eine Quote 1,62 bereit .

Darum tippen wir bei Saint Kitts & Nevis vs USA auf „Unter 5,5 Tore“:

Saint Kitts & Nevis vs USA Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt gibt es keine Zweifel an der Favoritenrolle der „Yanks“. Laut Buchmacher-Einschätzung käme alles andere einem kleinen Fußballwunder gleich. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von durchschnittlich 1,01 für den Sieg der US-Boys untermauert wird.