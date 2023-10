Saints - Jaguars Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2023

Unser Saints - Jaguars Tipp zum NFL Spiel am 20.10.2023 lautet: Im Thursday Night Game von Week 7 spricht die Formkurve eigentlich für die Gäste. Am Ende sind aber beim Duell zweier starker Defenses wenige Punkte am wahrscheinlichsten.

Die Jaguars waren mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen nicht besonders gut in die NFL-Saison 2023 gestartet. Doch inzwischen ist Jacksonville mit drei Siegen am Stück seiner Favoritenrolle in der AFC South gerecht geworden. Die Jags wollen nun im Thursday Night Game von Week 7 ihre gute Serie ausbauen.

Das Franchise aus Florida ist zu Gast bei den New Orleans Saints. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,85 bei DAZN Bet für die Wette „Unter 39,5 Punkte“.

Darum tippen wir bei Saints vs Jaguars auf „Unter 39,5 Punkte“:

In dieser Saison wurden in Spielen mit Beteiligung der Saints maximal 37 Punkte erzielt.

Die Jags haben die drittbeste Rush Defense und die beste Turnover Abwehr.

New Orleans liegt mit einem Schnitt von 16 Points Allowed auf Rang 5 der NFL.

Saints vs Jaguars Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter schlagen sich bei der Saints vs Jaguars Prognose leicht auf die Seite der Hausherren. Die Gastgeber liegen mit einem Spread von minus drei Punkten vorne. Das Punkte-Über/Unter liegt bei 40 Zählern.

So gibt es für einen Sieg von Jacksonville Quoten im Schnitt von 1,66. Die durchschnittlichen Quoten für einen Erfolg der Hausherren klettern dagegen bis auf einen Wert von 2,18.

Saints - Jaguars Prognose: Welche Defense macht die Big Plays?

Die Saints waren mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Doch das 13:20 am Sonntag gegen die Texans war die dritte Niederlage am Stück. Dabei sahen die Zahlen von New Orleans in Houston auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. NO kam auf ordentliche 430 Offensive Yards. QB Derek Carr konnte dabei seine Saisonbestleistung von 353 Yards verbuchen. Allerdings reichte es nur für einen Touchdown. Zudem blieben die „Black and Gold“ in der Red Zone bei 0-3 und verpassten zwei Field Goals.

Die Gäste schafften es nicht, Drives zu Ende zu spielen, verpassten zu viele Möglichkeiten und leisteten sich zu viele Fehler. Diese Probleme in der Offense ziehen sich schon durch die ganze Saison. Die Kommunikation zwischen Carr und seinen Receivern funktioniert einfach noch nicht. Immerhin konnte die Defense den Texans die erste Interception in dieser Saison zufügen. So haben die Saints eine Top-10-Defense, landen mit ihrer Offense aber aktuell nur auf den Plätzen 15 bis 23.

Eigentlich ging die Defense von Jacksonville gar nicht mit so hohen Erwartungen in die neue Spielzeit. Doch die Abwehrreihe der Jags forcierte beim 37:20 am Sonntag daheim gegen die Colts gleich vier Turnover. Damit stehen die Jaguars bei 15 Turnovern, was der beste Wert in der NFL ist. Aus diesen Turnovern wurden 41 Punkte kreiert. In fünf der letzten sechs Spiele reichte es immer für mindestens zwei Takeaways. Zudem haben die Männer von Coach Doug Pederson die drittbeste Run Defense der Liga.

Damit hält die Defense die Mannschaft im Spiel, während die Offense noch ihre Probleme hat. Doch so langsam kommt auch die Angriffsreihe um QB Trevor Lawrence besser in Schwung. Beim London Game gegen die Bills kam man auf den Saison-Höchstwert von 474 Yards. Die 37 Punkte gegen Indianapolis waren die Bestleistung 2023 in der Statistik „Points scored“. Zudem ist auf Running Back Travis Etienne Jr. Verlass, der auf 451 Total Rushing Yards und fünf Rushing Touchdowns kommt.

Saints - Jaguars Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Saints: 13:20 Texans (A), 34:0 Patriots (A), 9:26 Tampa Bay (H), 17:18 Packers (A), 20:17 Panthers (A)

Letzte 5 Spiele Jaguars: 37:20 Colts (H), 25:20 Bills (A), 23:7 Falcons (H), 17:37 Texans (H), 9:17 Chiefs (H)

Letzte 5 Spiele Saints vs Jaguars: 13:6 (A), 38:27 (H), 23:10 (A), 41:24 (H), 19:20 (A)

Bisher standen sich beide Teams sieben Mal gegenüber. Das erste Duell in der Saison 1996 entschieden die Saints daheim für sich. Dann folgten zwei Heimerfolge für die Jaguars. Die letzten vier Vergleiche, zwei in New Orleans und zwei in Jacksonville, gingen dann an NO. So führt „The Black and Gold“ den Vergleich mit 5-2 an.

Unser Saints - Jaguars Tipp: Unter 39,5 Punkte

Vor dem Spiel gegen die Saints plagen die Jaguars ein paar Verletzungssorgen. Gleich vier Starter sind in der Short Week fraglich. Zudem musste auch QB Lawrence am Ende gegen die Colts mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Ob er bis Donnerstagabend wieder fit wird, ist unklar. Für ihn müsste Backup C.J. Beathard übernehmen.

Aus diesen Gründen gehen die Hausherren inzwischen als leichte Favoriten ins Rennen. Das erschwert einen Tipp. Beim Duell zweier starker Defenses bietet sich so stattdessen ein Tipp auf wenige Punkte an. Bisher ging kein Spiel von New Orleans in dieser Saison über 37 Punkte. Diese Serie dürfte weitergehen.