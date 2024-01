Salernitana - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2024

Unser Salernitana - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 29.01.2024 lautet: Die Roma hat sich von Jose Mourinho getrennt und wird mit Daniele de Rossi an der Seitenlinie die Saison beenden. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute ein ähnliches Ergebnis wie bei seinem Debüt.

Eine Veränderung gegenüber dem AS Rom unter Jose Mourinho war beim 2:1-Erfolg über Hellas Verona offensichtlich: Daniele de Rossi rüttelte an der Formation und kehrte zu einer Viererkette zurück. So oder so, Romelu Lukaku war erneut die Lebensversicherung und erzielte seinen neunten Saisontreffer.

Die Gastgeber aus Salerno haben in diesem Jahr bislang jedes Pflichtspiel verloren (4N), obwohl die Spieler von Filippo Inzaghi jeweils mindestens ein Tor erzielten. Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,05 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Salernitana vs AS Rom auf „Beide Teams treffen“:

Salernitana beendete 2024 jedes Spiel mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen“.

73 Prozent der Salernitana-Heimspiele wurden mit Toren auf beiden Seiten abgepfiffen.

Rom schloss das Debüt von Daniele de Rossi mit „Beide Teams treffen“ ab.



Salernitana vs AS Rom Quoten Analyse:

Beide Vereine entschieden sich in dieser Spielzeit bereits zu einem Wechsel an der Seitenlinie. Salernitana ringt um den Klassenerhalt und hat als Tabellen-Schlusslicht erst zwölf Zähler auf dem Konto. In diesem Sinne verwundern Wettquoten von 5,00 bis 5,55 überhaupt nicht.

Besser investiert ist ein Sportwetten Bonus in der maximalen Siegquote von 1,69 für einen Dreier der Gäste. Daniele de Rossi feierte bei seinem Einstand einen 2:1-Sieg und soll bei den Giallorossi für neue Euphorie sorgen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Salernitana vs AS Rom Prognose: Die Luft wird dünner

Filippo Inzaghi ringt mit Salernitana um jeden Zähler gegen den Abstieg. Der Trainer der Granatroten zerreißt sich in jeder Partie an der Seitenlinie und zeigt seine Leidenschaft. Trotz dieser großen Intensität des Trainers verlor das Tabellen-Schlusslicht jedes Pflichtspiel im Jahr 2024 (4N).

Aussichtslos war es nur während der 1:6-Niederlage in der Coppa Italia gegen Juventus Turin. Danach erzielte die Truppe aus Salerno drei Mal in Folge einen Treffer und verlor jeweils nur knapp mit einem Tor Differenz (jeweils 1:2).

Die Form der Gäste ist ebenfalls ausbaufähig. Rom gewann nur zwei von fünf Pflichtspielen nach dem Jahreswechsel und kassierte in jeder Partie mindestens ein Gegentor. Das führte zur Entlassung von Mourinho, die zumindest kurzfristig fruchtete: Daniele de Rossi führte seine Giallorossi im ersten Spiel zu einem 2:1-Erfolg über Hellas Verona.

Beide Mannschaften brauchen aus unterschiedlichen Beweggründen den Dreier in diesem Vergleich. Für Salernitana wird die Luft im Tabellenkeller dünner, während die Roma einen Angriff auf die europäischen Plätze starten will.

Salernitana - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:2 Genua (H), 1:2 Neapel (A), 1:2 Juventus (H), 1:6 Juventus (A), 1:0 Hellas Verona (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 Al-Shabab (A), 2:1 Hellas Verona (H), 1:3 AC Milan (A), 0:1 Lazio Rom (A), 1:1 Atalanta (H).

Letzte 5 Spiele Salernitana vs. AS Rom: 2:2 (A), 2:2 (A), 0:1 (H), 1:2 (A), 0:4 (H).



Hoffnung schöpfen wir auch aus den letzten Ergebnissen der Vergleiche zwischen Salernitana und den Römern. Drei der vorangegangenen vier Aufeinandertreffen endeten mit Treffern auf beiden Seiten.

Ebenfalls auffällig: Die „Magischen“ aus der italienischen Hauptstadt verloren keine der vorherigen fünf Paarungen gegen das Tabellenschlusslicht (3S, 2U). Darüber hinaus fielen in fünf der letzten sechs Begegnungen über 2,5 Tore.

Besonders die Defensive der Hausherren gleicht in dieser Spielzeit einem Scherbenhaufen. Keine andere Mannschaft der Serie A ließ mehr erwartbare Gegentore als die Gastgeber aus Salerno zu (39,1 xGA).

Die Roma wiederum konnte die fünftmeisten erwartbaren Treffer der Liga auftreiben (28,7 xG). In diesem Sinne ist eine Wette auf „AS Rom Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Bwin eine geeignete Alternative. Hier erklären wir euch die Schritte zur Bwin Anmeldung.

Unser Salernitana - AS Rom Tipp: Beide Teams treffen

AS Rom wurde in dieser Spielzeit nur selten seiner Favoritenrolle gerecht und hatte vor allem in der Ferne (0,80 Punkte pro Spiel) größere Schwierigkeiten. Salernitana beendete 73 Prozent der bisherigen Heimspiele mit Toren auf beiden Seiten und erzielte zuletzt sowohl gegen Juve (1:6, 1:2) und Neapel (1:2) jeweils ein eigenes Tor.