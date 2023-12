Salernitana - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2023

Unser Salernitana - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.12.2023 lautet: Beim Schlusslicht ist ein Sieg für Milan Pflicht. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir nicht nur den, sondern auch ein paar Tore.

AC Milan muss am Freitag im Rahmen des 17. Spieltags der Serie A bei Schlusslicht Salernitana antreten. Ein Dreier ist für die Gäste Pflicht, wenn man den Anschluss an das Spitzen-Duo Inter und Juventus nicht gänzlich verlieren will. Auswärts taten sich die Rossoneri im Ligabetrieb zuletzt aber schwer. In Salerno erwarten wir trotzdem den Favoritensieg und gehen darüber hinaus davon aus, dass es einige Tore geben wird.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore" mit einer Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei Salernitana vs AC Milan auf „Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore“:

Salernitana steht mit einer 1-5-10-Bilanz am Tabellenende.

Milan hat 3 der letzten 4 Ligaspiele gewonnen (wenn auch alle 3 zuhause).

Mit 29 Toren stellen die Rossoneri die zweitbeste Offensive der Serie A.

Salernitana vs AC Milan Quoten Analyse:

24 Punkte trennen die beiden Kontrahenten in der Tabelle. Da ist es wenig überraschend, dass die Sportwetten-Anbieter die höher platzierten Gäste in der klaren Favoritenrolle sehen. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg knacken noch nicht einmal die Marke von 1,50. Ein Tipp auf einen Heimerfolg des Schlusslichts wirft Wettquoten um 7,00 ab.

Selbst die „Doppelte Chance 1X" erreicht noch Werte bis 2,80. Doch selbst unter Verwendung können wir keinen Tipp in Richtung der Gäste empfehlen. Da sind schon eher Handicapwetten zu Gunsten Milans interessant. Für Wetten auf einen Sieg der Rossoneri mit mindestens zwei Toren Vorsprung gibt es Quoten um 2,20.

Salernitana vs AC Milan Prognose: Arbeitssieg für die Rossoneri

Nach der Rückkehr in die Serie A zur Saison 2021/22 beendete Salernitana die ersten beiden Spielzeiten auf den Rängen 16 und 15 und damit gerade noch so über dem berühmten Strich. In dieser Saison könnte dann aber der Abstieg folgen. Aktuell steht die Mannschaft aus Salerno mit gerade einmal acht Punkten nach 16 Partien auf dem letzten Platz.

Der Rückstand auf das rettende Ufer ist mit fünf Punkten zwar noch keineswegs aussichtslos, allerdings fragt man sich, woher die Ippocampi die für den Klassenerhalt benötigten Zähler holen wollen. An den ersten 16 Spieltagen gab es jedenfalls nur einen Sieg und schon zehn Niederlagen. Den ersten Dreier holte der Klub erst am 13. Spieltag.

Zu Hause gegen Lazio Rom konnte man trotz eines 0:1-Rückstands noch für viele überraschend mit 2:1 gewinnen. Daheim holte La Granata auch drei der fünf Remis und damit in Summe sechs der nur acht Punkte. Zudem wurden an heimischer Wirkungsstätte sieben der lediglich zwölf Tore erzielt. Alles in allem sind das aber keineswegs aufbauende Statistiken.

Die letzten drei Ligaspiele hat Salernitana mit 2:9 Toren alle verloren. Mit insgesamt 34 Gegentreffern ist der Tabellenletzte auch gleichzeitig die Schießbude der Serie A. Auf der anderen Seite hat man selbst nur zwölf eigene Treffer erzielt - ein Wert, der aktuell nur von Empoli unterboten wird.

Salernitana - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:4 Atalanta (A), 1:2 Bologna (H), 0:3 Fiorentina (A), 2:1 Lazio Rom (H), 2:2 Sassuolo (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:0 Monza (H), 2:1 Newcastle (A), 2:3 Atalanta (A), 3:1 Frosinone (H), 1:3 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Salernitana vs AC Milan: 1:1 (A), 1:2 (H), 2:2 (H), 0:2 (A), 2:3 (A)

Bei der Vielzahl an Gegentoren und den wenigen selbst geschossenen Toren lässt sich erst recht über die bereits angesprochenen Handicapwetten nachdenken. Über die Betano App lässt sich ein solcher Tipp mühelos abgeben. Mit den Rossoneri gastiert jedenfalls die zweitbeste Offensive der Serie A im Stadio Arechi. Nach 16 Spieltagen kommen die Gäste auf 29 Tore. Mit 15 gab es über die Hälfte in den bisherigen acht Auswärtspartien. Auf des Gegners Platz starteten die Mailänder mit vier Siegen und nur einer Niederlage stark in die Saison. Von den letzten drei Auswärtsspielen im Ligabetrieb konnten sie allerdings keines mehr gewinnen (2U, 1N).

Dass sie allerdings auch in der Fremde gewinnen können, zeigten die Rossoneri jüngst in Newcastle, als sie einen 0:1-Pausen-Rückstand in einen 2:1-Erfolg drehten und sich als Dritter ihrer Champions-League-Gruppe doch noch für die Europa League qualifizierten. Damit beendeten sie eine Serie von vier Auswärts-Pflichtspielen in Folge ohne Sieg (2U, 2N). In jedem der letzten vier Pflichtspiele überhaupt als auch speziell in jenen auswärts konnte AC Milan jeweils mindestens zwei eigene Tore erzielen. Gegen Salernitana taten sich die Gäste in den letzten beiden Spielzeiten aber etwas schwer. Es gab nur zwei knappe Siege sowie ansonsten zwei Remis und in den letzten drei Duellen stets Gegentreffer.

Unser Salernitana - AC Milan Tipp: „Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore“

Alles andere als ein Auswärtssieg wäre hier schon eine sehr große Überraschung. Nach den letzten Ergebnissen, allen voran der Gastgeber, welche die letzten drei Spiele mit 2:9 Toren verloren haben, muss man hier von einem Auswärts-Dreier ausgehen. Wenn zudem noch die zweitbeste Offensive bei der schlechtesten Defensive gastiert, dann sollte es auch einige Treffer geben.